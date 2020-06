Durante il giorno di mercoledì 17 giugno 2020 l'amore risentirà di qualche delusione per il segno dei Gemelli, mentre l'ambito familiare sarà intaccato da alcuni litigi per il segno della Vergine. Sul lavoro, i progetti saranno molto più proficui in solitaria per il segno del Capricorno, mentre il Cancro vivrà appieno un periodo florido e ricco di sorprese interessanti. Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

Oroscopo, previsione segni da Ariete a Vergine

Ariete: anche se avete avuto dei successi ragguardevoli nel corso dei primi giorni settimanali, in questa giornata potreste subire un rallentamento dettato dallo stress ma anche da fattori che non dipendono da voi.

Toro: avrete le energie necessarie per far valere i vostri progetti professionali, purtroppo però potreste essere ignorati dalla cerchia familiare. Difatti, nessuno potrebbe seguire i vostri consigli spassionati.

Gemelli: in amore cercherete di fare qualche sorpresa ma con scarso successo. Un po' di noia però non vi fermerà per quanto riguarda le amicizie, infatti avrete in serbo qualcosa di speciale da organizzare.

Cancro: sarete più ricchi di iniziative interessanti per le quali sarete disposti a fare moltissimo, anche qualche sacrificio. Purtroppo la stanchezza vi assalirà in serata, ma ne sarà valsa la pena.

Leone: avrete qualche miglioramento dal punto di vista economico, ma sarà ancora troppo presto per puntare ad un obiettivo troppo ambizioso, anche se si tratta di un investimento.

Sarà opportuno riflettere.

Vergine: una discussione potrebbe incrinare qualche rapporto che avete faticato a consolidare nel tempo, tuttavia ci saranno i presupposti per una riappacificazione, anche se al momento non sarà alla vostra portata.

Previsioni astrologiche 17 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia: la sagacia sul posto di lavoro vi sarà utile per poter affrontare qualche problema dei colleghi o della squadra di collaborazioni.

Vi darete da fare anche per apparire più spigliati possibile.

Scorpione: il consiglio di un amico sarà valido per potervi permettere un po' di autostima in più, ma ricordate comunque di stringere i denti e di non essere troppo pessimisti. Prendete una decisione in merito ad una situazione spinosa.

Sagittario: avrete l'ambito lavorativo molto redditizio, e questo varrà non soltanto per il vostro aspetto finanziario ma anche per non pensare troppo in negativo e a godervi i vostri successi con entusiasmo.

Capricorno: vi renderete conto che lavorare in solitaria durante il corso di questa settimana sarà molto più efficace che farlo in squadra e con accordi che potrebbero essere di dubbia entità fin dall'inizio.

Acquario: la passionalità con il partner raggiungerà il suo apice in questa serata, e permarrà ancora per molto. Nel frattempo, qualche piccolo screzio sul posto di lavoro sarà surclassato dall'intesa complessiva con i colleghi.

Pesci: sarete impegnatissimi sul posto di lavoro, ma alquanto negligenti nei confronti della persona amata oppure per una amicizia che vi sta particolarmente a cuore. In serata cercate di fare una sorpresa all'interessato.