Nel nuovo anno troveremo sul piano astrale quattro cambiamenti planetari importanti: Urano passerà dal moto diretto a retrogrado il 20 agosto, mentre Saturno si sposterà dal moto retrogrado al diretto il 10 ottobre, nel frattempo Marte viaggerà tra Toro ed il segno del Sagittario e, infine, Giove avvicenderà il suo domicilio tra Acquario e Pesci.

Di seguito l'oroscopo annuale, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale del Capricorno.

Amore

Le vicende sentimentali dei nati Capricorno nel 2021 dovranno fare i conti con un parterre planetario non più conciliante come il 2021, specialmente quando Saturno sarà retrogrado e Giove sosterà in Acquario.

Nel 2020 molti nati del segno hanno beneficiato largamente del sostegno sia del "Grande Malefico" che del "Grande Benefico" (purché in caduta), sollecitati entrambi dalla spinta uraniana in Toro. Con questi big planetari dalla loro hanno spesso fatto orecchie da mercante alle richieste di attenzioni del partner, ma anche declinando inviti mondani da parte di amici (soprattutto dall'inizio della primavera a fine estate). L'amato bene ha, spesso e volentieri, soprasseduto probabilmente a questa freddezza da parte loro, ma nel nuovo anno difficilmente continueranno ad ingoiare il rospo. Per rinsaldare il legame amoroso, difatti, i nativi saranno chiamati a dare maggiore importanza alla dolce metà, accettando dei compromessi se necessario. In questo modo, oltre a dimostrare al partner di potersi nuovamente fidare di loro, daranno prova che le manchevolezze passate erano soltanto figlie di un periodo avverso.

L'anno nuovo, infine, non sarà particolarmente congeniale per instaurare nuovi rapporti amorosi, sia per i single più inclini alla ricerca dell'anima gemella sia per quelli più orientati verso fugaci flirt, perché il rischio di restare scottati sarà alto.

Lavoro

Le faccende professionali del terzo segno di Terra nel nuovo anno dovranno, c'è da scommetterci, rapportarsi sia con un doveroso nuovo approccio relazionale che con la voglia nativa di nuove certezze lavorative.

Il comportamento assunto dai nati Capricorno nel luogo di lavoro durante gli ultimi anni, soprattutto nel 2019 e parte del 2020, dovrà necessariamente essere rivisto per divenire più accomodante e meno puntiglioso. La loro figura lavorativa, difatti, si è resa spesso protagonista di prese di posizione, prevaricazioni e scontri a muso duro con alcuni colleghi, e ciò è avvenuto in gran parte per colpa di Saturno nel segno.

Non essendo il suo domicilio preferito, anzi, Saturno in Capricorno spesso esalta la propria figura lavorativa allo stremo, rendendola particolarmente indisponente agli occhi altrui. Adesso, però, col binomio Saturno-Giove nello sbarazzino Acquario ed Urano nel loro Elemento saranno presumibilmente chiamati a mettersi alla ricerca di nuove certezze professionali. Queste nuove basi su cui fondare il loro cammino professionale del prossimo futuro dovranno passare da un cambio comportamentale, come appena detto, ma anche dal mantenimento delle posizioni gerarchiche acquisite in azienda sinora. Difatti, un grande errore che potrebbero commettere principalmente le prime due decadi, sarebbe quello di virare verso il libero professionismo in questo 2021.

Tale scelta andrebbe evitata perché sarà probabile che, con le diverse posizioni avverse annuali di Marte e Mercurio, scegliere di puntare su una professione autonoma si riveli fallimentare, in special modo economicamente. Gennaio, infine, sarà il mese più indicato per gli inoccupati del segno che vorranno intraprendere una nuova esperienza lavorativa. Periodi fortunati: dal 14 al 17 gennaio, dal 25 settembre al 3 ottobre e dal 7 al 12 dicembre.