Continua per i nati sotto il segno del Toro un momento leggermente sottotono, durante il quale è forte la voglia di evadere e vivere con maggior leggerezza. Al contrario Venere in Vergine viene raggiunta dagli influssi della Luna, è dunque un buon momento per parlare di sentimenti, ma anche per quanto riguarda la sfera pratica e salutare. Pesci cauti nelle spese. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di giovedì 15 ottobre 2020 per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 15 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, in ambito lavorativo qualcuno potrebbe trovarsi a discutere molto animatamente a causa di alcuni disaccordi.

Il consiglio delle stelle è quello di non farsi prendere dalla tensione, siate diplomatici, ma non lasciate che vi mettano i piedi in testa.

Toro: questa settimana non risparmia il segno da alcuni momenti sottotono, qualcuno potrebbe sentirsi stanco, fuori forma e annoiato. C'è bisogno di novità, di scappare un po' dalla monotonia della routine quotidiana e vivere qualche attimo di spensieratezza. Bene l'amore, la passione non manca e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: sono 24 ore interessanti per il segno, energico, creativo e brillante. In ambito lavorativo potrebbero nascere dei progetti molto vantaggiosi per il futuro. Le stelle proteggono soprattutto i liberi professionisti, i giovani e gli studenti.

Recupero in amore.

Cancro: l'oroscopo di giovedì 15 ottobre raccomanda prudenza al segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo infatti potrebbero nascere delle rivalità. Qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi o di mettervi in cattiva luce. Lo stress accumulato potrebbe compromettere la serenità amorosa, accedendo la lite anche con il partner.

Leone: è un momento vantaggioso per quanto riguarda la sfera pratica e le finanze, ideale per avanzare delle proposte, intraprendere delle vendite o procedere con un acquisto immobiliare. Anche in amore le stelle sono positivi, al contrario bisogna essere prudenti per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe accusare dolori o malesseri stagionali.

Vergine: il mese di ottobre si rivela positivo per il segno grazie a Venere nel cielo. Questo quadro astrale già positivo, migliora durante questa giornata, grazie agli influssi della Luna. Questo è il momento di agire, chi ha in progetto di fare o dire qualcosa, farebbe bene a sfruttare questa giornata. Serenità in amore, al contrario dei contrasti potrebbero nascere in famiglia, nei rapporti tra genitori e figli.

Bilancia: nelle giornate precedenti qualcuno potrebbe essersi lasciato scappare un'occasione importante, ma ci sono delle buone notizie. Il cielo offre al segno una seconda chance, questa volta meglio non pensarci troppo, potrebbe essere la svolta tanto attesa.

Scorpione: la settimana è iniziata nel migliore dei modi per il segno, in ambito lavorativo qualcuno potrebbe aver avviato progetti importanti o stretto collaborazioni vantaggiose, dunque potrebbe esserci molto entusiasmo e la voglia di buttarsi a capofitto nel lavoro, ma attenzione l'oroscopo di giovedì 15 ottobre consiglia di non fare passi azzardati, meglio prendersi il giusto tempo per ragionare.

Sagittario: sono 24 ore molto interessanti per l'amore e i rapporti interpersonali, le stelle proteggono i sentimenti e favoriscono i nuovi incontri. E' un momento ideale per chi desidera ricominciare dopo una separazione o un rapporto finito, secondo gli astri le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero essere importanti per il futuro.

Capricorno: durante questa giornata è il lavoro ad occupare il segno, assorbendone le energie e la vitalità. È un periodo di grande grinta e creatività, ma non mancano gli ostacoli e le rivalità. L'oroscopo consiglia di brillare, senza però dover mettere in ombra gli altri. Bene l'amore.

Acquario: c'è una missione da compiere e questa è la giornata ideale per farlo.

In amore e in ambito lavorativo potrebbero esserci delle questioni da risolvere, non tiratevi indietro ed affrontatele di petto. Buon recupero fisico.

Pesci: la giornata di giovedì 15 ottobre si rivela molto vantaggiosa per l'amore. C'è passione e romanticismo all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Le stelle non sono negative per quanto riguarda la sfera pratica, ma bisognerebbe stare attenti alle spese.