L'Oroscopo di giovedì 26 novembre sarà ricco di novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, i transiti planetari delineeranno i profili zodiacali di ciascuno. Sarò possibile osservare la congiunzione fra Luna e Marte, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in trigono a Nettuno e Venere in opposizione a Urano.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 26 novembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo del 26 novembre: indecisione per i Gemelli, Cancro fortunato

Ariete: non sopporterete chi cercherà di farvi cambiare idea.

Rimarrete fermi sulle vostre opinioni, più per una questione di principio che per altro. Questo atteggiamento potrebbe causarvi dei problemi sul posto di lavoro. Infatti, tenderete a chiudervi in voi stessi e a essere poco collaborativi con i colleghi. Rifiuterete le loro proposte perché non le riterrete valide. L'oroscopo consiglia di provare ad aprirvi di più verso il prossimo. Potreste rimanere molto sorpresi dal contributo che gli altri saranno in grado di donare alla vostra vita. Con pazienza e serenità, avrete modo di lavorare sulla vostra socialità.

Toro: avrete voglia di movimentare un po' la vostra giornata. Non sopporterete più di vivere momenti noiosi e monotoni. Vi basterà poco per trovare nuovi stimoli perché sarete circondati da persone allegre e solari.

Qualcuna di loro potrebbe aiutarvi a scoprire nuovi hobby, ma dovrete essere pronti a concedere la vostra fiducia. Solo un atteggiamento aperto e intraprendente, infatti, potrà portare i risultati sperati. In amore, non vorrete ricevere approcci eccessivi, preferirete una conoscenza più graduale e rispettosa.

L'oroscopo consiglia di cercare qualcuno con cui condividere gli stessi interessi.

Gemelli: non riuscirete a decidere il percorso da seguire. Avrete molte idee in mente, ma preferirete prendervi del tempo per capire cosa fare. Dall'esterno, potreste subire pressioni eccessive. Per esempio, il partner fremerà per vedervi prendere decisioni certe e risolutrici.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rimanere fedeli a voi stessi. Cercate di non farvi influenzare dagli altri perché potreste pentirvi delle vostre azioni. Il dialogo potrebbe dissipare situazioni che, apparentemente, sembreranno irrisolvibili. Scegliete con cura le cause per cui lottare.

Cancro: sarà una giornata fortunata, ma dovrete assecondare il fato con azioni produttive e concrete. Rimanere stesi sul divano, infatti, non vi sarà di alcun aiuto. Forse, durante le ore pomeridiane, avvertirete un calo d'energie, ma sarà necessario tenere duro. Dietro l'angolo, infatti, potrebbe essere nascosta una brillante opportunità. L'amicizia sarà un valore fondamentale per voi. Non riuscirete a dire di no davanti a un amico in difficoltà e cercherete di fare di tutto per rimanere accanto ai vostri affetti più cari.

L'oroscopo di del 26 novembre, però, consiglia di stare attenti a non finire nei guai.

Previsioni zodiacali del 26 novembre: Leone frustrato, Scorpione insicuro

Leone: l'attuale situazione ridurrà molto il livello del vostro umore. Vi sentirete chiusi in una gabbia e cercherete, spasmodicamente, delle vie di fuga. Sarà importante concentrarvi sulle cose che riterrete davvero utili per il vostro futuro. Dovrete fare una selezione accurata, però, alla fine, ne uscirete vincitori. Forse, in un primo momento, non vi sentirete pronti a rivelare al partner le vostre preoccupazioni. Per fortuna, la sua empatia riuscirà a fare breccia nel vostro cuore. Dopo esservi confidati vi sentirete molto meglio, soprattutto perché inizierete a vedere le cose da un nuovo punto di vista.

Vergine: andrete alla ricerca di punti di riferimento che vi rassicurino e vi trasmettano pensieri positivi. Troverete conforto nella routine quotidiana, ma alcune situazioni vi spingeranno ad abbandonare la vostra zona di comfort. Non sarà facile confrontarvi con qualcosa di sconosciuto, ma i consigli dei vostri amici più cari potrebbero aiutarvi. Dovrete solo avere il coraggio di esporre le vostre paure. Il partner, nonostante sia travolto dai problemi lavorativi, cercherà di starvi accanto e di donarvi tutto il suo amore. L'oroscopo consiglia di lavorare sul vostro legame in modo che si rafforzi.

Bilancia: avrete bisogno di mantenere il controllo delle vostre emozioni. L'incertezza per il futuro vi metterà in una posizione difficile perché non saprete in che direzione dirigervi.

Da una parte non sarete disposti a rinunciare ai vostri sogni, ma dall'altra non vedrete l'ora di raggiungere un certo livello di stabilità. L'oroscopo del 26 novembre consiglia di non perdere le speranze, con un pizzico d'aiuto e di coraggio, riuscirete a trovare un punto d'incontro tra desideri e razionalità. In ambito sentimentale, le cose andranno a gonfie vele grazie alla vicinanza del vostro partner.

Scorpione: non vi sentirete all'altezza di affrontare le difficoltà del giorno. Avrete paura di fallire e di ricevere rimproveri immotivati. Pur di non subire umiliazioni, preferirete rimanere da soli con voi stessi. La realtà, però, sarà ben diversa! Infatti, sarete perfettamente in grado di portare a termine le vostre mansioni.

Il vostro carattere responsabile vi permetterà di confrontarvi in modo serio con colleghi e superiori. Avrete solo bisogno di ritrovare la fiducia in voi stessi! L'oroscopo di giovedì 26 novembre consiglia di rispolverare vecchie passioni assopite. Sarà utile concentrarvi sulle attività in cui eravate particolarmente bravi.

Astrologia del 26 novembre: Sagittario sereno, shopping per Acquario

Sagittario: finalmente, dopo tanto tempo vi sentirete in pace con voi stessi. Verrete travolti da una sensazione di leggerezza e di positività. Nonostante la sorpresa provata, sarete pronti a godere a pieno di questi momenti. Cercherete di sfruttare le vostre energie per migliorare il rendimento lavorativo.

Dovrete dimostrare di essere in grado di gestire più cose contemporaneamente. L'oroscopo consiglia di non lasciare spazio all'ansia perché una tensione eccessiva potrebbe farvi cadere in errore. La presenza degli amici sarà molto importante nella vostra quotidianità.

Capricorno: farete fatica a tenere sotto controllo lo stress eccessivo. Tenderete a sfogarvi con amici e parenti, ma nessuno riuscirà ad aiutarvi. Per ritrovare l'armonia, sarà necessario praticare attività che vi aiutino a sfogare le vostre paure. Purtroppo, le emozioni negative proveranno a prevaricare su quelle positive, ma la vostra determinazione riuscirà a porre rimedio. L'oroscopo del 26 novembre consiglia di non trascurare l'amore per il partner.

Passare del tempo insieme, infatti, potrebbe essere un vero e proprio toccasana per voi. Inoltre il suo affetto vi infonderà un'energia del tutto nuova!

Acquario: potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi all'ampliamento del guardaroba. Non avrete voglia di spendere molto, ma con la giusta organizzazione riuscirete ad ottenere ciò che vorrete. Forse, vi sentirete un po' in colpa, però, a volte, è necessario fare qualcosa anche per sé stessi. I vostri affetti appoggeranno le vostre scelte e vi spingeranno a curare maggiormente il benessere personale. L'oroscopo di domani suggerisce di non limitare il vostro carattere altruista e generoso. Sarà sufficiente scegliere con cura le persone a cui donare il vostro aiuto.

Pesci: l'amore per la natura vi spingerà a lasciare l'angusto ambiente domestico. Non potrete andare molto lontano, ma vi basterà rimanere per un po' all'aria aperta. Vi sentirete subito travolti da sentimenti positivi e gioiosi. Cercherete di assecondare le energie ritrovate investendole nel vostro lavoro e nel rapporto con gli altri. Forse, non riuscirete a portare a termine tutti gli impegni che vi eravate prefissati, non avrete niente di cui rimproverarvi. A fine giornata, sarete pronti a vivere dei momenti rilassanti e sereni. L'oroscopo consiglia di riflettere bene prima di agire. Alcune situazioni, infatti, potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza.