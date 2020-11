L'Oroscopo di mercoledì 18 novembre è pronto a mettere in evidenza come sarà il terzo giorno di questa settimana. I progetti e le aspettative di molti segni prenderanno una piega del tutto diversa da quella ipotizzata. Non è detto che ciò sia un male, anzi. Qualcuno viaggerà spedito e gli altri non ce la faranno a stargli dietro. Altri invece appariranno un po’ insofferenti nei confronti della routine quotidiana e forse anche nei riguardi delle regole da osservare. Sarà di fondamentale importanza avere delle strategie alternative da utilizzare in caso di imprevisti.

Nella volta celeste di domani, fra i transiti principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Luna e Plutone, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Mercurio sarà in opposizione a Urano in Toro mentre Venere sarà in quadratura a Saturno, Plutone e Giove. L'oroscopo del giorno 18 novembre mette in luce il fatto che Marte sarà in quadratura alla Luna in Capricorno; quest'ultima si troverà in trigono astrale a Urano ed in sestile a Mercurio. Nettuno in Pesci gioverà dei sestile a Giove, Plutone e Luna.

Scopriamo nel dettaglio quali saranno le altre novità che caratterizzeranno le previsioni zodiacali di domani, segno per segno da Ariete a Pesci.

Oroscopo di mercoledì 18 novembre: Luna sottotono per il Capricorno

Ariete - Buone nuove vi attendono sul piano sentimentale, forse un po' meno in quello lavorativo/professionale. Seguite senza esitazioni l’intuito: vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi.

La situazione è in evoluzione ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni cosa fin nei dettagli. Siete pronti a mettervi in gioco? La meta proposta dai pianeti è davvero allettante, bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi. L'amore riserverà qualche bella sorpresa: pronti a chiudere un legame che non ha più niente da offrirvi?

Se temete la solitudine, sappiate che troverete immediatamente validi sostituti.

Toro - Se la giornata vi trovasse sottotono, la colpa sarà della Luna in Capricorno. Rimostranze e incomprensioni si addenseranno sul fronte del cuore. Sarete troppo presi dai vostri dubbi per godervi la compagnia degli altri o apprezzare eventuali inviti inoltrati.

In campo sentimentale scoprirete che non sempre l’approccio impetuoso è vincente, che la seduzione è anche la capacità di ammaliare e gratificare chi vi interessa. Attenzione che una decisione rimandata, per pigrizia o per sfiducia nelle vostre possibilità, non si trasformi in un’opportunità sfumata.

Gemelli - Una giornata in linea con le più rosee aspettative grazie al sestile Luna-Nettuno e in congiunzione a Giove. Clima disteso in casa e con gli amici. Piacevoli chiacchierate in arrivo: comunicazione fluida in famiglia, programmi da mettere giù per il weekend, in molti casi tra le mura domestiche, visto il tempo pessimo e l'andazzo generale. Una serata senza punti discordanti sarebbe l'ideale per passare una giornata insieme, appassionatamente.

Un libro, buona musica e buona compagnia faranno il resto.

Cancro - Tante le carte da giocare per valorizzare le vostre iniziative, non mancherà neanche una certa audacia nel proporre soluzioni geniali e innovative. Potrete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto. Stimolati dall’ambizione e ispirati da un’insolita concretezza, vi rimboccherete le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi sono stati affidati. In amore, se non siete soddisfatti della situazione affettiva, prima di prendere decisioni affrettate dovreste fare un po’ più di chiarezza in ciò che ben conoscete.

Previsioni zodiacali di domani 18 novembre: periodo 'spinoso' per la Bilancia

Leone - Grandiosa ed espansiva la Luna in Capricorno vi sostiene, pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Appoggi importanti in arrivo in ambito lavorativo. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che riuscirete a conservare nel tempo. Le previsioni zodiacali del 18 novembre, in amore, l'unione fa la forza. Un progetto comune, un viaggio o un’impresa in cui avete riposto grandi speranze riceverà il beneplacito delle stelle, ma non adesso... Sicuramente più in là.

Vergine - Si prevede un grandioso mercoledì. Se aveste intenzione di fare acquisti di qualità, magari per la casa o per l’attività, questo sarà un giorno decisamente favorevole per rimettersi in moto.

Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore. È proprio un buon momento sia per il lavoro, che scorre via senza alcun intoppo, sia per la sintonia con chi lavora al vostro fianco. L'amore di coppia invita a riflettere: non date per scontato ciò che non lo è, ribadite da un lato il vostro affetto e dall’altro le reciproche responsabilità e i doveri.

Bilancia - Approfittate di questo momento per guardare alla vostra vita con altri occhi e per fare il punto su ciò che è veramente importante per voi. La giornata ha qualche spina: attenti dunque a non pungervi. Non date retta all’orgoglio e venite a più miti consigli. Mettete in gioco le vostre capacità: concretezza, praticità e buonsenso saranno il modo migliore per rispondere a eventuali imprevisti.

L'amore, tra sospetti, dubbi e gelosia il cuore confonde, rischiando di muovere guerra alle ombre… e al partner. Tornate con i piedi per terra.

Scorpione - Sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete sarebbe un ottimo periodo per concedervi qualche giorno di vacanza. La Luna in sestile a Mercurio nel segno provvederà a dare un po’ di fortuna e gli strumenti necessari per essere vincenti. State vivendo un po’ come una sfida l’impegno che vi viene richiesto nel lavoro, ma ciò vi comporta un po’ di stress e tensione in più. In amore invece, cambiamenti in vista! Chi ha chiuso una storia deve metterci una bella pietra sopra: è tempo di aprirsi al nuovo. Niente rimpianti.

Astrologia di mercoledì 18 novembre: umore 'ballerino' per il Capricorno

Sagittario - Problemi in apparenza insolubili si risolvono quasi in automatico. Avete amici generosi e la lucidità necessaria per tenere tutto sotto controllo. L’intuito si allea alla logica e insieme sfornano soluzioni prodigiose per i problemi che vi stanno a cuore. Armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dai possibili duelli con il partner. Il cielo promette emozioni bollenti, specialmente per chi è in fase di conquista: regolate l’irruenza e giocate la carta della dolcezza.

Capricorno - L’umore ballerino apparentemente non avrebbe ragione di essere, se non fosse che la vostra sensibilità capta anche ciò che agli altri sfugge.

Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno vi farà sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela con attenzione e traete le debite conclusioni: vietato barare! Intanto, se l’ombra del dubbio dovesse aleggiare sul rapporto, non chiudetevi in voi stessi: un sereno scambio di idee vi toglierà un gran peso dal cuore. Il cielo stuzzica sogni proibiti e garantisce anche di saziare le vostre voglie.

Acquario - Avete conti in sospeso, problemi relativi a mutui, prestiti, crediti da incassare? Potrebbe essere la giornata giusta per sistemare ogni questione. Venere in Bilancia impone cautela e discrezione nei rapporti con i colleghi e con il prossimo in genere. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità saranno le uniche condizioni necessarie per avanzare e raggiungere i traguardi sperati nel lavoro.

Invece in amore è sempre meglio dire la verità, in tutte le circostanze. Specie in coppia le bugie, è risaputo, hanno le gambe molto corte: uomo avvisato.

Pesci - Periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena che andranno gestiti con una certa lucidità ed energia, se vorrete volgerli a vostro favore. Se smetterete di lamentarvi e di polemizzare per ogni sciocchezza, dovreste andare sul sicuro. Le previsioni zodiacali svelate dall'oroscopo di mercoledì 18 novembre, indicano che il barometro dell’amore non segnerà stabilmente bel tempo. In alcune circostanze si respirerà un clima mite, fatto di affiatamento e complicità; in altre invece, a regnare sovrane saranno questioni legate al denaro, con i coliti annessi e connessi.