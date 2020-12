L'oroscopo di domenica 6 dicembre prevede una sfera sentimentale più di rilievo per i nativi sotto il segno del Leone, grazie alla Luna favorevole ancora per un po’, mentre Sagittario ricaverà molte soddisfazioni dalla propria vita familiare. Mercurio nuovo alleato per i nativi Ariete spianerà la strada verso il successo ai nativi del segno, mentre Capricorno riuscirà a fare le scelte giuste per quanto riguarda il lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 6 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 6 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: sicuramente un fine settimana splendido per voi nativi del segno.

La posizione ottima di Mercurio e della Luna vi metteranno a vostro agio in ogni ambito. In amore infatti vi regalerete momenti di serenità insieme alla vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single sarete alla ricerca di nuovi stimoli per sentirvi più vivi. Nel lavoro sarete in grado di proporre idee molto valide che saranno prese in considerazione. Voto - 8

Toro: da quando Mercurio non è più in opposizione le cose stanno migliorando per quanto riguarda il settore professionale. Certo, la vostra vita lavorativa sarà ancora un po’ agitata e frenetica, ma con il giusto ottimismo farete dei passi in avanti. In amore invece potreste arrancare un po’ in questo weekend a causa della Luna negativa. Meglio dunque non irritare più di tanto la vostra anima gemella.

Se siete single meglio non correre troppo veloci con le emozioni. Voto - 6,5

Gemelli: vi sentirete piuttosto entusiasti di questo periodo dell'anno, abbastanza ricco di soddisfazioni soprattutto in amore. Dimenticherete infatti i lati negativi e proverete a fare qualcosa di concreto per la vostra anima gemella. Con questa Luna favorevole potrete riuscirci.

Se siete single con una persona speciale non dovrete avere paura di confidarvi. Nel lavoro invece ancora ci sarà molto da lavorare, e con Mercurio negativo sarà difficile andare avanti. Tuttavia i risultati precedenti non sono stati così male, dunque cercate di essere più ottimisti. Voto - 7

Cancro: previsioni zodiacali che annunciano ancora una volta Venere in ottima posizione per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale dunque non avrete nulla da temere e sogni e desideri saranno molto forti in questa giornata. Se siete single fate un regalo a distanza alla persona che più vi ha dimostrato il suo affetto quest'anno. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno importanti comunicazioni e qualche cambiamento che inciderà sulla vostra routine. Voto - 8-

Leone: con la Luna in congiunzione e la forza che vi darà Marte dal segno dell'Ariete vi sentirete pronti a splendere secondo l'oroscopo di domenica 6 dicembre. Ci saranno buone possibilità in amore per voi single. Provate dunque a chiudere bene l'anno. Se avete una relazione stabile con il partner non dovrete mettervi in mostra per doti che il partner darà per scontato. In ambito lavorativo vedrete una leggera ripresa, ma non è ancora il momento di realizzare sogni o progetti ambiziosi.

Voto - 7,5

Vergine: un po’ sottotono in questa giornata secondo l'oroscopo. Meglio conservare le energie per qualcosa di effettivamente utile, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, considerato che non potrete permettervi di fermarvi. In amore il partner vi capirà al volo e vi darà una mano a farvi sentire meglio, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single inizierà un periodo fatto di crescita per voi nativi del segno. Voto - 7

Bilancia: la pazienza in questi giorni sarà una virtù importante per voi nativi del segno. Qualche attesa in più per quanto riguarda i sentimenti sarà lecita, specialmente se siete single. Ciò nonostante vedrete che tutto questo in futuro avrà un suo perché. Per quanto riguarda il settore professionale vi sentirete in forma.

Le esperienze che avrete modo di fare saranno piacevoli e godibili in pieno, nonché utili per imparare qualcosa in più da aggiungere al vostro curriculum. Voto - 7-

Scorpione: sicuramente un fine settimana non dei migliori per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la Luna in quadratura che si mette tra voi e la vostra anima gemella. Probabilmente sarete alla ricerca di qualcosa in più dal partner, ma forse state chiedendo troppo. Se siete single se volete davvero essere felici, allora non lasciatevi sfuggire certe occasioni. Nel lavoro, se fino a qualche giorno fa stavate andando bene, tutto quello che dovrete fare è ritrovare la formula esatta che vi soddisfaceva, anche se sarà necessario perdere un po’ di tempo in più. Voto - 6,5

Sagittario: con questa Luna in ottima posizione, non mostratevi timidi nei confronti di chi vi piace per nessun motivo.

Questa potrebbe essere l'occasione adatta per far notare agli altri il vostro valore. Se avete una relazione stabile in questa giornata riuscirete a godere appieno degli affetti familiari, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro questi nuovi sviluppi vi piaceranno e ogni giorno troverete lo stimolo necessario per metterci tutto il vostro impegno. Voto - 8,5

Capricorno: non un periodo eccezionale ma neanche così pessimo secondo l'oroscopo di domenica 6 dicembre. Dal punto di vista sentimentale non mancherà l'affetto con la vostra anima gemella, anche se non sarà agli estremi livelli. Per quanto riguarda i single frequentare nuove persone non vi dispiacerà in questo momento. In ambito lavorativo riuscirete a fare le scelte giuste, che seppur non vi porteranno risultati incredibili, saranno comunque più che sufficienti per scalare la montagna del successo.

Voto - 7,5

Acquario: previsioni zodiacali di domenica 6 dicembre poco convincenti per voi nativi del segno. Dal punto di vista lavorativo quella rivoluzione che state cercando presto arriverà, quando Giove entrerà nel vostro cielo infatti la situazione migliorerà, ma per il momento dovrete avere pazienza. In amore secondo l'oroscopo questa giornata non sarà appagante per i sentimenti. Colpa della Luna in opposizione che non vi lascerà in pace. Se siete single meglio prendere le distanze da conoscenze scomode. Voto - 6

Pesci: amerete le sfide, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ebbene, secondo l'oroscopo in questa giornata vi impegnerete al meglio per cercare di far felice il partner, anche se avrà richieste esigenti nei vostri confronti.

Se siete single le relazioni che state frequentando potrebbero approfondirsi. In ambito lavorativo non dovrete impiegare troppo tempo a rimuginare, soprattutto con questo Mercurio negativo nei vostri confronti. Voto - 7