L'oroscopo di lunedì 17 agosto, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Dopo un weekend nel suo domicilio naturale, la Luna si sposta nel Leone. Essendo in fase calante, questa sarà una specie di settimana transitoria. Le vacanze, il caldo, il mare saranno sempre più distanti e ci si dovrà preparare al fatidico rientro. I nati dello Scorpione approfitteranno di queste 24 ore per intraprendere una dieta mentre l'Acquario dovrà fare attenzione alle finanze. Approfondiamo il discorso scoprendo le previsioni delle stelle e la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario - 12° posto - Problemi di coppia: occorre un po' di pepe. L'amore ha i suoi alti e bassi, per cui a volte può sembrare che il partner non sia dalla vostra parte o che si diverta a remarvi contro. Compiere una buona azione, vi renderà migliore questa giornata di lunedì che si prevede abbastanza caotica. Possibili tempeste in arrivo: guardatevi alle spalle. Finanze ko, forse avete speso troppo e dovete sostenere un'altra transizione economica.

Capricorno - 11° in classifica - Sarà un lunedì da prendere con le pinze. L'uscita della Luna dal Cancro farà rumore! Da tempo, sognate un cambiamento. Presto dovrete tornare a lavorare o a studiare e la sola idea potrebbe spaventarvi un po'.

Settembre e ottobre saranno due mesi da tenere d'occhio poiché qualcosa di essenzialmente importante dovrebbe accadere. Le stelle vedono dell'agitazione in queste 24 ore, forse dovrete muovervi o sistemare casa. Qualche famiglia dovrà salutarsi, ma presto giungeranno le vacanze di Natale e sarà possibile rivedersi.

Baci stellari per chi si ama, incontri entro il fine settimana.

Vergine - 10° posto - Prendere delle decisioni, sarà molto importante. Qualcosa bolle in pentola e questa settimana sarà abbastanza fondamentale per muoversi nella giusta direzione. Forse vi sentite smarriti o confusi, ma invece di combattere ed evitare questo stato d'animo, cercate di andare alla radice del problema.

L'amore di coppia è destinato a fare faville, tuttavia non sempre si può essere d'accordo. In famiglia cercate di favorire il dialogo senza impuntarvi in modo ossessivo.

Gemelli - 9° in classifica - La vita è preziosa e dura un battito di ciglia. Avete il sacrosanto diritto di essere circondati da coloro che, anziché denigrarvi di continuo, vi facciano stare bene. Magari c’è una persona in particolare che vi fa sentire male o a disagio, in tal caso potreste scrivere loro una email o parlarci faccia a faccia per spiegare come vi fanno sentire. Nulla è perduto in questo mondo, la speranza è l'ultima a morire. In giornata, occhio al traffico e alle code: rischierete di andare incontro a un mal di testa spossante!

Pulizie in corso tra lunedì e mercoledì.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Toro - 8° posto - Dopo una bella, ma comunque dura, settimana, è giunto il momento di fare le valigie o di tornare al solito tran-tran. Spesso avete dei dubbi su voi stessi o su chi amate. Si può certamente affermare che la vostra vita è un’eternità battaglia! Forse ci sono persone o colleghi che hanno criticato il vostro operato o ciò che siete, in ogni caso cercate di non dare troppo peso alle parole invidiose degli altri. Continuate a seguire la vostra strada, ma siate educati e rispettosi. Chi ha dei figli, deve dare un buon esempio e questo, spesso, risulta difficile.

Pesci - 7° in classifica - L’Oroscopo di domani vi vedrà molto motivati.

Un po' di nostalgia per i giorni trascorsi e volati via, vi accompagnerà per tutta la settimana. Il vostro umore, che ultimamente è stato ballerino, tornerà a essere equilibrato. Avrete tanta voglia di ricominciare e di scrollarvi di dosso gli ultimi accadimenti. Con il partner si è ritrovata la complicità iniziale, anche se qualche coppia potrebbe essere scoppiata! Settembre sarà un mese molto proficuo specie se avete un obiettivo in mente. Programmare in anticipo le incombenze, sarà la vostra arma vincente. Stop allo shopping: avete speso abbastanza per questo mese.

Ariete - 6° posto - È giunto il momento di fare il punto della situazione. Trarre le somme, in maniera periodica, aiuta a capire dove si è arrivati e quale passo compiere successivamente.

La scorsa settimana è stata come un vortice inarrestabile, ma per fortuna è finita! Anche se potreste sentirvi nostalgici per la fine delle feste, sotto sotto siete a dir poco contenti di poter tornare alla vostra quotidianità e ai vostri impegni. Sarà un lunedì carico di faccende: ci saranno delle cose da sistemare e delle partenze.

Sagittario - 5° in classifica - Se volete l'eccellenza, allora dovete sudare sodo! Non esistono favoritismi, ma solo tanto lavoro e giuste conoscenze. Cercate di fare più vita attiva e di frequentare gli ambienti giusti. Questo risulta essere un periodo piacevole, perfetto per socializzare e per allacciare dei validi contatti. Entro la fine dell'anno, sarete al centro di un altro cambiamento e la vostra vita non sarà più la stessa.

Per sapere se le cose andranno bene o male dipenderà esclusivamente da voi. Occhio alle code, sfavoriti i viaggi!

L'oroscopo del giorno 17 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche dicono che sarà una giornata di particolare rilevanza. Entro domenica prossima sarete al centro di un evento, quindi non dovrete dare nulla per scontato. Cercate sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno perché nella vita ci sono anche tante belle cose. Forse attualmente non avete dei progetti tra le mani, ma presto potreste ripristinare un vecchio obiettivo. Allargate i vostri orizzonti, soprattutto se volete accrescere le finanze. Le prossime due settimane andranno sfruttate per riflettere sul modus operandi da applicare e sulle soluzioni innovative da adottare.

Scorpione - 3° in classifica - Periodo del mese piacevole, ma al contempo guerrafondaio. Spesso vi sentite di gran lunga più avanti rispetto alla gente. In giornata, sono previste uscite e incontri importanti. È una settimana transitoria, di rientro e di ripristino dell'equilibrio interiore. Vi metterete a dieta, considerate l'idea di seguire anche una regolare attività ginnica. Aprite le porte del vostro cuore, confidatevi con una persona cara: parlare aiuta ad alleggerire il peso della sofferenza o di un certo problema. Nessun ostacolo è invalicabile!

Cancro - 2° posto - L’oroscopo del 17 agosto dice che avrete delle cose da sistemare. Il mondo è strapieno di meraviglie mozzafiato, ma spesso avete paura di uscire dal vostro guscio e di commettere uno sbaglio irreparabile.

In realtà, ogni problema ha una soluzione! Avete molti hobby: shopping, tv, cucina, ecc. Nonostante ciò, vi sentite come se non fosse abbastanza, come se vi mancasse ancora qualcosa. Scavate nel profondo e non fingete che tutto vada bene. Una persona molto cara a voi, saprà spronarvi e indicarvi la via giusta da seguire. Questa sarà una settimana importante. Finalmente riordinerete le cose e tornerete ad avere il controllo della situazione.

Leone - 1° in classifica - Lunedì che potrebbe partire con buona forza di volontà, ma dipenderà molto da come è andato il weekend di Ferragosto. Se avete esagerato e alzato un po' il gomito o magari avete mangiato più del dovuto, allora soffrirete di spossatezza, mal di testa, mal di schiena, ecc.

Al contrario, se vi siete controllati, questo lunedì partirà con lo sprint che desiderate. Forse sarete indaffarati in viaggio o in casa. Considerate delle ristrutturazioni, riparazioni o un cambiamento di mobili. Sfruttate questa energia creativa per ottenere il massimo possibile.