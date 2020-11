L'oroscopo di martedì 17 novembre prevede una forte emotività per l'Ariete, spinto da questa Luna luminosa in trigono dal segno amico del Sagittario, mentre Vergine dovrà fare un po’ d'attenzione e scegliere il giusto atteggiamento nei confronti del partner. I nativi Leone cercheranno di vedere le cose dal lato positivo, mentre per Capricorno questo potrebbe essere il momento adatto per esplorare nuovi sentimenti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 17 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 17 novembre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali di martedì piuttosto discrete per voi nativi del segno.

Questo cielo al momento vi darà una mano, soprattutto la Luna in trigono dal segno del Sagittario, che per quanto riguarda la sfera sentimentale vi renderà piuttosto emotivi e sensibili, soprattutto i cuori solitari. Se invece avete una relazione stabile allora forse potreste trovare le parole giuste da comunicare al partner. Nel lavoro gli ostacoli sono fatti per essere superati. Se ne incontrate uno dunque, non perdetevi d'animo e trovate un modo per farcela. Voto - 7,5

Toro: cielo attualmente non così esaltante secondo l'oroscopo di martedì 17 novembre. Dal punto di vista sentimentale meglio non sollevare troppi problemi di coppia in un colpo solo per non combinare guai. I single potrebbero ritrovarsi ad avere qualche dubbio in fatto di sentimenti.

Per quanto riguarda il lavoro finché Giove è favorevole, avrete buone possibilità di svolgere correttamente le vostre mansioni, ciò nonostante dovrete metterci tanto impegno da parte vostra. Salute tutto sommato discreta in questo periodo. Voto - 6,5

Gemelli: i cuori solitari sentiranno una gran voglia di rimettersi in gioco in questa giornata secondo l'oroscopo.

Se invece avete una relazione stabile la Luna sfavorevole vi mette in difficoltà, ciò nonostante cercate di mettere da parte eventuali preoccupazioni e pensare positivo. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto concentrati con i vostri incarichi, soprattutti quello che vi stanno più a cuore, cercando di non trascurare alcun dettaglio, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 7

Cancro: tocca a voi a questo punto fare la vostra parte se avete una relazione stabile secondo l'oroscopo di martedì. Questo cielo sta lentamente migliorando, con il Sole e Mercurio dalla vostra parte, dunque mostrate più spesso i vostri sentimenti e siate piuttosto comunicativi. Se siete single potreste tendere a essere piuttosto razionali con i vostri rapporti sociali. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio è favorevole e le collaborazioni con i colleghi potrebbero rivelarsi piuttosto efficaci. In quanto a salute sarà necessario sfruttare i momenti di pausa per ricaricare le batterie. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale che prevede una bella Luna favorevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Per quanto riguarda la sfera amorosa dunque non avete nulla di cui preoccuparvi, grazie anche a Venere in sestile, dunque godetevi il momento e lasciate che il romanticismo domini tra voi e il partner. Se siete single potrebbe essere il momento giusto per fare delle proposte. Nel lavoro invece al momento questo cielo non è dei migliori, considerato che Mercurio è in quadratura. Ciò nonostante cercherete di vedere le cose dal loro lato positivo, cercando di fare del vostro meglio per ottenere buoni risultati. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di martedì che prevede la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, che per quanto riguarda la sfera sentimentale consiglia attenzione per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale.

I cuori solitari saranno piuttosto generosi e ottimisti, ma difficilmente riusciranno a trovare qualcuno da amare. In ambito lavorativo tenderete a concentrarvi sui dettagli delle vostre mansioni, parte a volte molto importante per raggiungere il successo che desiderate. Voto - 6,5

Bilancia: la settimana prosegue molto bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Venere che si troverà ancora per un po’ nel vostro cielo, e la Luna in sestile dal segno del Sagittario. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale il fascino abbonda nella vostra relazione di coppia. Sarete molto estroversi e vi concederete momenti magnifici insieme alla vostra anima gemella. Se siete single non potrete fare a meno di posare lo sguardo sulla persona che vi piace.

Tuttavia, potrebbe anche essere il momento di stabilire un dialogo con questa persona. Nel lavoro concentrarsi sugli affari a volte non sarà semplice, ma con il giusto aiuto potreste anche farcela. Voto - 8-

Scorpione: previsioni astrali di martedì 17 novembre più che valide per voi nativi del segno, grazie a molti astri in congiunzione al vostro cielo, come il Sole e Mercurio. Dal punto di vista sentimentale darete prova dei vostri sentimenti nei confronti del partner, risentendone positivamente sull'intesa di coppia. Per quanto riguarda i single sarete disposti a tutto pur di far comprendere quanto ci tenete alla persona che vi piace. Nel lavoro avrete bisogno di un atteggiamento schietto e audace, nonché di un po’ di diplomazia per riuscire a tenere testa a colleghi difficili da gestire.

Voto - 8+

Sagittario: Luna favorevole per altre 24 ore secondo l'oroscopo di martedì. Oltretutto, Venere sarà in sestile, e in amore sarà la giornata più adatta se dovete affrontare un discorso importante con il partner, che riguardi la vostra vita insieme. Ci saranno però momenti fatti più di passione. Se siete single presto potrebbe nascere un’emozione inaspettata, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro valutate attentamente un investimento prima di procedere, e vedrete che i risultati che otterrete saranno molto validi. Voto - 8

Capricorno: a partire da domani la Luna si affaccerà al vostro segno secondo l'oroscopo e inoltre da domenica Venere smetterà di essere sfavorevole.

Dunque avrete ancora poco da soffrire. Nel frattempo, in amore potreste provare a esplorare nuovi sentimenti, che possano piano piano risollevare il vostro rapporto. Se siete single inizierete ad avere più entusiasmo del solito in questo periodo un po’ più fortunato. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà tanto ottimismo nel vostro modo di fare, grazie a Giove favorevole, che v'indicherà la via più adatta per ottenere buone prestazioni. Voto - 7+

Acquario: giornata nel complesso discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì 17 novembre. La Luna sarà in una posizione migliore, e per quanto riguarda la sfera sentimentale con Venere in trigono dal segno della Bilancia godrete di un ottimo affiatamento di coppia.

Se siete single sarete più morbidi con gli altri e invogliati a stare con le persone che amate. Nel lavoro Mercurio continua a ostacolarvi. Le idee ci sono, ma la fortuna e l'assistenza da parte dei colleghi no. Ciò che potreste provare a fare è tentare da soli, ma forse è meglio aspettare. Voto - 7+

Pesci: periodo un po’ altalenante al momento ma presto stabile per voi nativi del segno. In amore la Luna non vi sorride ma fortunatamente questa situazione durerà poco e sarete in grado di risolvere in poco tempo eventuali incomprensioni di coppia. Inoltre, avrete dalla vostra un Sole splendente dal segno dello Scorpione che vi darà una mano. Se siete single date retta al vostro intuito prima di buttarvi.

Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio che vi sostiene andrete molto bene con le vostre mansioni, trovando una soluzione adeguata anche a problemi che non eravate in grado di risolvere. Voto - 7+