Nel corso della giornata di domani, lunedì 19 ottobre 2020, ci saranno molto segni dello zodiaco che vivranno una piega abbastanza negativa, soprattutto quelli di fuoco, i quali dovranno affrontare dei malumori e qualche insuccesso.

Gli impegni saranno prerogativa dei segni dei Pesci e della Bilancia, mentre dei momenti di nostalgia intaccheranno l'inizio settimana del segno dell'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo segno per segno della giornata.

Ostacoli per i Gemelli

Ariete: purtroppo non vi sveglierete con il piede giusto, anche perché avrete del sonno arretrato e una voglia di appisolarsi che va ben oltre la vostra usuale intraprendenza lavorativa.

Cercate di recuperare le forze il prima possibile.

Toro: allegri. Vi sentirete solari e allegri, e chiunque vi circondi verrà anch'esso investito di questa carica e voglia di mettersi in gioco. Gli affari andranno a gonfie vele proprio per la vivacità che sprizzerete da tutti i pori.

Gemelli: vi attende un lunedì pieno di ostacoli che soltanto voi potrete cercare di aggirare o risolvere. Gli aiuti esterni, per quanto in buona fede, potrebbero non essere adatti alla tipologia di difficoltà con cui siete costretti a scontrarvi.

Cancro: avrete delle difficoltà di concentrazione molto serie, che potrebbero essere molto negative per il vostro rendimento lavorativo e per esteso per quello professionale.

Fortunatamente ci sarà qualcuno disposto a darvi una mano molto efficace.

Leone: non sarà un lunedì roseo e splendente come siete abituati ad avere malgrado le difficoltà. Potrebbero esserci numerose questioni da risolvere e qualche spesa in più che potrebbe intaccare le vostre finanze già abbastanza provate.

Vergine: potreste arrivare ad essere di malumore e fortemente malinconici, ma non per questo perderete del tutto la voglia di lavorare, di produrre e portare una giornata di soddisfazioni a casa. Fate in modo da accordarvi con un amico per un po' di svago spensierato.

Faccende da risolvere per il Sagittario

Bilancia: avrete un lunedì tremendamente impegnativo sul lavoro, figurarsi se doveste occuparvi delle amicizie. Queste per il momento dovranno essere messe da parte in virtù della famiglia di origine o di quella che avete costruito con il vostro partner.

Scorpione: se avete un colloquio, sarete al massimo della forma per affrontarlo. Siate pronti, preparati e senza alcun timore ad offuscare la vostra mente. Anche sul lavoro dovrete essere nelle condizioni adatte, specialmente se avrete un affare sostanzioso fra le mani.

Sagittario: avrete qualche problema burocratico da affrontare, ma non sarà così difficile da risolvere come potreste credere. Siate pronti per ogni eventualità vi si pari davanti, anche se non avrete le forze necessarie al momento.

Capricorno: ottima fortuna. Sarà un lunedì in cui si apriranno per voi le porte della fortuna e degli investimenti con tante probabilità di successo. Anche nel cercare lavoro e nelle promozioni potreste trovare qualcosa per cui varrà la pena qualche sforzo in più.

Acquario: un po' nostalgici a causa della vostra mente che viaggia lontano nel tempo, finendo involontariamente al passato. Anche se non fa del tutto male fare di tanto in tanto un salto ne ricordi, a volte potrebbe essere estremamente doloroso.

Pesci: anche se avete degli impegni che non potranno essere rimandati, cercate sempre e comunque di ritagliarvi del tempo sia per voi stessi che per gli affetti più cari e che hanno bisogno del vostro supporto morale.