Martedì 18 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Mercurio sostare in Leone, nel frattempo Giove, Saturno e Plutone stazioneranno nel segno del Capricorno. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Venere che continuerà il moto in Cancro. In ultimo, Marte permarrà in Ariete come Nettuno che rimarrà stabile sui gradi dei Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Acquario e Capricorno.

Oroscopo, il podio di martedì 18 agosto

1° posto Leone: investimenti. Martedì in cui i nati del segno potrebbero dover mettere mano al portafoglio, ma la notizia non dovrà preoccuparli, anzi.

Difatti, sarà probabile che tale uscita finanziaria sia figlia di un investimento su loro stessi, come un corso d'aggiornamento o una nuova attrezzatura professionale.

2° posto Sagittario: umore top. Dopo i musi lunghi dei giorni scorsi, ecco che la congiunzione dei Luminari parrà regalare al terzo segno di Fuoco una giornata all'insegna del buonumore, anche se molti tra loro saranno costretti a trascorrerla nell'ambiente lavorativo.

3° posto Gemelli: mondani. Con Mercurio ed il binomio Sole-Luna in felice aspetto, i nati Gemelli vorranno e presumibilmente potranno organizzare una spensierata serata con amici e partner, dove le risate saranno le protagoniste.

Le posizioni medie

4° posto Ariete: schietti.

La smodata sincerità che il primo segno zodiacale potrebbe mettere in campo quest'oggi farà storcere il naso alle nuove conoscenze ma, allo stesso tempo, risulterà molto utile per chiarire l'entità di alcuni rapporti professionali.

5° posto Bilancia: shopping. La congiunzione dei Luminari sembrerà indirizzare i nati Bilancia verso una gratificante sessione di shopping; il secondo segno d'Aria potrebbe non farselo ripetere due volte, sapendo inoltre di poter contare sull'apporto di Mercurio in Leone.

6° posto Scorpione: a piccoli passi. I lavoratori autonomi del segno vedranno, c'è da scommetterci, un lento avanzare dei loro progetti professionali in essere, a causa della scomoda quadratura che Marte formerà col duetto Saturno-Plutone di Terra.

7° posto Vergine: questioni pratiche. In questa giornata di inizio settimana i nati del segno saranno probabilmente alle prese col disbrigo di alcune questioni pratiche, che risulterà fondamentale portare a compimento per alleggerire il carico di incombenze dei giorni seguenti.

8° posto Toro: serenità amorosa. Con Venere in Cancro, che formerà un felice sestile con Urano nel loro domicilio, sarà probabile che nel focolare domestico nativo torni un clima sereno ed affettuoso. Di contro, però, potrebbe palesarsi ancora qualche grana nel settore professionale.

9° posto Cancro: fiacchi. Nelle ultime settimane i nati Cancro non si sono risparmiati, lavorativamente parlando, accumulando straordinari su straordinari. Le finanze hanno subito, come piacevole conseguenza, un netto rialzo ma questo martedì sarà bene che pensino anche al loro benessere fisico, ritagliandosi ampi spazi di relax dopo le innumerevoli energie spese.

Gli ultimi della graduatoria

10° posto Capricorno: bizzosi.

In queste 24 ore i nativi potrebbero essere tesi come una corda di violino, specialmente nel settore amoroso dove l'opposizione venusiana sarà resa ancor più marcata dal transito della Luna di Fuoco.

11° posto Acquario: lavoro flop. Anche quest'oggi ci saranno buone chance per i nati Acquario di dover fare i conti con un ambiente professionale parecchio ostile. Con Mercurio opposto, perlopiù aizzato da Marte in Ariete, cedere alle provocazioni dei parigrado sarà decisamente sconsigliato.

12° posto Pesci: letargici. La voglia di mettersi in gioco quest'oggi probabilmente latiterà in casa Pesci, perché l'ultimo segno dello Zodiaco preferirà ciondolare per casa crogiolandosi nel dolce far nulla.