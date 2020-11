L'oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 novembre prevede il ritorno del pianeta Mercurio nel segno zodiacale dello Scorpione, che a sua volta tornerà ad essere particolarmente competitivo per quanto riguarda il settore professionale, mentre Toro e Leone adesso dovranno cercare di difendere quanto di buono avranno fatto con le loro mansioni. Sfera sentimentale ancora intrigante per i nativi Gemelli e Bilancia, grazie alla posizione favorevole di Venere, mentre Ariete dovrà lavorare ancora molto prima di riavere una relazione stabile, ma in questo periodo potrebbe ritrovare un po’ d'intesa.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per la settimana dal 9 al 15 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 novembre 2020 segno per segno

Ariete: settimana sicuramente non eccellente secondo l'oroscopo, ma in leggero miglioramento rispetto alle precedenti. A partire da mercoledì infatti, Mercurio sarà in una posizione più favorevole, che vi permetterà di recuperare i vostri rapporti in con il partner. Non ci sarà ancora amore e romanticismo, ma sarà già un passo avanti verso la riconciliazione. Per quanto riguarda i single se siete un po’ più carini, forse gli altri potrebbero prendervi più in considerazione. In ambito lavorativo vedrete dei miglioramenti grazie anche a Marte favorevole, magari potrebbe essere il momento di dare vita a progetti di gruppo.

Voto - 7,5

Toro: oroscopo della prossima settimana in calo per voi nativi del segno. Mercurio infatti torna nel segno dello Scorpione, dunque in opposizione, e per quanto riguarda il lavoro vi toccherà rimboccarvi le maniche e darvi da fare per non rimanere indietro rispetto ai vostri colleghi. Sfera sentimentale nel complesso invariata per questa settimana.

Apparte qualche piccola preoccupazione di coppia, andrete abbastanza bene con la vostra anima gemella. Se siete single al momento vi accontenterete di ciò che avete, anche se la vostra situazione è piuttosto buona. Voto - 7+

Gemelli: la settimana potrebbe non iniziare benissimo per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura dal segno della Vergine, causa di malintesi con il partner, oppure qualche disagio o ostacolo da superare, e di poca voglia di amare.

La situazione dovrebbe migliorare già da mercoledì secondo l'oroscopo, dunque mantenete il vostro innato ottimismo. Se siete single Venere nel segno della Bilancia vi regala tanta voglia di innamorarvi, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro Mercurio sarà favorevole fino a martedì, dunque dovrete darvi da fare per completare progetti importanti. Voto - 7,5

Cancro: buone notizie per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della prossima settimana. Mercurio tornerà nuovamente in posizione favorevole, questo significa che i rapporti sociali e sentimentali tenderanno a migliorare. Già in amore infatti sarete più affiatati con il partner, anche se ancora ci sarà molto da lavorare considerato che Venere è ancora in quadratura, che vi impedisce di esprimere al meglio il vostro romanticismo.

Se siete single vedrete che qualcosa inizierà a muoversi. Nel lavoro i vostri progetti andranno meglio, ma per vedere lavori fatti a dovere dovrete aspettare il prossimo anno. In ogni caso, è già un buon inizio. Voto - 7,5

Leone: giornate non particolarmente esaltanti per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Mercurio torna sfavorevole, costringendovi a rivedere i vostri piani di ricrescita entro breve tempo. Meglio pianificare fin da subito un piano b. Per quanto riguarda la sfera sentimentale al momento tutto procede bene. Certo, non è il caso di avventurarsi in nuovi progetti di coppia al momento, ma l'amore che nutrite per il partner vi sosterrà e vi permetterà di andare avanti.

Se siete single cercherete di prestare particolare attenzione ai rapporti affettivi. Voto - 7+

Vergine: previsti in arrivo alcuni miglioramenti in questa settimana secondo l'oroscopo, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Nel prossimo periodo infatti potreste ricevere alcune proposte interessanti che fareste meglio a tenere in considerazione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale godrete del solito fascino e insieme al partner ci saranno momenti magici tutti da vivere. Se siete single un atteggiamento dolce e sensibile potrebbe farvi conoscere nuove persone. Voto - 8+

Bilancia: Mercurio abbandona il vostro cielo per ritornare nel segno dello Scorpione secondo l'oroscopo.

non preoccupatevi perché nel lavoro saranno ancora giornate valide per darvi da fare e svolgere bene i vostri progetti. Sul fronte sentimentale invece Venere vi farà compagnia ancora per un po’, uscendo sempre dalla monotonia, trovando qualcosa da fare insieme alla persona che amate, rendendo spesso la vostra relazione vivace. Se siete single la fortuna finalmente potrebbe girare dalla vostra parte, scoprendo di essere interessati a persone che già conoscete. Voto - 8+

Scorpione: previsioni astrali che vedono finalmente il ritorno di Mercurio nel vostro segno zodiacale a partire dalla giornata di mercoledì. Secondo l'oroscopo dunque per quanto riguarda il settore professionale tornerete nuovamente a dare il meglio di voi, senza necessariamente correre e impegnarvi al massimo come avete fatto nelle giornate precedenti.

In amore il periodo sarà molto promettente, grazie alla posizione favorevole della Luna e del Sole, soprattutto nel weekend. Se siete single le prossime giornate saranno molto valide per mettere in mostra il vostro fascino e attirare l'attenzione. Voto - 8,5

Sagittario: partirà un po’ lenta la prossima settimana secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura, che vi costringerà ad assumere una posizione difensiva. Tuttavia la situazione dovrebbe migliorare molto presto e allora parlare d'amore sarà di nuovo facile per voi, che siate già impegnati oppure no. Per quanto riguarda il settore professionale ci saranno ancora delle soddisfazioni nonostante Mercurio entri in Scorpione. Potrebbe essere il momento per riprendere in mano alcuni progetti rimasti indietro e cercare di dare loro una degna e proficua conclusione.

Salute piuttosto buona con Marte in trigono dal segno dell'Ariete che vi dona energia a sufficienza. Voto - 7,5

Capricorno: ancora poca fortuna in amore secondo l'oroscopo, ma i rapporti con il partner dovrebbero leggermente migliorare grazie a Mercurio in sestile. Di romanticismo ancora non se ne parla, ma intraprendere discussioni più o meno serie sarà nuovamente possibile. I single preferiranno sistemare ciò che non va nella loro vita quotidiana. In ambito lavorativo la situazione migliora e sarete di una mentalità più aperta, che potrebbe portarvi ad avventurarvi in nuove imprese a lungo termine ma che potrebbero riservarvi delle soddisfazioni non solo economiche, ma anche morali. Voto - 7

Acquario: previsioni astrali della settimana in leggero calo ma ancora soddisfacenti per voi nativi del segno.

Sul fronte lavorativo perderete il sostegno di Mercurio, che sarà negativo nei vostri confronti, dunque saranno necessarie grandi energie e impegno per riuscire ad ultimare i vostri lavori. Sfera sentimentale che rimarrà invariata. Attenzione soltanto alle giornate di sabato e domenica, quando la Luna sarà sfavorevole, ma per tutto il resto, la vostra relazione di coppia godrà di ottima salute. Se siete single il vostro spirito avventuriero vi farà conoscere persone interessanti. Voto - 8-

Pesci: oroscopo settimanale in rialzo per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Mercurio infatti torna ad essere favorevole, e migliorerà i rapporti con i colleghi, oltre che darvi una mano con i vostri progetti.

In amore al momento la vostra relazione è stabile, forse un po’ monotona, ma a voi va bene così per ora, rimanere nel caldo dell'amore del partner. Nel fine settimana invece la passione potrebbe esplodere grazie alla Luna favorevole. Se siete single avrete occhi solo per gli altri e desidererete approfondire il legame che avete con una persona in particolare. Voto - 8