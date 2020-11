Nel fine settimana del 28 e 29 novembre troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dai gradi del Toro - dove staziona Urano - al segno dei Gemelli, mentre Venere con Mercurio sosteranno in Scorpione. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno, così come Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci. Infine, il Sole continuerà il moto in Sagittario come Marte resterà nel domicilio dell'Ariete.

Oroscopo del weekend favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: flirt. Le nuove conoscenze che i nati Pesci faranno in questo fine settimana, in special modo dal pomeriggio del 29, avranno ottime chance di divenire appassionanti flirt invernali, grazie allo sfavillante binomio Venere-Mercurio d'Acqua che li renderà irresistibili.

2° posto Scorpione: lavoro top. Malgrado la Luna sarà opposta al loro Sole di nascita per l'intera giornata di sabato, i nati Scorpione che svolgono un'attività autonoma potrebbero trovare con facilità le migliori soluzioni per contrastare le problematiche professionali che nasceranno.

3° posto Cancro: curiosi. Mercurio in Scorpione ingaggerà un doppio sestile con Giove e Plutone nella settima dimora, e ciò parrà stimolare la curiosità dei nativi verso settori pratici ancora inesplorati, che andrebbero approfonditi quanto prima perché potrebbero mettere in luce alcuni talenti latenti dei nati Cancro.

I mezzani

4° posto Leone: domenica top. Ad un sabato pressoché routinario sul fronte professionale, seguirà presumibilmente una domenica decisamente più spensierata e divertente in casa Leone, che potranno trascorrere assieme alla compagnia delle amiche storiche.

5° posto Sagittario: schietti. Nel menàge amoroso, in queste 24 ore, il terzo segno di Fuoco potrebbe non avere peli sulla lingua, esternando con una certa veemenza il proprio malcontento al partner, che resterà alquanto perplesso da tale schiettezza.

6° posto Vergine: sabato top. Il weekend avrà buone possibilità di risultare favorevole per le faccende finanziarie, dove la seconda decade potrà permettersi l'acquisto di un oggetto desiderato da qualche tempo, senza badare troppo al portafoglio.

Più nervosa invece la domenica, dove sarà bene tenere la bocca cucita.

7° posto Ariete: risparmiatori. In questo fine settimana, il leitmotiv di casa Ariete sarà il risparmio, dove i nativi dovranno far quadrare i conti non lasciando alcuna spesa al caso, in modo da poter soddisfare ogni loro bisogno del momento sopratutto se alle prese con una ristrutturazione abitativa.

8° posto Bilancia: silenziosi. Sebbene qualcosa parrà non quadrare nel rapporto di coppia, i nati Bilancia potrebbero assumere un mood taciturno, evitando di sottolineare le manchevolezze della mezza mela. Ciò non toglie, però, che le problematiche non sciorinate resteranno lì ad attenderli anche nei giorni a seguire.

9° posto Acquario: solitari. In queste 48 ore che chiudono la settimana, il terzo segno d'Aria avrà, con tutta probabilità, bisogno di starsene per conto proprio, ponendo sotto osservazione il proprio percorso esistenziale degli ultimi mesi, senza voler ascoltare alcun parere altrui.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: umore flop. Eccezion fatta per il tardo pomeriggio domenicale baciato dalla Luna nel segno, il resto del weekend potrebbe non essere una passeggiata di salute in casa Gemelli, sopratutto per l'uggioso tono umorale di cui saranno corredati.

11° posto Capricorno: maldicenze. Sul versante professionale dei nati Capricorno ci saranno, c'è da scommetterci, dei parigrado inclini alle maldicenze che, in questo fine settimana, potrebbero prendere proprio i nativi come bersaglio prediletto.

12° posto Toro: distratti. Le sfavorevoli posizioni astrali venusiane e del binomio Mercurio-Nettuno renderanno, con tutta probabilità, il primo segno di Terra incline alle distrazioni, quindi sarebbe bene prendersi un giorno di ferie lavorativo per scongiurare eventuali errori.