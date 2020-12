L'Oroscopo di mercoledì 9 dicembre prevede piccole grandi speranze per i nativi in Leone in ambito lavorativo per cercare di risollevarsi grazie a Mercurio in trigono dal segno del Sagittario, mentre l'Ariete potrebbe decidere di tracciare una nuova strada professionale. Venere, opposta in Toro, renderà un po' titubanti i nativi del segno. Capricorno necessiterà di un po' di prudenza in più nei sentimenti ora che la Luna è negativa. A seguire l'oroscopo per la giornata di mercoledì 9 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di mercoledì 9 dicembre segno per segno

Ariete: giornata positiva e fortunata per voi nativi del segno.

Infatti, se Giove si trova ancora in una posizione scomoda, i suoi effetti negativi si faranno sentire sempre di meno. Nel lavoro, dunque, potrebbe essere un buon momento per intraprendere nuove strade professionali, grazie anche a Mercurio e Marte favorevoli. In amore la Luna opposta potrebbe causare qualche disagio in coppia. Meglio rimandare certi discorsi ad un periodo migliore. Per quanto riguarda i single, un po' di incertezza ce l'hanno tutti, l'importante è riuscire a superarla. Voto: 7

Toro: Venere opposta vi sta dando tanto filo da torcere soprattutto in amore, ma sappiate che ci sono persone che riescono comunque a vedere le cose dal lato positivo e cercano comunque di non causare sofferenze al partner. Ebbene, fate in modo che i vostri problemi non diventino insormontabili.

Se siete single, provate ad essere meno titubanti quando dovrete prendere delle decisioni. Meglio il settore professionale, grazie ad un cielo più favorevole che vi permetterà di cogliere alcune occasioni propizie. Bene la salute, anche se non è delle migliori. Voto: 7-

Gemelli: non vi risparmierete affatto con i sentimenti secondo l'oroscopo di mercoledì 9 dicembre.

La Luna in trigono dal segno della Bilancia riporterà un po' di stabilità tra voi e il partner, e vi permetterà di dare maggiore spazio ai sentimenti. Provate a sfruttare il periodo anche per far crescere la vostra relazione. Se siete single, in questo periodo i rapporti più stretti avranno un impatto maggiore sulla vostra vita. In ambito lavorativo Mercurio sarà ancora opposto, meglio dunque evitare di lanciarsi in nuovi progetti collaborativi.

Ottima la salute con Marte in sestile dal segno dell'Ariete. Voto: 7+

Cancro: attenzione alla Luna in quadratura che, secondo l'oroscopo del 9 dicembre, potrebbe raggelare un po' l'atmosfera in famiglia. Magari potreste non condividere le idee o l'atteggiamento del partner. L'importante è che lo facciate notare nel modo più educato possibile. Se siete single, meglio essere cauti e aspettare che il vostro cuore sia pronto. In ambito lavorativo un po' di riposo vi farebbe bene, ma ci sarà ancora molto da fare. Attenzione inoltre alla salute, poco convincente in questo periodo. Voto: 6,5

Leone: previsioni zodiacali di mercoledì 9 dicembre più che valide per voi nativi del segno. L'oroscopo annuncia astri favorevoli come la Luna e Mercurio, pronti a sostenervi in ogni settore.

In amore questo periodo potrebbe rivelarsi molto emozionante sia per i cuori solitari che per chi è già impegnato: sarà fondamentale cogliere le opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, piccole speranze si accenderanno e vi daranno la possibilità di risollevarvi. Bene anche la salute grazie a Marte positivo dal segno dell'Ariete. Voto: 8,5

Vergine: sfera sentimentale ancora soddisfacente. Nonostante ciò, dovrete cercare di essere perseveranti nei confronti del partner. Venere presto sarà negativa, dunque meglio evitare problemi di ogni tipo. Per la giornata del 9 dicembre, comunque, provate a godervi l'affetto della vostra metà. Se siete single, datevi da fare adesso se volete continuare a vivere grandi emozioni. In ambito lavorativo, invece, prestate attenzione ai colleghi e ai vostri investimenti, poiché non tutti potrebbero rivelarsi favorevoli.

Salute su livelli piuttosto buoni. Voto: 7

Bilancia: ottima giornata quella di mercoledì 9 dicembre. In amore cavalcherete l'onda dei sentimenti e godrete di un bel rapporto insieme alla vostra anima gemella grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda i single, ancora un po' di attesa e ci saranno tante emozioni in arrivo. Nel lavoro, sperare di andare avanti col sorriso non è facile. Anche se Mercurio è favorevole, dovrete rimboccarvi le maniche per ottenere successi, ma la cosa sicuramente non vi spaventerà. Attenzione solo alla salute, un po' scarsa in questa giornata. Voto: 8

Scorpione: oroscopo di mercoledì 9 dicembre tutto sommato discreto. Potrete contare ancora su un cielo stellato dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in congiunzione che vi garantirà un ottimo affiatamento con il partner e con i vostri cari.

Se siete single potreste anche decidere di lasciarvi andare ad emozioni travolgenti. Per quanto riguarda il lavoro, se si presenteranno delle opportunità che possono farvi crescere economicamente non cercate scuse e accettatele subito. Voto: 8

Sagittario: sarete maggiormente concentrati verso il settore professionale nella giornata di mercoledì. Con Mercurio in congiunzione al vostro cielo sarete più rapidi a gestire le vostre mansioni, risultando dei lavoratori seri, puntuali ed affidabili. Anche con i sentimenti ci saprete fare. La Luna in sestile vi favorisce e porterà una certa stabilità nella vostra relazione di coppia. Se siete single, le escogiterete tutte pur di riuscire ad ottenere un invito. Voto: 8,5

Capricorno: il vostro bisogno di conforto emotivo si farà sentire parecchio.

La Luna in quadratura vi metterà in crisi e, che siate single oppure impegnati, si farà sentire il bisogno di parlare con qualcuno, e poco importa se si tratterà del partner, di un collega o di un amico. In ogni caso però siate prudenti con i sentimenti e cercate di non essere troppo estroversi. Per quanto riguarda il lavoro, forse procederete con maggiore cautela ma i risultati non mancheranno. Attenzione alle energie in calo. Voto: 6,5

Acquario: previsioni astrologiche in risalita per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale la Luna vi favorisce, e l'influenza negativa di Venere si farà sentire di meno. Riuscirete dunque ad essere più chiari nelle vostre richieste nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single, non è ancora giunto il momento di fare passi definitivi, ma di cominciare a fare le prime mosse. In ambito lavorativo avere le idee chiare già prima di iniziare i vostri incarichi vi metterà in una posizione di vantaggio rispetto ai colleghi. Voto: 7,5

Pesci: non una giornata eccezionale ma comunque soddisfacente. Le previsioni zodiacali del 9 dicembre suggeriscono piacevoli momenti in compagnia del partner, in grado di cancellare eventuali errori commessi in precedenza, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single, sentirete maggiormente l'affetto dei cari che vi circonda. In ambito lavorativo affrontate le nuove iniziative con cautela e, anche se in ritardo, potreste ottenere discreti risultati.

Voto: 7,5