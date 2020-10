Quello che intercorre fra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2020 sarà un fine settimana molto dinamico per il segno dei Pesci e molto allegro per il segno del Toro.

Gli attimi di relax saranno sicuramente alla portata del segno della Vergine dopo una settimana intensa, mentre per l'Ariete è previsto e consigliato un weekend di solitudine per poter riflettere con se stessi.

A seguire, l'oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Leone in famiglia

Ariete: un po' di egoismo vi metterà in condizione di isolarvi e di abbandonare per un po' la “mondanità” per dedicarvi ad una dimensione più tranquilla e solitaria.

Anche la sfera sentimentale potrebbe essere accantonata o assumere una prospettiva del tutto nuova. Sarà meglio evitare qualcuno che mal sopportate.

Toro: la vostra settimana si concluderà in bellezza, con la condivisione di qualche piccola occasione di gioia con il partner ma anche con la progettazione di qualche serata insieme e da soli, per ravvivare ancora di più quella “fiamma” che avete lasciato alimentare per molti giorni a questa parte.

Gemelli: qualche ribasso sul lavoro dovrebbe farvi mettere in allerta, anche se una volta verificato cosa ci sia che non andrà vi accorgerete che i problemi non saranno così enormi come li avete immaginati in un primo momento. Siate determinati quando dovrete prendere delle decisioni definitive.

Cancro: dovrete far fronte a qualche problema che avete cercato di procrastinare, ma la prospettiva di collaborare con qualche collega potrebbe finire in modo negativo o con un niente di fatto. Le opportunità di concludere qualche affare si riveleranno quasi nulle, ma avete ancora molta grinta da offrire.

Leone: cogliete l'occasione dello stare in famiglia per poter risolvere alcune questioni familiari importanti ma anche per creare una nuova atmosfera, fatta di condivisione e armonia. Per esteso, aumenterete la disponibilità per poterla dare anche a chi recentemente vi ha fatto arrabbiare.

Vergine: dopo una settimana che vi ha regalato una carrellata di successi, ora sarà il tempo di riposarvi e di dedicarvi ad altre mansioni più private.

L'amore sarà ridimensionato notevolmente, anche alla luce di qualche perplessità recente che vi ha messo sull'attenti.

Capricorno risoluto

Bilancia: preferirete concentrarvi sulle amicizie piuttosto che sull'amore, ma al tempo stesso non potrete fare a meno di pensare al vostro partner o, se siete single, di sperare in qualcuno che dia occasione al vostro cuore di battere più forte che mai. Potrete nuovamente sperare in qualcuno in un periodo non troppo lontano.

Scorpione: dovrete fare attenzione alle vostre parole sul posto di lavoro nel corso di entrambe le giornate, perché ci potrebbero essere dei fraintendimenti molto significativi. Qualche progetto sarà da organizzare nella giornata di sabato, domenica sarà una giornata ideale per cedere al relax.

Sagittario: le delusioni professionali potrebbero farvi scivolare in una vera e propria frustrazione, ma non dovrete demordere alla prima difficoltà che si presenterà davanti ai vostri occhi. Siate anche meno ansiosi di vedere immediatamente i risultati che avete prefissato quali vostri obiettivi personali.

Capricorno: la famiglia sarà una consigliera per eccellenza per molti aspetti, in primis la sfera sentimentale che in questo periodo vi sta dando qualche “croce e delizia”. Siate anche più risoluti nell'azione sul posto di lavoro, ora sarà il momento di agire e darvi modo di proseguire la strada per il successo.

Acquario: anche se avete bisogno di ricaricarvi di energie, ne avrete comunque per poter svolgere le vostre mansioni quotidiane nel migliore dei modi.

La vostra fluidità nell'organizzazione vi darà modo di essere elogiati e forse anche ricompensati con una somma pecuniaria non indifferente.

Pesci: sarete concentrati, anche se queste sono entrambe delle giornate che non prevedono del lavoro impegnativo. Ad ogni modo, l'impegno che ci metterete sarà anche di più rispetto a quello che avrete impiegato per tutto l'arco della settimana.