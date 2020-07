Previsioni dell'Oroscopo per i segni che vanno dall'Ariete fino a quello dei Pesci. La giornata che viene presa in considerazione è quella di venerdì 24 luglio.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questo 24 luglio sarà un giorno negativo per quanto riguarda i sentimenti. In amore potrebbero esserci attacchi d'ira e di gelosia con il vostro partner. L'ex del passato potrebbe ritornare e farvi stare male. Per quanto riguarda il lavoro, i colleghi vi aiuteranno a risolvere alcuni problemi. Possibile stanchezza fisica durante la fine della giornata.

Toro: il questo 24 luglio potreste non essere contenti dell'atteggiamento del vostro partner.

Cercherete chiarimenti per risolvere il prima possibile alcune situazioni imbarazzanti. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, il capo vi noterà e vi gratificherà per dei lavori complicati che siete riusciti a superare. Il consiglio per la sera è di rilassarsi e di non stancarsi ulteriormente.

Gemelli: in questa giornata non mancherà il nervosismo che vi potrebbe accompagnare sia nel campo lavorativo e sia nel campo sentimentale. I single tenteranno di fare nuove amicizie per cercare di costruire qualche cosa di serio. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi colleghi non vi rispetteranno e vi metteranno anche in difficoltà.

Cancro: in questo giorno di luglio, in amore potreste realizzare alcuni vostri progetti amorosi.

Insieme al vostro partner tenterete di partire verso una meta che vi è sempre piaciuta. Nel campo lavorativo potrebbe esserci un'entrata extra che vi garantirà di ricoprire alcuni debiti.

Leone: le previsioni del giorno 24 luglio, ci rivelano che questo segno potrebbe vivere alcuni momento di nervosismo con i propri cari.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Mentre nel campo lavorativo la situazione potrebbe migliorare con alcuni colleghi che vi hanno sempre messo il bastone tra le ruote.

Vergine: in questo giorno di luglio potreste avere tanta voglia di fare shopping con alcune vostre amiche. In amore la situazione potrebbe essere buona e nel lavoro tutto procederà bene.

Nel fine serata potreste sentirvi molto stanchi.

Predizioni astrali 24 luglio dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: male l'amore di coppia, mentre i single - se usciranno - potranno presto incontrare una possibile anima gemella.

Scorpione: possibili litigi con il vostro partner per un'incomprensione che va avanti da tanti mesi. Nel lavoro il vostro capo sarà contento del vostro operato.

Sagittario: giornata ricca di sorprese per quanto riguarda la sfera amorosa. Nel campo del lavoro tutto andrà per il verso giusto con i vostri cari colleghi.

Capricorno: in amore potrebbero nascere alcune idee che vi faranno stare in totale relax con il vostro partner. Nel campo lavorativo il vostro capo vi gratificherà.

Acquario: buona giornata per quanto riguarda l'amore. Con il partner riuscirete a vivere momenti di tenerezza e di passione.

Pesci: in amore potrebbero nascere alcune discussioni per delle incomprensioni, mentre nel lavoro dovrete fare attenzione ai nuovi colleghi.