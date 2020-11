Il mese di novembre è ormai giunto al suo termine e con la giornata di lunedì lo si potrà salutare per dare un caloroso benvenuto a dicembre e a un oroscopo che preannuncia giornate interessanti e fortunate per alcuni segni zodiacali. Tra questi si può notare la presenza di coloro nati sotto il segno del Cancro, perfettamente accompagnati a una Bilancia decisamente ottimista. I prossimi giorni saranno in grado di portare il sorriso sulle labbra di questi due segni appena citati, mentre non si potrà dire lo stesso nei confronti del Capricorno, i cui astri sembrano ritrovarsi in opposizione, e dei nativi del Toro, costretti a dover fare i conti con un'ondata di nervosismo non indifferente.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - secondo le previsioni dell'Oroscopo, i nativi di questo segno zodiacale stanno affrontando un passaggio difficile verso la rinascita. I primi giorni di questa nuova settimana non saranno facili da superare, ma già da mercoledì si potrà assaporare l'arrivo di un'ondata di fortuna in grado di portare buonumore.

Toro - come già anticipato, il segno del Toro sarà uno di quelli nei confronti dei quali gli astri non hanno assunto una posizione favorevole. Il nervosismo sarà all'ordine del giorno e riuscire a metabolizzare determinate situazioni potrebbe non essere così semplice come sperato. L'unico consiglio è di mantenere la calma il più possibile e attendere l'arrivo di giorni migliori.

Gemelli - per il segno dei Gemelli l'oroscopo prevede un Mercurio in opposizione con conseguente rallentamento dei piani di lavoro. Non tutti gli ordini potranno essere evasi nei tempi sperati e ci si potrebbe ritrovare costretti a giustificarsi non solo con il proprio datore di lavoro, ma anche con la clientela.

Per quanto riguarda invece l'ambito sentimentale, non ci saranno situazioni di cui doversi preoccupare.

Cancro - la fortuna ha deciso di avvolgere il segno del Cancro come se fosse il suo unico prediletto del periodo in questione. Chi ha in mente di affrontare una situazione particolare potrà finalmente ricevere la spinta giusta per riuscire nel proprio intento e uscirne vittorioso.

Coloro che hanno deciso di migliorare definitivamente la propria vita con la compagnia del proprio partner, potranno trovare il giusto modo per esprimere i propri sentimenti e dichiarare il proprio amore. Attenzione ad analizzare bene la situazione: per fare determinate scelte ci vuole il giusto equilibrio.

Leone - in una settimana di transizione come questa, in cui la fine di un mese segna l'inizio di un altro periodo, è consigliabile tendere bene le orecchie e prepararsi ad accogliere l'arrivo di buone, se non addirittura ottime, notizie. Un oroscopo così favorevole nei confronti del Leone non si era ancora visto e potrebbe segnare l'inizio di una nuova vita.

Vergine - il prossimo weekend si fa portatore di stanchezza e pesantezza.

L'unica manovra maggiormente consigliata è quello di affidarsi ai primi giorni della settimana e cercare di portare a termine quante più commissioni possibili. In amore chi già vive all'interno di una coppia potrà assaporare i frutti che questo amore ha deciso di donare, mentre i single potranno avere la fortuna d'imbattersi in un incontro davvero speciale.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato dall'oroscopo di questa nuova settimana, chi è nato sotto il segno della Bilancia potrà finalmente assaporare giornate intrise di felicità e fortuna. Prendere una decisione importante non è certo la cosa più semplice da fare, ma in questo periodo c'è una maggiore possibilità di fare la scelta giusta e limitare al minimo eventuali danni.

Ottimi propositi in amore.

Scorpione - con un Mercurio in allontanamento ci si ritroverà costretti a fare affidamento esclusivamente sulle proprie energie, appena ricaricate, che non scemeranno facilmente e che potrebbero portare al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma solo se ben calibrate e utilizzate. Attenzione quindi a non strafare, sia in ambito lavorativo che nella vita casalinga. Prendersi qualche attimo di riposo non è di certo un reato e aiuta decisamente ad affrontare ciò che sta per arrivare.

Sagittario - lo stesso astro che ha abbandonato lo Scorpione si avvicina rapidamente al segno del Sagittario, offrendogli una carica di energie e di fortuna non indifferente. Le previsioni dell'oroscopo preannunciano l'arrivo di un incontro particolare e assai remunerativo, in grado di portare a un rapido raggiungimento di quegli obiettivi prefissati già da qualche mese.

In amore sarebbe meglio evitare di tirare troppo la corda.

Capricorno - la Luna in opposizione non permetterà ai prossimi giorni di trascorrere in tutta tranquillità. Qualche preoccupazione potrebbe sopraggiungere, seppur in maniera passeggera, alterando anche di poco la tranquillità appena conquistata. La situazione potrebbe migliorare leggermente con l'arrivo del prossimo weekend, rallegrando una settimana altrimenti troppo monotona e negativa. La presenza dei cari e delle persone amate non mancherà a palesarsi in maniera costante.

Acquario - questo nuovo periodo non sembra essere così fortunato come si poteva sperare. Seppure in ambito lavorativo non ci saranno situazioni particolari da dover gestire, in amore si dovrà fare attenzione a ciò che si dice.

Le parole pronunciate potrebbero portare alla nascita di particolari discussioni che, nonostante in apparenza non sembrino pericolose, potrebbero ledere la tranquillità della vita di coppia. Un oroscopo "ballerino" e incerto consiglia di fare molta attenzione.

Pesci - anche se alcuni astri hanno deciso di voltare le spalle a questo segno zodiacale, Venere continuerà a elargire la propria influenza, rendendo le prossime giornate decisamente calde. L'oroscopo consiglia di utilizzare questa fortuna in amore per creare particolari situazioni di romanticismo e dedicare le proprie attenzioni al partner. Attenzione però a non avanzare troppe pretese: l'intimità di coppia fa bene a entrambi solo se sfruttata con intelligenza.