L'oroscopo di mercoledì 18 novembre prevede una situazione astrologica in miglioramento per i nativi Gemelli, che vedranno la Luna in una posizione migliore, appunto dal segno del Capricorno, mentre i nativi Vergine regaleranno emozioni in più nei confronti del partner. Per il Leone il settore professionale sarà molto importante al momento, nel tentativo di riprendersi da alcuni fallimenti, mentre per il Sagittario le emozioni forti arriveranno nel momento giusto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 18 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 18 novembre 2020 segno per segno

Ariete: Luna che purtroppo torna in quadratura fino a giovedì per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Torna il gelo dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale. Gelo che fortunatamente però non durerà a lungo. Venere infatti sarà presto in una posizione favorevole, dovrete solamente resistere per qualche giorno. Evitate ogni possibile incomprensione. Se siete single potreste sentire la necessità di fuggire dal trambusto della vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata intensa, ma che grazie a Marte stabile nel vostro cielo porterà risultati discreti. Voto - 6,5

Toro: poche novità al momento secondo l'oroscopo di giovedì 18 novembre, tuttavia questo periodo al momento è positivo. La Luna infatti sarà in trigono dal segno del Capricorno, e per quanto riguarda i sentimenti darete prova di quanto amate il partner, e di come siete in grado di uscire da litigi o incomprensioni di poco conto.

Se siete single un gesto sincero a volte vale più di un vostro messaggio inviato. Sul fronte lavorativo Mercurio non vi sostiene al momento, ma voi avrete bisogno di trovare il vostro equilibrio con le vostre mansioni. Voto - 7,5

Gemelli: parte centrale della settimana in miglioramento per voi nativi del segno.

Le previsioni astrali di giovedì sono buone in fatto di sentimenti, grazie ad un ottima Venere dal segno della Bilancia, con un clima piuttosto sereno che lascia spazio a delle proposte interessanti da fare al partner. Per i single questo periodo è fatto di rose e fiori, ma è opportuno anche essere razionali.

Sul fronte lavorativo bisognerà prendere le cose con calma in questo periodo, ma soprattutto dovrete fare in modo di sentirvi più coinvolti rispetto ai vostri colleghi, senza causare fraintendimenti. Salute tutto sommato buona, anche se la stanchezza al momento è il vostro nemico numero uno. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di giovedì che prevede un cielo più cupo al momento. Continua dunque il periodo complicato per voi nativi del segno, anche se durerà ancora per poco. In amore Venere e la Luna in negativa posizione vi mettono in difficoltà. Ultimamente siete un po’ troppo permalosi, evitate di prenderla sul personale. Se siete single il vostro umore sarà tutto sommato discreto, ma c'è ancora qualcosa che non vi convince.

Sul fronte lavorativo Mercurio è favorevole, e vi aiuta a non distrarvi, concentrandovi sugli obiettivi e ottenendo buoni risultati. Anche la salute fortunatamente sarà buona, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7-

Leone: settore professionale al momento molto importante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Mercurio si trova in posizione sfavorevole, e fare valere tutte le vostre abilità è piuttosto complicato. Certo, l'impegno da parte vostra non manca, ma dovrete anche riuscire a concretizzare. In amore invece tutto scorre senza troppe difficoltà, grazie a questa Venere in sestile dal segno della Bilancia. I cuori solitari si lasceranno andare alle emozioni, mentre chi è già impegnato troverà sempre un motivo per dire ti amo al partner.

In quanto a salute non ci saranno grandi problemi in questa giornata. Voto - 7

Vergine: grandi emozioni vi attendono durante questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna vi guarda benevola dal segno del Capricorno, e per quanto riguarda la sfera sentimentale darete prova dei vostri sentimenti con il vostro atteggiamento premuroso e romantico al tempo stesso nei confronti del partner. Se siete single gli aspetti più spirituali dell'amore verranno a suo tempo. Per il momento dovrete essere più decisi quando corteggiate la persona che vi piace. Nel lavoro vi sentirete piuttosto coinvolti e avrete sempre un asso nella manica per svolgere al meglio i vostri incarichi. Voto - 8,5

Bilancia: Luna in quadratura in questa giornata secondo l'oroscopo ma Venere continua a darvi tutto il suo sostegno.

Dal punto di vista sentimentale dunque cercherete di mantenere un ottimo equilibrio tra dovere e piacere nei confronti del partner, ma attenzione a non sembrare ciò che non siete agli occhi del partner. I single dovranno saper rispondere adeguatamente alla concorrenza. Per quanto riguarda il lavoro non vi arrenderete e riuscirete ad essere precisi anche se la stanchezza si farà sentire. Voto - 8-

Scorpione: periodo in cui sarete estremamente ottimisti secondo l'oroscopo. La posizione favorevole della Luna, aggiunta a quella del Sole e di Mercurio, vi consente di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, soprattutto in ambito lavorativo, dove nell'ultimo periodo state ottenendo discreti risultati.

In amore non manca il sostegno del partner, portando un'atmosfera positiva nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single sarete fiduciosi del fatto che presto troverete qualcuno con cui stare insieme. Voto - 8

Sagittario: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. Marte e Venere vi accompagnano in questa giornata piuttosto movimentata per quanto riguarda la sfera sentimentale. Vi sentirete in sintonia con la vostra anima gemella, e vi concederete del tempo solo per la persona che amate. Se siete single presto anche voi avrete modo di provare emozioni forti. In ambito lavorativo a volte serve un po’ di pazienza affinché le vostre mansioni procedano per il meglio. Salute ottimale grazie a Marte favorevole.

Voto - 8

Capricorno: Venere al momento è in una posizione pesante ma la Luna in congiunzione vi permette di reagire a questo cielo poco stellato. In amore infatti troverete il modo di reagire e riuscirete a stabilire un dialogo costruttivo nei confronti del partner. Se siete single gli amici saranno molto più importanti di una possibile relazione sentimentale, che probabilmente non sarebbe funzionata. Nel lavoro sarete particolarmente attivi grazie a Giove, al punto che le ore di straordinario potrebbero non pesarvi. Voto - 7,5

Acquario: Venere favorevole ancora per un po’ vi permette di godere ancora di qualche giornata di amore puro insieme alla vostra anima gemella secondo l'oroscopo. Vi dedicherete alla vostra relazione di coppia, ma dovrete mantenere questo atteggiamento nel tempo se volete un rapporto così stabile.

Se siete single i vostri amici vi conoscono abbastanza bene da potervi dare un consiglio in fatto di sentimenti. Nel lavoro Mercurio continua ad ostacolarvi, e sarà richiesta molta attenzione e pazienza. Voto - 7,5

Pesci: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna e Mercurio sono favorevoli, permettendovi di vivere al dì fuori degli schemi, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Potrebbero infatti arrivare delle risposte o delle proposte interessanti per quanto riguarda le vostre mansioni. In amore soprattutto che siate single oppure no, non abbiate paura di dire ciò che sentite, perché se espresso con le parole giuste e nel giusto momento, potreste riuscire a sciogliere il cuore della persona che amate.

Voto - 8+