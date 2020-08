Sarà un settembre dell'anno 2020 colmo di successi finanziari e professionali per i nativi del segno della Bilancia. Affari, collaborazioni ed investimenti saranno esclusivamente a portata di mano, ma d'altro canto si dovrà prestare molta attenzione alle energie, perché saranno poco efficienti e si esauriranno abbastanza in fretta.

In amore ci sarà spazio solamente per qualche riappacificazione, ma saranno assenti risvolti erotici e romantici, almeno per il momento.

Amore

Non ci saranno molte novità per voi sul settore amoroso, ma con la pazienza e molta comprensione sicuramente riuscirete a sorvolare determinate tensioni all'interno della vostra relazione finendo con qualche chiarimento.

Di certo questo mese non brillerà di intesa o di passione, ma d'altro canto il nervosismo e l'irritazione che questo Marte purtroppo vi darà potrà comunque essere 'domato' dalla vostra forza. Saprete evitare la gelosia, soprattutto se questa non avrà ragione di essere, e talvolta andrete contro certi momenti di rabbia in virtù del quieto vivere. Non male anche le amicizie e gli incontri, anche se al momento nessun corteggiamento sfocerà in una relazione vera e propria. Dovrete attendere che il mese finisca prima che l'amore possa arrivare a sbocciare nuovamente nella vostra vita.

Lavoro

Le date dal 7 al 20 settembre saranno da segnare, perché Mercurio entrerà trionfalmente nella vostra costellazione.

Sarà un periodo florido per gli affari, perché ampiamente incentivati dalla vostra capacità comunicativa, e per gli studi. Anche il contatto con i colleghi sarà più produttivo, più forte e con uno spirito di iniziativa comune che molte altre squadre vi invidieranno. Il lavoro in gruppo quindi dovrà essere quello prediletto, quello su cui puntare in alto e che non vi farà provare nemmeno per un secondo la voglia di impiegarvi per un progetto in solitaria.

Sarà il momento adatto per fare acquisti, grazie ai recenti guadagni, per investire soldi in un'automobile, in una casa, oppure per attuare uno splendido viaggio in qualche località lontana.

Fortuna e salute

Saturno e Giove in opposizione da soli avrebbero potuto fare molti 'danni', ma Venere e Mercurio sicuramente costituiranno una sorta di 'scudo' contro le avversità, soprattutto sul piano lavorativo.

Frammenti di fortuna e molto impegno da parte vostra saranno insieme la vostra arma vincente per superare gli ostacoli, ovattati appunto da questa congiunzione planetaria positiva.

Purtroppo però vi stancherete molto facilmente, dovrete prendervi qualche ora in più di riposo ed evitare sforzi il più possibile per preservare il fisico.