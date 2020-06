Per la giornata di martedì 23 giugno 2020 ci sarà molto da fare sul lavoro, fra chi sarà alla sua ricerca come nel caso del segno dei Pesci e chi invece dovrà fare i conti con il nervosismo e lo stress in aumento come nel caso del Leone.

In famiglia si respirerà un'aria molto tesa per il segno dei Gemelli, ma l'Ariete dal canto suo avrà dalla sua parte la complicità di coppia, esattamente come nel caso dello Scorpione.

Toro teso a causa del lavoro

Ariete: avrete mille progetti di coppia nella testa e che sarete entusiasti di condividere con il partner. Finalmente sentirete che le cose prenderanno una piega giusta per la vostra relazione, e per i single non mancheranno le conquiste.

Toro: periodo alquanto burrascoso per le vostre faccende di stampo lavorativo, cosa che purtroppo non si limiterà alla sfera puramente professionale. Ci saranno anche dei piccoli cali finanziari da non sottovalutare.

Gemelli: avrete qualche schermaglia in famiglia che dovrà essere necessariamente sedata per poter far fronte comune contro un problema difficile da risolvere. Purtroppo per l'amore ci sarà uno scarso margine di tempo.

Cancro: il vostro ottimismo sicuramente vi aiuterà ad essere più intraprendenti ed osare maggiormente sul lavoro, cosa che ultimamente avete sempre evitato di fare per non commettere eventuali errori.

Leone: potrebbe subentrare un forte stress che vi darà modo di pensare ad una piccola vacanza.

Per il momento tutto ciò che potrete fare sarà fare del vostro meglio per un eventuale stacco dalle faccende lavorative, ma anche burocratiche.

Vergine: sarà tempo di progettazioni, di rinnovi, di cambi di look sia per voi stessi che per la vostra casa. Dei ritocchi più o meno sensibili vi daranno non soltanto delle soddisfazioni ma anche degli elogi.

Acquario in calo

Bilancia: sarà bene avere più concentrazione sul posto di lavoro per non ritrovarvi indietro rispetto agli altri colleghi o comunque con del lavoro arretrato. In amore ci sarà un distacco meno accentuato.

Scorpione: la complicità con il partner sarà in netto aumento, non soltanto grazie alla passionalità ritrovata, ma anche per la voglia di essere più vicini anche con la mente a prescindere dalle divergenze.

Sagittario: le energie purtroppo cominceranno a scarseggiare sensibilmente, e purtroppo ci vorrà qualche tempo di riposo affinché possano ristabilirsi. Il lavoro dovrà attendere un momento più consono.

Capricorno: le prospettive lavorative sembreranno essere decisamente migliori, ma sarà bene essere prudenti come al solito e per il momento essere poco inclini a fare dei passi troppo lunghi per l'ambito economico.

Acquario: sul lavoro qualche piccolo affare non andrà bene, ma nel complesso il lato pratico sarà molto remunerativo, e ciò vi spingerà ad essere un po' più conciliante e disponibile verso gli altri.

Pesci: per chi è alla ricerca di lavoro ci sarà qualche opportunità, anche se non eccellente come volevate che fosse.

Per il momento dovrete accontentarvi, in attesa di qualcosa di meglio e che vi faccia guadagnare maggiormente.