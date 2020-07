L'oroscopo di domani, lunedì 27 luglio, è pronto a svelare cosa prevedono le stelle per questa interessante giornata che apre l'ultima settimana di luglio. Ciascun segno zodiacale, almeno secondo gli astri, avrà il suo bel daffare. Sotto il profilo astrale si registrerà un nuovo movimento caratterizzato dall'uscito della Luna dalla casa della Bilancia. In questa giornata si verificherà il primo quarto lunare in Scorpione e sarà proprio quest'ultimo segno a fare i salti di gioia; non mancheranno imprevisti.

Approfondiamo le previsioni astrali del giorno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12° posto - Vi renderete conto che è meglio tagliare i ponti con ciò che non funziona piuttosto che trascinare i problemi dietro. Ogni goccia riempie il mare, quindi non dovete sottovalutare le piccole cose. In queste 24 ore, per lo più in mattinata, vi sentirete lunatici e leggermente irritabili. Qualcuno o qualcosa rischierà di urtare la vostra sensibilità. Cercate di tenervi a distanza dai social network e non eccedete con la caffeina. Per vincere bisogna lottare: nulla si ottiene senza sacrificio e senza coraggio.

Sagittario - 11° in classifica - Nella vita, niente piove dal cielo. Si può dire che in questo 2020 abbiate aperto gli occhi poiché davate per scontate innumerevoli situazioni.

Avete finalmente compreso che la felicità è racchiusa nella libertà di poter fare le piccole cose. In amore ci sarà più tolleranza e maggiore intimità. Darà il giorno ideale per ripristinare dei vecchi progetti e tornare a sognare in grande. Non lasciate che anche quest'anno si concluda con un pugno di mosche in mano.

Riceverete una novità.

Leone - 10° posto - Le previsioni dell'Oroscopo parlano di ritardi, agitazioni e tensioni. Le abitudini e i valori, vanno mantenuti con costanza nel tempo. Spesso avete voglia di mollare tutto e di sparire dalla faccia della terra. In giornata, delle notizie vi allieteranno l'umore, ma in mattinata dovrete correre.

Entro martedì riceverete quell'ordine effettuato nei giorni scorsi. L'amore risulterà sereno, ma non per tutti sarà così dato che qualcuno sta attraversando un periodo di distacco e indifferenza.

Toro - 9° in classifica - In giornata avrete degli imprevisti da affrontare. Dei programmi sono stati cancellati, forse dei festeggiamenti patronali o degli eventi familiari. Durante l'anno, sulla vostra vita si è abbattuta una violenta tempesta che ha fatto scricchiolare tutte le vostre sicurezze e certezze. Magari avevate dei buoni propositi da mettere in atto durante i mesi di questo 2020, ma siete stati costretti ad abbandonare ogni cosa. Cercate di non darvi per vinti e andate controcorrente ripristinando quei progetti lasciati da parte.

Non permettete che continui a piovere sul bagnato: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Cancro - 8° posto - L’oroscopo del giorno 27 luglio dice che sarete altrove con la testa. Ultimamente non fate altro che bramare una bella vacanza in un'isola tropicale, lontano dallo stress cittadino. Per quanto voi possiate camminare, avete la sensazione che questa famosa luce in fondo al tunnel non esista. Non permettete al pessimismo di travolgervi, anzi. Cercate di tenere i nervi saldi e di vedere il lato positivo delle cose. Tornate a fare ciò che facevate da bambini e svagate la mente. Chi lavora in proprio avrà modo di battere cassa o di ricevere un nuovo incarico o ordine.

Ariete - 7° in classifica - Partire con il piglio giusto sarà estremamente importante dato che influenzerà l'andamento dei prossimi giorni della settimana. Sbagliando si impara, quello che conta è non buttarsi giù alla prima sconfitta. Provando e riprovando, si ottiene il miglioramento arrivando anche a raggiungere la perfezione. Ci sono dei problemi attualmente, forse finanziario o familiare. Presto sperimenterete una nuova emozione e tornerete ad essere felici e soddisfatti come un tempo.

Gemelli - 6° posto - Avrete modo di incominciare questa settimana con un bel sorriso stampato sulla faccia. Delle incresciose circostanze potranno essere messe da parte a favore della ripresa psicofisica.

Amate la vita, nonostante ne abbiate viste di cotte e crude, non a caso vi trascinate dietro un voluminoso bagaglio di esperienze, ma sono proprio le vostre esperienze ad avervi formato: non c'è migliore scuola della vita. In queste 24 ore, le stelle vi mettono in guardia dalle possibili discordanze in amore o in famiglia, forse faticate a farvi ascoltare dai figli o dal partner. Una notizia vi lascerà di stucco.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche del 27 luglio segnalano l'uscita della Luna dal vostro segno. I reduci da un weekend travagliato e confusionario, troveranno quiete e appagamento psicofisico. Precedentemente vi siete lasciati cullare dal nulla assoluto, ma finalmente tornerete a darvi da fare.

L'estate regalerà nuovi incontri ed emozioni memorabili. Nei prossimi giorni non saranno da escludersi degli appuntamenti di fuoco. Una passeggiata nel verde, preferibilmente nelle ore più fresche, terrà lo stress sotto controllo e vi allieterà l'umore.

Oroscopo 27 luglio, i primi quattro segni dello zodiaco

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani parla di sensualità e fascino. Cercate di distrarvi dai vostri obiettivi finali. Avete in ballo molti progetti, ma il troppo stroppia. Da molti mesi siete in corsa, dunque, prendetevi una pausa di riflessione. Siete dei perfezionisti nati ma a lungo andare finirete per perdervi nei dettagli. In giornata vedrete una persona che conoscete da sempre e che nutre un'ammirazione segreta per voi, ma se siete in coppia, evitate di alimentare false illusioni.

Bene la salute, anche se vi lamentate dei chili di troppo.

Capricorno - 3° in classifica - Per raggiungere l'indipendenza o l'autorealizzazione, occorre principalmente mettersi d'impegno e perseverare. Le difficoltà ci saranno sempre lungo la strada della vita, ma andranno sempre affrontate. In giornata rischierete di arrabbiarvi per una sciocchezzuola, non permettete a nessuno di turbarvi. Ampliate i vostri orizzonti e non prefissatevi dei limiti. Delle sorprese busseranno alla vostra porta, le aprirete? Sarà un giorno favorevole per incominciare quella dieta che avete in mente e per uscire.

Acquario - 2° posto - Questo lunedì si presenta buono sulla carta, ma se continuate a cullarvi sugli allori, finirete per arrivare a fine anno con un grosso senso di insoddisfazione.

Dunque incominciate la settimana con lo spirito battagliero che vi contraddistingue e preparatevi a lavorare sodo. Chi è in vacanza farà delle nuove conoscenze e si divertirà un sacco. Cercate di non stare troppe ore al sole.

Scorpione - 1° in classifica - Buon lunedì! La settimana comincia sotto piacevoli influssi astrali che vi agevoleranno in ogni situazione. Quando il disco d'argento si trova nel proprio segno, però, è sempre un bene aspettarsi della spossatezza fisica, della confusione mentale o delle sensazioni più accentuate del solito. Anche la passione potrebbe risultare più rovente che mai, così come il fascino e la malizia. Per i cuori solitari, tale influsso consentirà di riscuotere maggiore successo.

Quando si fanno le cose con amore e passione, tutto riesce meglio.