Le previsioni astrologiche annunciano che la nuova settimana inizia in maniera molto vantaggiosa per l'Acquario, grazie all'ingresso di Saturno nel suo cielo, che porta energia, ottimismo e vitalità. Al contrario il pianeta agita lo Scorpione, che potrebbe gestire con fatica i rapporti con gli altri. Nel frattempo Venere stuzzica e agita la Vergine e protegge il Toro.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 14 a domenica 20 dicembre per tutti i segni, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 dicembre per tutti i segni

Ariete: la nuova settimana inizia con i caldi influssi di Venere che protegge l’amore e favorisce i rapporti con gli altri. Dal 17 dicembre Saturno abbandona il vostro cielo. Si apre per voi un momento nuovo, con un Giove stupendo e un Mercurio ambizioso che vi favoriscono nel lavoro.

Toro: nuovi orizzonti lavorativi si aprono durante le prime giornate di questa nuova settimana, è un momento ideale per chi desidera avanzare una proposta o è in attesa di qualche conferma. Venere amica protegge l’amore e l’arrivo di Saturno il 19 garantisce un ottimo recupero di energie.

Gemelli: la settimana inizia leggermente sottotono per il segno a causa di una Luna nervosa e agitata. Anche Venere sembra sul piede di guerra, meglio cercare di evitare gli scontri in amore.

Le cose migliorano a partire dal 17 dicembre quando Saturno in posizione amica aiuta a ritrovare l’ottimismo e favorisce i chiarimenti. Weekend ricco di novità, Giove e Mercurio hanno grandi sorprese in serbo per voi.

Cancro: durante le giornate di lunedì 14 e martedì 15 dicembre delle novità inattese potrebbero cambiare le sorti lavorative del segno, migliorandone le condizioni, anche dal punto di vista economico.

Al contrario un Mercurio difficile potrebbe creare qualche tempesta nel weekend, soprattutto all’interno dei rapporti di coppia e in famiglia. Alti e bassi per il fisico.

Leone: l’oroscopo della settimana lascia presagire un ottimo recupero in amore, grazie a Venere in posizione vantaggiosa, che aiuta a trovare dei chiarimenti e a ristabilire l’armonia con il partner.

Al contrario occorre cautela dal l’unto di vista fisico, potrebbe essere necessario iniziare delle cure o dei trattamenti specifici. Bene il lavoro.

Vergine: gli influssi di Venere stuzzicano il segno, portando agitazione e nervosismo all’interno dei rapporti con gli altri e in amore. Saturno in Acquario protegge le questioni professionali e favorisce le iniziative e i nuovi progetti. Cautela dal punto di vista salutare.

Bilancia: le prossime giornate si rivelano vantaggiose al fine di concludere alcune faccende professionali. Queste giornate potrebbero essere piuttosto faticose, ma è l’ultimo sforzo prima delle vacanze natalizie. Serenità in amore. Bene il fisico.

Scorpione: Venere pratica aiuta il segno a concludere delle compravendite o avviare delle pratiche durante le prime giornate della nuova settimana.

Al contrario a partire da giovedì 17 dicembre Saturno contro potrebbe portare del nervosismo, rendendo difficili i rapporti con gli altri. Weekend faticoso, attenzione al fisico.

Sagittario: l’arrivo di Venere nel vostro cielo apre un nuovo capito della vostra vita. Queste giornate sono ideali per concludere alcune questioni lavorative o finanziarie, grazie anche al favore di Saturno. C’è serenità in amore, la passione si riaccende e arde viva nel weekend. Ok il fisico.

Capricorno: questa nuova settimana di dicembre non sembra portare grandi novità al segno, tuttavia le stelle non sono in opposizione, anzi con Venere favorevole di certo le emozioni non mancano. L’arrivo di Mercurio, previsto per la giornata di domenica 20 dicembre, cambia decisamente le carte in tavola, portate ancora un po’ di pazienza.

Acquario: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti per il segno, che può fare affidamento sulla protezione di Venere e Saturno, che entra nel vostro cielo nella giornata di giovedì 17 dicembre, per portarvi energia, vitalità e ottimismo. Ai suoi influssi si aggiungono poi, a partire dal 19 quello di Giove, non ci sono più ostacoli per voi.

Pesci: l’eclissi di lunedì 14 dicembre consiglia al segno di essere prudente, soprattutto alla guida e nel caso di utilizzo di oggetti appuntiti o potenzialmente pericolosi. Venere polemica agita i rapporti di coppia e con la famiglia, Giove silenzioso poi rende difficile trovare un chiarimento. Recupero nel weekend.