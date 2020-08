Per il segno dello Scorpione, questo settembre 2020 non presenterà un aspetto astrologico ottimo per il campo amoroso per gran parte del mese. Periodo grigio anche per i single, si dovranno attendere "tempi" migliori.

Mercurio vi darà sostegno solamente nel corso della prima settimana, dopodiché subentrerà Giove e la sua grande fortuna a regalare ai nati di questo segno qualche occasione imperdibile.

In basso, le previsioni nel dettaglio per il mese di settembre.

Amore

Non sarà un periodo eccellente per l'amore per il vostro segno. Difatti già dal giorno 7 settembre Venere non vi darà quel sostegno che invece vi accompagnerà nei primi giorni del mese.

Però questi ultimi potrete tranquillamente sfruttarli per poter ottenere incontri soddisfacenti, avere qualche chance con la persona che vi fa battere il cuore oppure per poter consolidare il rapporto di coppia e regalare al partner qualche momento di serenità e di relax puramente romantico.

Con il susseguirsi delle giornate, l'ambito amoroso non darà emozioni o ne darà decisamente poche, rendendo la vostra storia d'amore un po' monotona e priva di stimoli interessanti. Siate il più onesti possibili con voi stessi, perché questa stabilità potrebbe portare a commettere qualche 'disattenzione' che non sarà molto gradita dal partner.

Lavoro

La prima settimana di settembre non costituirà nessun problema a livello professionale.

Le vicissitudini più difficili subentreranno dal giorno 7, quando Mercurio lascerà la posizione a voi favorevole per cominciare a creare un forte senso di smarrimento che con il tempo non farà che accentuarsi. Il consiglio sarà quello di prestare la massima attenzione e di tendere bene le orecchie, in modo da non avere a che fare con persone e situazioni che potrebbero peggiorare la situazione.

Evitate di spendere soldi e di fare affari di dubbia natura, perché non ci sarà possibilità di 'convertirli' in qualcosa di remunerativo.

La ricerca di lavoro non farà differenza: dovrete muovervi nella prima parte del mese e attendere dandovi comunque da fare in altri ambiti.

Fortuna e salute

Ci sarà Giove, e non Venere, ad accompagnare la vostra fortuna con il sestile.

Ciò significherà ottenere delle occasioni di lavoro e di affari che di tanto in tanto smorzeranno questa atmosfera priva di sbocchi lavorativi. Saturno porterà una maggiore maturità, adatta per poter esplorare nuovi orizzonti professionali.

Le energie saranno buone, quindi approfittatene per fare un viaggio che vi faccia vivere emozioni più uniche che rare. Ovviamente evitate di esagerare e di portare il vostro fisico al limite delle sue possibilità.