Per il segno del Toro, questo settembre del 2020 sarà moto difficile per l'aspetto dell'amore e della fortuna. Infatti, soltanto la prima settimana del mese sarà ottima per poter stabilire legami affettivi importanti e fare affari che porteranno denaro ai nati di questo segno.

Dopodiché subentrerà Mercurio a dare supporto ai segni di terra, ma sempre per un arco di tempo piuttosto limitato.

Amore

Venere nel segno del Leone dal giorno 7 settembre non vi permetterà di vivere un mese ottimo in amore, anzi. Potreste avere un periodo di quadratura al vostro Sole che porterà con sé molto pessimismo per i sentimenti.

All'interno delle relazioni potrebbero nascere dei malumori e delle delusioni profondi, che con tutta probabilità porterà la coppia a disfarsi o comunque a portare avanti a fatica la propria storia d'amore.

Precarie anche le relazioni e le amicizie che potrebbero nascere nella prima parte del mese. Molti incontri potrebbero non essere ottimi, dovreste diffidare di qualcuno che inizialmente si dimostrerà troppo affabile.

I rapporti interpersonali saranno migliori all'interno della famiglia di origine, ma anche le amicizie già maturate nel tempo potrebbero presentarvi dei risvolti del tutto inaspettati e forse anche la possibilità di trovare una amicizia fraterna senza remore.

Lavoro

Questo Mercurio in Vergine regalerà anche molta positività agli altri segni di terra, quindi anche per il vostro, sarà un mese ricco di affari ben conclusi, di un'ottima capacità di dialogo utilissima per qualche investimento importante e della ricerca di lavoro più che ottimale e soddisfacente.

Se dovete stabilire la vostra posizione sul posto di lavoro, dovrete necessariamente farlo prima del giorno 21. Infatti, dopo questa data, le cose potrebbero prendere una piega leggermente più faticosa e deludente, priva di stimoli e accompagnata da qualche insuccesso. Fate attenzione ai falsi sorrisi nell'ambiente lavorativo e a quei colleghi che cambiano atteggiamento in modo troppo repentino.

Ci potrebbero essere delle avversità che non sempre provengono da persone palesemente 'antipatiche'.

Fortuna e salute

Anche se Giove non sarà propriamente a vostro favore, avrete comunque Venere favorevole nella prima settimana del mese. Questo significherà avere la piccola fortuna sul lavoro a portata di mano nella prima settimana, che vi aiuterà anche per qualche affare particolarmente remunerativo.

Dovrete fare attenzione alla salute, perché questo Marte non vi darà le energie necessarie per affrontare delle situazioni che vanno al di là dell'aspetto lavorativo. Evitate di fare troppa attività fisica e di fare viaggi troppo lunghi, se non per forti esigenze.