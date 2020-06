Inizia con questa giornata un buon momento di recupero per l'Ariete, al contrario le tensioni continuano per il Toro, soprattutto per quanto riguarda la sfera personale. Soddisfazioni in arrivo per il Cancro. Acquario cauto in ambito finanziario. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 24 giugno 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 24 giugno 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: dopo un inizio settimana leggermente sottotono il segno si prepara a vivere un momento di recupero. Le stelle proteggono la sfera sentimentale la sono presa agire una giornata ricca di emozioni.

Toro: continuano le tensioni per i nati sotto questo segno che durante questa giornata potrebbero trovarsi ad affrontare dei nervosismi all'interno della sfera familiare e nel rapporto con il partner. Gli astri consigliano cautela, evitate di dire qualcosa di cui potreste pentirvi.

Gemelli: continua per il segno un momento positivo che riguarda tanto la sera lavorativa quanto l’amore e i rapporti interpersonali. La giornata di mercoledì 24 giugno è ideale per trascorrere dei momenti in compagnia, organizzare una piccola gita o una serata tra amici.

Cancro: l’oroscopo di domani lascia presagire una giornata impegnativa ma ricca di soddisfazioni. E' il momento ideale per avanzare delle proposte in ambito lavorativo o concludere delle trattative.

Bene l’amore, anche gli incontri sono favoriti per i single.

Leone: è un momento di recupero per il segno che ritrova l’energia e la voglia di fare. Questa giornata è ricca di fascino, ideale per i single alla ricerca dell’anima gemella, ma anche per riaccendere la passione nella coppia. Bene il fisico.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Vergine: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di stare molto attenti alle tentazioni, soprattutto quelle della carne. Secondo l’oroscopo qualcuno potrebbe essere tentato dal compiere una piccola trasgressione, meglio evitare di agire d’impulso.

Bilancia: l’oroscopo di mercoledì 24 giugno lascia presagire una giornata di recupero per il segno che soprattutto in ambito lavorativo può recuperare e portare alla conclusione affari interessanti.

Avete dalla vostra parte importanti alleati.

Scorpione: giornata di recupero per il segno che può chiarire i contrasti nati durante le giornate precedenti e ritrovare un po’ di serenità. È un momento interessante per il fisico, energia e voglia di fare non mancano.

Sagittario: arriva per il segno un buon momento di recupero. Questa giornata si rivela positiva, energica e spensierata, ideale per organizzare una piccolo viaggio o una gita al mare. Alti e bassi nel lavoro. Meglio l’amore.

Capricorno: l'oroscopo di mercoledì 24 giugno la spesa giro una giornata faticosa per il segno che soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e l’ambito finanziario potrebbe incontrare delle problematiche.

Qualcuno potrebbe infatti vedersi rifiutare un prestito o una richiesta specifica.

Acquario: è un momento faticoso per il segno che ha iniziato la settimana con qualche piccolo fastidio fisico. Il consiglio delle stelle è quello di essere prudenti e muoversi con cautela anche per quanto riguarda l’aspetto finanziario. Bene l’amore.

Pesci: un quadro astrale vantaggioso si riflette sul segno anche se questa giornata potrebbe essere alquanto faticosa. Potrebbero esserci infatti delle questioni pratiche o professionali di cui occuparsi. Le stelle vi sorridono in amore, anche gli incontri sono favoriti.