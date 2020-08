Il mese di settembre che comincerà a breve sarà pregno della fortuna di Venere e dello slancio comunicativo di Mercurio, ma non per tutti i segni del panorama zodiacale.

Se quasi tutti i segni di fuoco e di aria saranno avvalsi dell'appoggio di questi due pianeti, in particolare il Leone, l'Ariete e i Gemelli, il Cancro e il Toro insieme al Capricorno dovranno attendere tempi migliori affinché si verifichi l'intesa di coppia tanto desiderata.

Sul piano lavorativo ci saranno le energie del pianeta Marte a influire positivamente sul segno dei Pesci, mentre per la Vergine si renderà necessaria più cautela.

Ariete romantico

Ariete: la parola chiave per il vostro segno sarà “romanticismo”. L'inizio dell'autunno si aprirà con una sana intesa di coppia eccellente, ma anche molto intensa dal punto di vista passionale. Anche i single avranno delle opportunità esemplari per trovare l'anima gemella. Venere non si fermerà certamente qui regalandovi la sua piccola fortuna, mentre Marte sarà preponderante per il lavoro con un carico di energie che andrà oltre le vostre aspettative.

Toro: purtroppo l'ottimismo in amore sarà quasi completamente assente, perciò ci potranno essere malumori, qualche discussione o qualcos'altro che possa portare a un litigio e una separazione. Lo spirito di squadra e di iniziativa saranno molto più forti in campo lavorativo, con questo Mercurio che metterà a segno ottimi affari e una certa dose di incoraggiamento reciproco fra colleghi.

La positività potrebbe calare nell'ultima settimana del mese.

Gemelli: sarete tra i favoriti in amore, nel corso di settembre. L'arma della seduzione sicuramente sarà molto più efficace dalla seconda metà della settimana, dandovi occasione di vivere al meglio una storia appena sbocciata. Le opportunità di guadagno non saranno da meno, e la fortuna giocherà la sua carta vincente anche se le avversità purtroppo non saranno poco numerose.

Sarete forti delle energie di Marte, ma non sprecatele inutilmente.

Cancro: le notizie per l'amore non sono ottime. Dovrete andare incontro ad un periodo pieno di difficoltà nel dialogo e nella gestione delle emozioni negative, ma a fare da contraltare di questa situazione sentimentale ostica ci sarà una gamma di affari che risolleveranno le vostre sorti finanziarie oltre che quelle che interessano l'autostima.

Sarà necessario salvaguardare la salute e vivere le giornate senza sforzarvi troppo.

Soddisfazioni a tutto tondo per il Leone

Leone: la carica erotica questo mese sarà appannaggio dei segni di fuoco, ma anche il romanticismo subirà una evoluzione positiva e ricca di risvolti per il vostro futuro con il partner. Non fatevi mancare accordi e affari da mettere in atto, perché settembre sarà uno di quei mesi che daranno più soddisfazioni professionali dell'anno, ma anche qualche sorpresa che non era nei vostri programmi. Le energie saranno ideali per lo sport.

Vergine: se i primi giorni avrete ancora molta complicità in amore, man mano che proseguiranno le settimane il romanticismo calerà drasticamente.

Andrete incontro a una monotonia che vi darà motivo di guardarvi attorno, ma dovrete ancora capire come si evolveranno le cose. La solidità della vostra posizione lavorativa dipenderà da come vi organizzerete nella prima metà del mese, ma evitate di essere troppo “pignoli”.

Bilancia: sarà un periodo di “alti e bassi” sul fronte sentimentale, con litigi e riappacificazioni molto rapide e quasi “indolori”. Un vero e proprio rinnovamento ci sarà sul lavoro, il quale non soltanto sarà incentivato da energie pressoché inesauribili, ma anche da una collaborazione vincente fra i colleghi priva di invidie e competizioni poco sane. Fare acquisti ora potrebbe essere meno gravoso per le vostre tasche.

Scorpione: sarà opportuno consolidare la certezza della vostra relazione con il partner, rassicurandolo, perché successivamente mancherà il dialogo e la voglia di impegnarsi in amore, e ciò potrebbe essere frainteso.

Sul lavoro perderete il sostegno di Mercurio, quindi il consiglio principale sarà quello di fare attenzione a eventuali sviste, sia da parte vostra che da parte di qualche collega. La fortuna non mancherà ma la prudenza non sarà mai troppa.

Faville in amore per il Sagittario

Sagittario: questo mese sarà carico di amore e buoni propositi per rendere una effettiva unione, con tanto di intesa passionale molto vivace anche dal punto di vista argomentativo. La positività del Sole vi permetterà di affrontare la situazione professionale più ardua, quindi non vi perdere facilmente d'animo. L'importante è prestare la massima cautela con determinati affari, perché potrebbero essere fortemente rischiosi.

Capricorno: dopo una prima settimana in cui purtroppo ci saranno “scintille” negative su qualche disaccordo protratto nel tempo, dalla seconda in poi l'atmosfera si rasserenerà drasticamente all'interno della coppia. Il lavoro sarà concentrato su voi stessi, in un contesto in solitaria che spesso e volentieri ha fatto bene al vostro aspetto economico e che ora si renderà praticamente necessario per qualche guadagno in più.

Acquario: l'aspetto amoroso del vostro segno conoscerà una opposizione di Venere molto importante e che non “risparmierà” nessuno, sia single che persone già legate sentimentalmente. Però avrete un perfetto stile da “quieto vivere”, basato sul dialogo e sulla complicità. Mercurio sarà efficiente per gli affari, per degli esami da sostenere, ma anche per rendere l'atmosfera all'interno del posto di lavoro più produttiva e accogliente.

Pesci: la posizione di Venere per quanto vi riguarda sarà piuttosto altalenante, ma non si verificheranno dissapori all'interno della coppia e darete nuovi slancio alla cerchia delle amicizie, che potrebbe farsi molto più “folta”. Dalla seconda settimana del mese il lavoro andrà di bene in meglio, così come le collaborazioni per progetti e affari con i colleghi molto più remunerativi e sorprendenti.