Lunedì 30 novembre troveremo sul piano astrale la Luna assieme al Nodo Lunare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole sosterà sui gradi del Sagittario. Mercurio assieme a Venere proseguiranno il transito in Scorpione, così come Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno. Infine, Marte rimarrà stabile nel domicilio dell'Ariete come Nettuno continuerà la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Leone: intuizioni. Il Plenilunio nell'affine Gemelli formerà un'opposizione al Sole e, nel mentre, Mercurio sarà quadrato in Scorpione in questa giornata che aprirà la settimana per il secondo segno di Fuoco.

A primo impatto sembrerebbero effemeridi poco benevole, ed invece potrebbero risultare determinanti per scavare nei meandri della propria psiche e giungere a delle ottime intuizioni sul modo di interpretare la quotidianità.

2° posto Gemelli: caparbi. La grinta solitamente non fa parte del corredo astrologico dei nati Gemelli ma, con la Luna che si farà piena opponendosi al Sole in Sagittario, ecco che in queste 24 ore emergerà presumibilmente fuori sul fronte professionale. Sarà così che i nativi daranno dimostrazione di non arrendersi al primo ostacolo, avendo in mente soltanto il raggiungimento delle mete prefissate.

3° posto Capricorno: soddisfazioni. Durante la scorsa settimana qualche figura lavorativa potrebbe aver esagerato con parole e/o azioni nei confronti dei nati Capricorno, che in questa giornata riceveranno, seppur velatamente, il mea culpa di tali persone.

I mezzani

4° posto Bilancia: organizzati. Tra lavoro e famiglia i nati Bilancia dovranno, con tutta probabilità, ultimare diverse incombenze durante queste 24 ore, ma fortunatamente riusciranno ad organizzarsi alla perfezione in modo da non stressarsi. Si occuperanno infatti esclusivamente delle faccende impellenti, procrastinando o delegando quelle meno urgenti.

5° posto Acquario: euforici. Il Plenilunio sommato al benevolo transito del Luminare diurno renderanno presumibilmente i nati Acquario particolarmente euforici verso il presente, dove riusciranno con semplicità a scorgere il bicchiere mezzo pieno. Tale entusiasmo risulterà contagioso anche in coppia, dove l'euforia diverrà passione.

6° posto Ariete: focus sui figli. Giornata che potrebbe rivelarsi ideale in casa Ariete per analizzare con scrupolo il rapporto genitore-figlio e, se necessario, cercare un confronto con la prole per appianare eventuali contrasti pregressi. Con Mercurio d'Acqua e Marte sui loro gradi in moto diretto, però, dovranno sforzarsi il doppio per mantenere la calma e risultare più concilianti e accondiscendenti nel chiarimento.

7° posto Pesci: sinceri. Mercurio e Nettuno a braccetto questo lunedì risulteranno, c'è da scommetterci, ottimi sponsor per rendere il dodicesimo segno zodiacale oltremodo sincero, forse anche troppo. La schiettezza che metteranno in campo, difatti, non andrà particolarmente a genio a un amico, il quale non nasconderà il suo disappunto.

8° posto Vergine: revisione finanziaria. 24 ore dove i nati Vergine saranno presumibilmente chiamati a serrare i cordoni della borsa, evitando come la peste bubbonica qualsiasi spesa che non sia strettamente necessaria. Serata di probabili perplessità amorose.

9° posto Cancro: clima gelido. Nel nido domestico dei nati Cancro potrebbe respirarsi un clima tutt'altro che conciliante, coi nativi che si prodigheranno nello scaldare l'atmosfera nell'alcova ma il partner rimarrà gelido e fermo sulle proprie posizioni.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. Il Sole nel segno perderà la maggior parte dei suoi benevoli influssi perché offuscato dalla Luna Piena in opposizione e, a rendere il tutto più ostico, Mercurio andrà in trigono a Nettuno.

Queste battaglie planetarie potrebbero tradursi in una giornata poco stimolante in amore, dove i nativi risentiranno di un deficit comunicativo.

11° posto Scorpione: provocatori. Il sostegno nettuniano e dei pianeti generazionali in sestile al Sole sui loro gradi parranno rendere i nati Scorpione spiccatamente pungenti nelle loro esternazioni, al limite della provocazione. Ciò sarà probabilmente più evidente al lavoro, dove il loro atteggiamento prevaricatore verso i colleghi non sarà affatto gradito dai vertici aziendali.

12° posto Toro: bizzosi. Lunedì che partirà, con tutta probabilità, col piede sbagliato per il primo segno di Terra, il quale si troverà alle prese con dei piccoli quanto fastidiosi contrattempi che lo spazientiranno non poco.

Amore in secondo piano.