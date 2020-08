Il settore amoroso della giornata di domani martedì 18 agosto 2020 sarà piuttosto altalenante, se ci si focalizza sull'Oroscopo e sulle previsioni astrali.

Per i segni di fuoco, in particolare il Leone, le questioni irrisolte saranno messe da parte in virtù della complicità ritrovata. Al contrario, il segno dei Gemelli sul piano sentimentale sarà messo a dura prova.

'Neutrale' invece il segno della Vergine, la quale sarà focalizzata sui suoi desideri e sulla sua salute.

Toro incisivo

Ariete: questa giornata sarà decisamente migliore rispetto a quella precedente, soprattutto per il vostro umore e la vostra capacità di agire per superare le difficoltà in generale.

Ora più che mai dovrete prendere atto di qualche tensione in famiglia.

Toro: avrete in pugno un affare molto sostanzioso, che se non ribalterà le sorti della vostra situazione economica perlomeno la migliorerà drasticamente. La competizione fra colleghi di lavoro però sarà molto alta. Fate vedere chi siete.

Gemelli: con il partner una crisi già perpetrata da tempo potrebbe peggiorare un po', perciò potrebbero anche subentrare dei litigi. Fate in modo che le cose si rasserenino, che se non ritroverete subito l'intesa almeno potrete mantenere una atmosfera stabile.

Cancro: ci saranno i primi riscontri positivi sul lavoro, ma anche le prime difficoltà. Dovrete cercare di non dare a vedere il vostro stato d'ansia, anzi.

Trovare qualcuno che vi sappia consigliare e fatevi dare una mano, anche in minima parte.

Leone: l'amore andrà a gonfie vele, ma qualche piccolo accorgimento in più sicuramente non farà altro che 'scaldare' l'atmosfera e renderla più erotica. I single potranno avvalersi di qualche avventura, soprattutto se non vogliono impegnarsi sentimentalmente.

Vergine: dovrete incentrare molte più energie su voi stessi, sulla cura della vostra salute e anche le relazioni con le amicizie più sincere dovranno avere una focalizzazione del tutto particolare da parte vostra. Qualche follia in serata sarà concessa.

Bilancia in calo

Bilancia: qualche dissidio con i colleghi potrebbe rovinare l'alchimia che si era venuta a creare non troppo tempo fa, e questo dispiacerà enormemente sia da una parte che da un'altra.

Ma la riconciliazione al momento sarà impedita da cause di forza maggiore.

Scorpione: finalmente state vivendo un periodo in cui le cose stanno procedendo sui binari giusti, soprattutto sul fronte professionale e economico. La positività di martedì si riscontrerà anche in amore, sarà favorita una serata in due al lume di candela.

Sagittario: qualcuno di importante nella vostra vita sarà determinante per prendere una decisione in merito al vostro futuro condiviso. Qualche piccola delusione potrebbe essere dietro l'angolo, ma ora come ora sarete disposti a rischiare per non arrendervi.

Capricorno: la fortuna continuerà il proprio percorso a vostro favore, ma la serenità professionale vi porterà a rimanere sulla stessa lunghezza d'onda, pretendendo che anche gli altri facciano lo stesso sul posto di lavoro.

Attenzione allo stress in accumulo e mai smaltito.

Acquario: avrete un 'risveglio' dal malumore quasi letargico che avete vissuto nella settimana precedente, ricevendo qualche raggio di questo Sole attivo e brillante che vi darà più energie sul posto di lavoro e vivacità in amore.

Pesci: non ci saranno molte idee da mettere in atto, anzi. Potreste vivere un martedì decisamente poco entusiasmante e poco incline ad attuare i progetti che inizialmente avevate pensato di velocizzare al massimo. Questo rallentamento potrebbe non essere un buon segno.