Sarà per molti un weekend di serenità e vacanze quello che intercorre fra sabato 22 e domenica 23 agosto 2020. Rilassati e inclini a fare spese saranno i nativi del segno dell'Ariete, del segno del Cancro e del Capricorno. Poca fortuna invece per la Vergine, stress per il Leone. Mercurio e Urano nella costellazione del Toro saranno ottimi per colloqui e lavori fatti in squadra per i nativi di tale segno.

Approfondiamo di seguito l'andamento di tutti i segni dello zodiaco per il fine settimana.

Gemelli solitario

Ariete: essere più sereni e apparire tranquilli vi aiuterà a dialogare più amabilmente, e chissà, magari anche ad attirare qualcuno che vi piace da molto tempo.

Per un po', l'orgoglio dovrà essere messo da parte anche all'interno della coppia. Sicuramente questo atteggiamento sortirà degli effetti positivi.

Toro: Mercurio dalla vostra parte sarà molto utile nelle argomentazioni, quindi sarà un weekend produttivo per eventuali colloqui di lavoro o semplicemente per eventuali chiarimenti su qualche gelosia di coppia. Fate un po' di spese per voi stessi, in particolare per rinnovare il vostro look.

Gemelli: forse avrete bisogno di rimanere un po' da soli con voi stessi, cosa c'è di meglio che intavolare un nuovo hobby o dedicarvi a dei passatempi magari del passato? Sarà un'esperienza da cui riemergeranno anche dei vecchi ricordi sopiti.

Cancro: shopping.

Con i recenti guadagni metterete al bando ogni emozione negativa, soprattutto di stampo sentimentale, per fare compere con gli amici o con parenti. Avrete qualche piccolo contrattempo sul posto di lavoro, ma niente che vi possa fermare o impedire di avere del tempo libero in più.

Leone: molto stressati e poco inclini a uscire.

Però, se proprio non vorrete varcare la soglia di casa, sicuramente trascorrerete questo fine settimana a chiacchierare o comunque a dedicarvi alla sfera puramente romantica. Ovviamente la vostra mente continuerà a “sfornare” progetti molto sostanziosi e ambiziosi.

Vergine: la fortuna purtroppo questo weekend potrebbe abbandonarvi, quindi dovrete prestare attenzione alla eventuali proposte economiche.

Qualche progetto sul lavoro potrebbe non andare in porto, ma ignorerete tale piccolo insuccesso e passerete oltre.

Scorpione parsimonioso

Bilancia: dovrete assolutamente appianare le tensioni sul posto di lavoro, potreste aver bisogno di consultarvi con qualche collega e delle sua opinioni. In amore le cose potrebbero sensibilmente migliorare, specie se entrambe le parti ci si metteranno d'impegno.

Scorpione: sarete molto più parsimoniosi con i vostri soldi, ma anche con i sentimenti e le emozioni. Sarà difatti un fine settimana che vi regalerà molta più tranquillità, anche di fronte alle situazioni più “turbolente” e faticose. Con la famiglia riuscirete a concludere delle problematiche che si protraevano da tempo.

Sagittario: fermarvi a riflettere sul lavoro potrebbe condurvi verso scelte meno avventate, dal momento che avete una personalità piuttosto impulsiva. In amore qualche possibilità di conquista vi farà ricredere sulle relazioni in corso, ma anche in questo caso non dovrete arrivare a prendere decisioni di cui potreste pentirvi.

Capricorno: la tranquillità di coppia sarà incentivata da qualche occasione per trascorrere del tempo insieme al partner all'insegna del relax. Potreste decidere di fare qualche strappo alla regola, dedicandovi all'aspetto erotico della vostra relazione, dal momento che recentemente avete pensato quasi esclusivamente al lavoro.

Acquario: anche se sarete molto rilassati, sarete comunque pronti a scattare come una molla in caso di qualche novità in campo finanziario.

La grinta professionale non vi mancherà di certo, intanto la sfera emozionale sarà accantonata per un bel po' di tempo, tranne quella riservata alla famiglia.

Pesci: gli impegni lavorativi purtroppo non vi lasceranno in pace un secondo, e questo weekend non farà eccezione. Stavolta però avrete più motivazioni rispetto alle giornate precedenti, dunque evitate distrazioni inutili e avviatevi verso la possibilità di un'avventura professionale unica nel suo genere.