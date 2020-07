Lunedì 27 luglio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno dello Scorpione mentre Saturno, Giove e Plutone stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano proseguirà il moto in Toro così come il Nodo Lunare assieme a Venere che permarranno in Gemelli. Infine, Marte rimarrà stabile in Ariete come il Sole che continuerà il domicilio in Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Scorpione, meno roseo per Pesci e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: priorità. La Luna, opposta ad Urano e quadrata al duetto Sole-Saturno, potrà contare sull'appoggio di Nettuno nel loro elemento che, con ogni probabilità, li spingerà a rivedere le loro priorità.

Sarà così che accantoneranno i progetti stantii e senza margini di crescita intraprendendo, come piacevole conseguenza, nuovi sbocchi professionali, favoriti dal trigono Nettuno-Mercurio.

2° posto Gemelli: passionali. Lo sfavillante trigono tra Venere sui loro gradi e Marte in Ariete terrà banco anche quest'oggi e, grazie alla sensuale Luna in Scorpione, i nati Gemelli potrebbero mettere in campo un'invidiabile carica passionale.

3° posto Cancro: amicizie. Sul versante professionale qualche grana sarà, c'è da scommetterci, ancora presente ma, fortunatamente, i nativi potranno contare sulle amicizie di sempre. All'occorrenza, infatti, proprio le relazioni amicali si riveleranno la migliore valvola di sfogo.

I mezzani

4° posto Bilancia: lavoro top. Malgrado la comunicazione nell'ambiente professionale non sarà ai massimi livelli, i nativi presumibilmente non si cureranno di ciò, impegnandosi a testa bassa. Dal pomeriggio anche la serenità nel nido domestico dovrebbe tornare ad essere protagonista.

5° posto Capricorno: step by step.

I lavoratori autonomi del segno, considerate le opposizioni Saturno-Sole e Giove-Mercurio, avranno buone chance di veder avanzare i loro progetti. Nessuna paura, però, perché ben presto le effemeridi si faranno più concilianti per il terzo segno di Terra.

6° posto Vergine: revisioni finanziarie. C'è un periodo per spendere ed un'altro per serrare i cordoni della borsa e questo lunedì la seconda opzione potrebbe essere quella più congeniale ai nati della Vergine.

Saranno da rinviare, inoltre, eventuali colloqui di lavoro.

7° posto Leone: abbuffate. Mentre i Luminari se le daranno di santa ragione, i nati Leone dimenticheranno presumibilmente i buoni propositi per un regime alimentare salutare. Sarà così che, in queste 24 ore, potrebbero concedersi il loro piatto preferito non badando affatto alle calorie dello stesso.

8° posto Sagittario: ansiosi. I nativi che sono a capo di un team professionale si sentiranno, con tutta probabilità, stufi di badare a mille questioni. A fronte di ciò l'ansia avrà buone possibilità di venire a galla e, per tenerla a bada bisognerà ritagliarsi qualche ora per meditare o dedicarsi al proprio hobby prediletto.

9° posto Acquario: amore flop.

Nel focolare domestico il clima sarà probabilmente poco affettuoso in casa Acquario con i nativi che preferiranno indirizzare le loro energie esclusivamente nel settore lavorativo. Sarà bene evitare di cedere alle provocazioni del partner durante le ore serali.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: irritabili. Il parterre planetario, capitanato dalla doppia quadratura che Marte sui loro gradi ingaggerà con Mercurio e Giove, renderà presumibilmente i nativi particolarmente irritabili. Il partner, capendo l'antifona, li lascerà cuocere nel loro brodo.

11° posto Pesci: lunatici. Con il Luminare notturno quadrato a Saturno ed al Sole, il dodicesimo segno dello Zodiaco potrebbe cambiare umore più volte durante la giornata, lasciando perplessi i colleghi.

Amore in stand-by.

12° posto Toro: lavoro flop. Urano nella loro orbita sarà opposto alla Luna e ciò, unito all'opposizione Sole-Saturno, avrà buone possibilità di rendere meno scorrevole lo svolgimento delle loro mansioni professionali.