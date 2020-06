Per la giornata di lunedì 15 giugno 2020 ci saranno molte situazioni negative che diversi segni saranno tenuti ad affrontare, come la stanchezza nel caso del segno dei Pesci ed il nervosismo per il segno della Vergine. Lavoro in rimonta per il segno del Leone e del Capricorno, mentre il Sagittario dovrà prestare maggiore attenzione alla propria concentrazione. A seguire, le previsioni per la giornata, segno per segno.

Gemelli annoiati

Ariete: un po' di stress potrebbe ancora aleggiarvi intorno nonostante abbiate avuto del tempo per riposarvi, ma nel complesso la giornata lavorativa non sarà così catastrofica come potrebbe apparire in un primo momento.

Toro: ci saranno molte idee da mettere a frutto, ma dovrete prima essere molto più organizzati e programmare adeguatamente. Ci sarà qualche piccola uscita o comunque un po' di divertimento che vi terrà su il morale.

Gemelli: già dalle prime ore della settimana potreste avvertire la sensazione che sarà molto 'noiosa' sul lavoro, ma anche in ambito sentimentale. Ci saranno comunque delle trovate molto entusiasmanti per distrarvi.

Cancro: avrete un ottimismo che sicuramente vi varrà uno slancio lavorativo più proficuo dal punto di vista pratico e più redditizio dal punto di vista finanziario ed economico. Continuando così riuscirete a raggiungere i vostri traguardi.

Leone: questo lunedì sarà portatore di un periodo florido che vi vedrà impegnati in progetti molto difficoltosi, ma che proprio per questo motivo vi regaleranno maggiori soddisfazioni.

Non mancheranno dei picchi di stress.

Vergine: sarete molto nervosi, perché ci saranno alcune situazioni anche familiari che divergeranno dalle vostra più attente aspettative. Dovrete essere molto calmi e ragionare a mente fredda, perché potreste arrabbiarvi anche inutilmente.

Bilancia in rialzo

Bilancia: avrete qualche incertezza da risolvere, ma oltre questo nella vostra relazione si avvertirà l'atmosfera cambiare abbastanza drasticamente in senso decisamente positivo.

Siate teneri e affettuosi.

Scorpione: avrete molti pensieri che vi daranno da riflettere sulle prossime mosse da fare per non soccombere. Qualche piccolo aiuto sarà molto valido, a meno che non interferisca con le vostre decisioni personali.

Sagittario: piuttosto giù di corda, preferirete chiudervi in voi stessi piuttosto che accettare qualche invito da parte di un amico o di un familiare.

Purtroppo il dovere professionale vi riporterà ad essere più impegnati del solito.

Capricorno: lascerete da parte i dubbi che vi hanno tartassato a lungo per intraprendere una nuova modifica nel vostro lavoro e lavorare in modo più consapevole ed anche più veloce ed efficiente.

Acquario: avrete un cambio di look davvero molto innovativo e che vi farà essere al centro dell'attenzione. Il vostro fascino potrebbe conquistare qualcuno di molto interessante, ma anche qualche amicizia.

Pesci: alberga ancora molta pigrizia, ma nel frattempo vi preparerete ad essere attivi sul posto di lavoro sia fisicamente che mentalmente. Avrete ancora molta stanchezza a cui deve seguire del riposo.