Questa giornata potrebbe portare delle grandi novità ai nati sotto il segno del Leone, per i quali in ambito professionale potrebbero presentarsi opportunità da non perdere. Anche lo Scorpione è favorito in tal senso, c'è il coraggio necessario a farsi avanti e presentare nuovi progetti. Al contrario sono 24 ore cariche di nervosismo e tensione per il Cancro, mentre i Pesci farebbero bene a contenersi nelle spese. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di venerdì 16 ottobre 2020 per i dodici segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 16 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: questa giornata potrebbe riservare delle tensioni al segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Dal punto di vista fisico è una giornata sottotono, meglio essere prudenti ed evitare distrazioni alla guida. Bene l'amore.

Toro: giornata faticosa per il segno, che in ambito lavorativo ha a che fare con critiche e polemiche mosse dai colleghi. Le stelle consigliano di accettare le critiche costruttive e vederle come un input per migliorarsi, ma questo non significa farsi mettere i piedi in testa. Serenità in amore.

Gemelli: la giornata di venerdì 16 ottobre si presagisce molto vantaggiosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali.

Chi è single o desidera ricominciare dopo una separazione o una storia finita, potrebbe fare un incontro interessante per il futuro. Ottime idee nel lavoro.

Cancro: sono 24 ore di alti e bassi per i nativi del segno. In famiglia e in amore potrebbero nascere delle incomprensioni, meglio non surriscaldarsi e cercare di affrontarle con serenità e lucidità.

Attenzione alle spese.

Leone: è una giornata ricca di opportunità per il segno, in ambito professionale infatti potrebbero presentarsi importanti proposte o trattative. È il momento di rischiare. L'amore è forte, c'è passione e romanticismo e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Vergine: l'oroscopo di venerdì 16 ottobre lascia presagire una giornata impegnativa, ma soddisfacente.

Il segno è impegnato nella realizzazione di alcuni progetti lavorativi e durante le prossime ore potrebbe esserci la svolta tanto attesa. Venere continua a proteggere l'amore, anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di non lasciarsi prendere dal nervosismo. Qualcuno potrebbe sentirsi ostacolato, soprattutto nel lavoro, ma è necessario scegliere i termini giusti e cercare un confronto costruttivo, evitando di alzare la voce. Lo stress potrebbe riversarsi anche all'interno della sfera sentimentale, meglio lasciare i problemi di lavoro fuori dalla porta di casa.

Scorpione: "ciò che sogni, si può realizzare" è questo il motto che accompagna il segno durante questa giornata, dove con la giusta dose di coraggio e caparbietà si possono raggiungere traguardi importanti.

Il cielo protegge l'amore e favorisce i nuovi incontri.

Sagittario: un incontro inaspettato potrebbe cambiare il corso delle prossime giornate. Il presagio delle stelle non si riferisce esclusivamente alla sfera sentimentale, potrebbe trattarsi anche di un incontro di tipo professionale. Bene il fisico, energia e voglia di fare non mancano.

Capricorno: sono 24 ore decisamente sottotono per il segno, resistere allo stress e al tran tran della vita quotidiana non è semplice e qualcuno potrebbe scoppiare. Meglio concedersi un po' di riposo, magari praticando dello yoga o della meditazione, così da ritrovare il buon umore.

Acquario: quella di venerdì 16 ottobre potrebbe essere una giornata molto vantaggiosa per il segno, in particolar modo per quanto riguarda il lavoro e la sfera pratica.

Qualcuno potrebbe infatti ricevere una proposta interessante, dall'estero o da un'altra città. Contrasti in amore.

Pesci: è un momento molto vantaggioso per l'amore e la sfera professionale, al contrario, in campo economico potrebbero esserci delle problematiche. Meglio cercare di gestire con cautela le proprie finanze, evitando le spese superflue.