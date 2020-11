L'oroscopo di domenica 8 novembre prevede un filo di nervosismo, ma ancora dell'ottimismo per i nativi sotto il segno del Toro, colpa della Luna in quadratura, mentre Leone godrà di un'altra giornata di amore insieme alla propria anima gemella, grazie a questo cielo stellato. Capricorno darà fondo alle proprie strategie per raggiungere il successo meritato al lavoro, mentre Sagittario proverà forte attrazione verso una persona in particolare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 8 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 8 novembre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali di domenica soddisfacenti per voi nativi del segno.

Questa Luna favorevole vi sta dando una mano in questo fine settimana, e sul fronte sentimentale sappiate che a volte chiedere le cose con dolcezza vi metterà in una posizione più agiata nei confronti del partner. Se siete single siete ancora in tempo per vedere scattare la scintilla dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro, Marte vi assiste e vi tiene in salute, e voi cercherete di impegnarvi per raggiungere il successo. Voto - 7,5

Toro: qualcosa stuzzica la vostra creatività e voglia di mettersi in gioco in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Un progetto diverso dal solito infatti potrebbe essere una buona idea per tenere impegnata la vostra mente con altri incarichi. In amore invece nervosismo e ottimismo saranno in contrasto tra loro.

Perderete qualche punto nella vostra relazione di coppia, ma se volete sarà ancora romantica. Se siete single attenti a non correre rischi troppo alti. Voto - 7+

Gemelli: potrete permettervi un weekend fatto di dolci momenti insieme alla vostra anima gemella secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno favorevoli, dunque dedicate più cura alla persona che amate.

I cuori solitari troveranno divertimento in compagnia delle giuste persone. In ambito lavorativo Mercurio in trigono dal segno della Bilancia vi darà il tempo necessario per completare gli ultimi ritocchi dei vostri progetti. Salute piuttosto soddisfacente, nonostante la mole di impegni da portare avanti.

Voto - 8,5

Cancro: situazione ancora difficile da gestire sul piano sentimentale secondo l'oroscopo. Meglio fare attenzione a come deciderete di approcciarvi al partner. Esponete i vostri sentimenti senza essere troppo eclatanti. Se siete single autostima e fiducia vi serviranno molto in questo periodo. Sul fronte professionale la situazione sarà in leggero miglioramento. La pressione di Mercurio comincia a venire meno, e troverete qualche soddisfazione in più quando svolgerete i vostri incarichi. Voto - 7-

Leone: cuori solitari attraenti e amichevoli in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. Con la Luna in congiunzione ancora per questa giornata, fare nuove conoscenze vi piacerà un sacco.

Se avete una relazione stabile una storia intrigante che cela un po’ di mistero farà salire molto in alto l'intesa tra voi e il partner. In ambito lavorativo le idee non mancano ma le energie iniziano a venire meno. Meglio prendersi un attimo di pausa prima di mettere in piedi progetti impegnativi. Voto - 8-

Vergine: previsioni astrali di domenica 8 novembre positive per voi nativi del segno. Da domani arriverà la Luna favorevole e per quanto riguarda la sfera sentimentale godrete ancora di un certo fascino agli occhi del partner, che terrà viva e attiva la vostra relazione di coppia. Se siete single le vostre strategie di conquista con la giusta pazienza si riveleranno efficaci. In ambito lavorativo Mercurio sarà favorevole e accresce la vostra creatività e voglia di fare, completando una giornata niente male come guadagni.

Salute tutto sommato discreta. Voto - 8

Bilancia: oroscopo di sabato ottimale per voi nativi del segno grazie a questa splendida configurazione astrale. In amore sarete bellissimi così agli occhi del partner e non sarà necessario fare molto per aumentare ulteriormente la passione tra voi. I cuori solitari daranno grande valore alle loro amicizie in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro dovrete dare il massimo in questo momento. Non solo per cercare di ottenere grandi soddisfazioni, ma anche perché Mercurio sta per lasciare il vostro cielo, e di conseguenza dovrete cavarvela da soli. Voto - 9

Scorpione: cielo tutto sommato buono anche se la Luna vi darà ancora un po’ di fastidio secondo l'oroscopo.

Sul fronte sentimentale ci sarà il Sole a far brillare la vostra relazione di coppia, ma sarà comunque necessaria particolare attenzione verso il partner in questo momento per non perderete terreno. Se siete single potreste avere qualche piccolo sospetto, ma sarà necessario avere delle prove prima di saltare a conclusioni. Nel lavoro Mercurio tornerà favorevole dalla prossima settimana, che vi permetterà di riprendere fiato dopo la gran fatica fatta nelle giornate precedenti. Voto - 7,5

Sagittario: configurazione astrale positiva per voi nativi del segno in questa giornata di domenica. Dal punto di vista lavorativo questa giornata dovrebbe risultarvi più interessante del solito, poiché avete numerose idee da sviluppare.

Sul fronte sentimentale invece la Luna in trigono dal segno del Leone infiamma la vostra relazione di coppia, e Venere creerà la giusta atmosfera. Se siete single fare un atteggiamento un po’ da latin lover potrebbe essere una buona idea. Voto - 8

Capricorno: provate forte attrazione in questo periodo per la persona che vi piace secondo l'oroscopo di domenica 8 novembre. Ciò nonostante questo cielo un po’ così e le relative circostanze v'impediscono di farvi avanti. Non preoccupatevi perché arriveranno presto momenti più adatti. Se avete una relazione stabile se non riuscirete ad essere carini con le parole, provate con i gesti. In ambito lavorativo con Giove dalla vostra parte, le vostre strategie saranno molto efficaci in questo periodo, e vi daranno la possibilità di distinguervi dagli altri.

Voto - 6,5

Acquario: oroscopo di domenica sereno per voi nativi del segno. Venere sarà in buon aspetto dal segno della Bilancia, e per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentirete allegri e fortemente attratti dal partner. I cuori solitari saranno alternativi e cercheranno di provare emozioni nuove e diverse dal solito. Sul fronte lavorativo poi Mercurio vi darà sostegno, riuscendo a portare nella giusta direzione i vostri progetti lavorativi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8

Pesci: bene le relazioni sentimentali secondo l'oroscopo di domenica per voi nativi del segno. Soprattutto voi single non sottovalutate gli incontri che farete. Se invece siete già impegnati la compagnia del partner sarà particolarmente apprezzata da voi.

Per quanto riguarda il lavoro siete in attesa di riscontri e la cosa genera ansia. Non pensateci per il momento e concentratevi sulle mansioni che avrete da svolgere. Voto - 8-