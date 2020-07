L'oroscopo del giorno 17 luglio è già pronto a svelare come sarà il prossimo venerdì per la sestina da Bilancia a Pesci. Dal punto di vista astrologico, nel periodo troviamo la Luna giacere beatamente nel comparto dei Gemelli, in perfetta congiunzione con il pianeta dei buoni sentimenti, Venere. Nel settore del Toro resta stabile Urano, al momento in sestile a Mercurio in Cancro, quest'ultimo sotto i buoni flussi del Sole nel segno. Nel settore dell'Ariete resta franco Marte, nel contesto in sestile alla Luna e in quadratura a Mercurio. La giornata, secondo l'Oroscopo del 17 luglio, sarà incline alla piena positività per pochi segni, tipo il Capricorno, quest'oggi messo meritatamente alla testa della classifica, seguito a pochissima distanza dall'Acquario.

Leggermente in difficoltà risultano, almeno sulla carta, Scorpione, Pesci mentre decisamente in giornata "no" gli amici nativi della Bilancia. Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali per la giornata di venerdì segno per segno.

Classifica stelline 17 luglio

Nuovo incontro con la nostra, ormai "famosa", classifica stelline giornaliera, nel contesto impostata sulla giornata di venerdì 17 luglio 2020. In evidenza, ovviamente al primo posto in scaletta, il Capricorno, gran favorito da Nettuno in sestile a Giove e Plutone. In seconda posizione troviamo il segno dell'Acquario, supportato nel frangente da Sole e Mercurio entrambi speculari positivi al 75%.

Giornata stabile, dunque pronosticata nella solita routine, per il Sagittario, simbolo classificato al terzo posto. Quarta posizione tutta per Scorpione e Pesci, entrambi valutati con le tre stelle relative ai periodi "sottotono". Infine, chiude il gruppo la Bilancia, purtroppo sottomessa ai flussi poco positivi generati dalla specularità negativa restituita da Marte e Luna.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Acquario;

★★★★: Sagittario;

★★★: Scorpione, Pesci;

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali del giorno 17 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo del giorno, di venerdì 17 luglio predice che avrà il pessimo bollino del "ko" questa parte della settimana. Il motivo sarà da attribuire in gran parte alla difficile posizione della Luna e di Marte, nel contesto entrambi speculari negativi. Cosa aspettarsi in amore? Diciamo subito poco, se non addirittura nulla: il rapporto con il partner potrebbe essere abbastanza teso e sapete anche qual è il motivo. Per quanto riguarda i single, non tutto il giorno sarà di tendenza negativa: un piccolo spiraglio lo avrete sicuramente tra le ore 16:00 e le ore 18:00. Pertanto datevi da fare in quel frangente, poi stop! Nel lavoro, giornata abbastanza impegnativa, molto probabilmente avara di buoni risultati: non innervositevi, non serve a nulla.

Voto: 6--.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì valutano con le tre stellette relative ai periodi "sottotono" il periodo. Il perché sarà da imputare a Marte e Mercurio dissonanti: entrambi saranno in posizione speculare negativa per via della quadratura in atto tra loro. L'oroscopo del giorno pertanto consiglia in amore, specialmente se singoli, di evitare mosse istintive, oppure di agire impulsivamente: contate fino a dieci prima di partire in quarta. Per quanto riguarda l'ambito famigliare e di coppia, potrebbero manifestarsi situazioni tali in grado di generare conflitti e parapiglia all'interno di rapporti affettivi, non solo, ma alcuni potrebbero anche andare in direzione delle amicizie o nell'ambiente parentale.

In ambito lavorativo, come anche nei rapporti interpersonali, potreste avere difficoltà di dialogo o per problemi derivati da malintesi. State sereni, presto tutto si risolverà. Voto: 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 17 luglio al Sagittario indica un venerdì senza troppe difficoltà, con impegni ridotti al minimo nei diversi campi. In campo sentimentale, quindi, soprattutto se in stato singolo, cercate di tenere la posizione: i risultati arriveranno, questo è sicuro, solo che non sarà adesso. Per coloro già in coppia sarebbe meglio non sbilanciarsi troppo con alterchi o battutine fuori luogo: cercate di stare calmi, evitando scatti di nervi o parole dette impulsivamente.

Diciamo che sarà una giornata da prendere con serenità, sempre e comunque tenendo vivo il controllo sulle varie situazioni in evoluzione. In campo lavorativo per qualcuno di voi potrebbe essere il tempo adatto a mettere sul piatto qualcosa di importante, ovviamente da valutare insieme a chi sapete. Voto: 8--.

L'oroscopo di venerdì 17 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 17 luglio, preannuncia un giorno davvero interessante per tanti di voi Capricorno. L'arrivo di flussi estremamente positivi generati da Nettuno in sestile ai vostri Giove e Plutone offrirà grosse opportunità per concludere positivamente questioni aperte.

In amore, il consiglio delle stelle è quello di darsi da fare soprattutto a chi è in stato singolo: giocare adesso le carte migliori sarà una scelta azzeccata, visto anche che il tempo sta passando e molti continuano ancora a tergiversare. l consiglio dell'Astrologia per quanto la coppia è quello di approfittare del buon momento per mettere in chiaro le cose che (eventualmente) ancora non vanno. Nel lavoro, se doveste trovarvi nella condizione di poter contare sul supporto di un superiore, date pure sfogo alla creatività, magari proponendo qualcosa di nuovo. Voto: 10+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un ottimo venerdì, capace di restituire il sorriso anche a chi, da un po' di tempo a questa parte, forse aveva un po' perso.

In amore, poco ma sicuro, in arrivo potrebbe esserci finalmente qualcosa di speciale, non tanto a chi è in coppia ma in particolare per quelli ancora single: cosa sarà? Non ne abbiamo idea nemmeno noi, quindi qualsiasi cosa sarà, sappiate che avrà i contorni estremamente positivi. In generale, lasciatevi pure andare a sogni e desideri: la persona al vostro fianco di certo gradirà ricambiando nel modo che solo voi sapete. Nel lavoro infine, in base a quanto espresso dall'oroscopo di venerdì, potrebbero presentarsi buone possibilità a chi cerca impiego o vorrebbe fare un cambio di mansione. Qualcun'altro invece avrà di fronte un piccolo rebus da risolvere: iniziare o no una nuova attività? Scelta personale, noi possiamo solo dirvi questo: "Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non quel che trova!"; ma anche "Chi non risica non rosica".

Meditate! Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo del giorno 17 luglio, annuncia un venerdì classificato come "sottotono", dunque, potenzialmente interessato da problematiche di vario tipo. Astri contrari pertanto, visto l'andazzo generale non proprio di parte, consigliano in amore un po' di sana cautela. In coppia molte cose non hanno più quel sapore dei primi tempi, tutto sembra diverso, Servirebbe mettere un po' di buona volontà in più, magari cercando di essere voi in prima persona i fautori della rinascita sentimentale del rapporto. Dunque, non restate imbambolati a guardare i soliti incresciosi problemi tra voi ed il partner ma fate qualcosa! Mettetevi nei panni dell'altro e sforzatevi di capire: trovare soluzioni non è difficile, basta volerlo.

Single, voi al contrario avrete buone possibilità in amore: cosa aspettate di più ancora, buttatevi! Nel lavoro, per chiudere, potreste andare incontro a situazioni lievemente stressanti in grado di destabilizzare la serenità mentale. Pensate positivo. Voto: 7+.