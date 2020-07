Nuove previsioni dell'Oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco. Vediamo come andrà la giornata di domani, mercoledì 22 luglio, sul piano della salute, del lavoro e dell'amore. Per l'Ariete ci sarà qualche sorpresa molto importante, mentre il segno del Leone avrà voglia di fare shopping.

Previsioni oroscopo 22 luglio, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questo 22 luglio 2020 sarà un giorno molto importante per le coppie che avranno voglia di cambiare la loro vita. Dietro l'angolo potrebbero esserci delle sorprese significativi. I single cercheranno di trovare nuovi amici per ampliare le loro conoscenze.

Nel campo lavorativo potrebbero esserci alcuni litigi con dei nuovi colleghi. Nel fine serata potrebbe farsi sentire un po' di stanchezza.

Toro: il 22 luglio 2020 sarà un giorno speciale per il secondo segno dello zodiaco. In amore riuscirete a rilassarvi con il vostro partner, mentre nel campo lavorativo potrebbero arrivare delle promozioni che vi faranno stare bene. Nel fine serata rilassatevi e non pensate ai problemi.

Gemelli: il terzo segno dello zodiaco sarà nervoso con la dolce metà e con i suoi cari. Il nervosismo sarà causato da alcuni pensieri negativi che circolano nella vostra testa. Nel lavoro il vostro datore vi chiederà di essere più reattivi e vi metterà in difficoltà. Nel fine serata potrebbe farsi sentire una stanchezza che vi portate dietro da molti giorni.

Cancro: le coppie che stanno insieme da parecchio tempo riusciranno a organizzare un viaggio, mentre i single avranno alcune difficoltà a trovare alcune compagnie. Nel lavoro ci saranno dei progetti importanti che porterete avanti con grande entusiasmo.

Leone: le previsioni del giorno 22 luglio, ci rivelano che il quinto segno dello zodiaco avrà molta voglia di fare shopping e che tutto procederà bene con il proprio partner.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Nel lavoro potrebbero sorgere delle difficoltà inaspettate ma che saranno ben gestite.

Vergine: questo segno vivrà alcuni alti e bassi in questa giornata di luglio. Nelle prime ore del giorno sarà felice e avrà voglia di fare molti progetti con il proprio partner, ma verso la sera nascerà un nervosismo che rovinerà il rapporto amoroso.

Nel lavoro i colleghi tenteranno di mettervi il bastone tra le ruote per rovinare una vostra idea.

Oroscopo per i segni che vanno dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore potrebbero esserci delle sorprese per aver raggiunto un traguardo molto importante. Nel lavoro tutto procederà bene. Attenzione a non sforzarvi troppo e cercate di rilassarvi.

Scorpione: possibili litigi con il vostro partner per un'incomprensione che va avanti da tanti mesi. Nel lavoro il vostro capo sarà contento del vostro operato.

Sagittario: giornata all'insegna del relax per il campo amoroso e lavorativo. Per quanto riguarda la salute, cercate di rilassarvi.

Capricorno: problemi in arrivo per alcune coppie che non hanno mai risolto i problemi del passato.

Nel lavoro mancherà la giusta concentrazione per risolvere i problemi.

Acquario: giornata ottima per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Con il vostro partner potreste riuscire a organizzare un evento importante per la vostra famiglia, mentre nel lavoro potrebbe arrivare una promozione inaspettata.

Pesci: in amore non mancheranno momenti di relax, mentre nel lavoro ci sarà un collega che vi aiuterà a superare delle difficoltà.