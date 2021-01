Nel weekend del 16 e 17 gennaio troviamo sul piano astrologico la Luna assieme a Nettuno sostare sui gradi dei Pesci, mentre il Sole, Venere e Plutone stazioneranno nel segno del Capricorno. Giove, Mercurio e Saturno permarranno in Acquario, così come Marte ed Urano proseguiranno l'orbita in Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Gemelli e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: amore top. Le faccende di cuore in casa Scorpione avanzeranno, con ogni probabilità, col vento in poppa in questo fine settimana, grazie al sestile tra i Luminari oltre che alla congiunzione Luna-Nettuno nel loro Elemento, soprattutto per le prime due decadi che risulteranno particolarmente focose.

2° posto Cancro: chiarimenti. Col Sole oramai al giro di boa in Capricorno e la Luna in felice aspetto, i nativi saranno probabilmente chiamati a chiarire qualche malinteso nato recentemente nel menàge amoroso, dove avranno buone chance di appianare i vecchi malintesi in un batter d'occhio.

3° posto Bilancia: lavoro top. Ad avere una marcia in più al lavoro dal pomeriggio di sabato potrebbero essere i nati Bilancia, specialmente coloro che svolgono un'attività indipendente in quanto potranno trovare delle nuove figure professionali che faranno al caso loro.

I mezzani

4° posto Pesci: loquaci. Nettuno e Mercurio a braccetto doneranno, c'è da scommetterci, ottime doti comunicative ai nati Pesci che, unite alla diplomazia di cui son corredati astrologicamente, li faranno essere una spanna sopra al loro interlocutore in ogni discussione intrapresa.

5° posto Acquario: attendisti. Tra pochi giorni il parterre planetario diverrà sfavillante in casa Acquario, ed i nativi questo weekend potrebbero accorgersi che premere sul piede dell'acceleratore sarebbe deleterio assumendo, come piacevole conseguenza, un mood attendista.

6° posto Leone: taciturni. L'opposizione mercuriale unita alla neutralità lunare renderanno presumibilmente silenziosi i nati Leone, specialmente in coppia col partner che non capirà sino in fondo le reali motivazioni della loro bocca cucita.

7° posto Sagittario: pensierosi. Dalla seconda parte del sabato e per tutta domenica, il terzo segno di Fuoco potrebbe trovarsi a rimuginare su alcune questioni professionali insolute che, non avendo soluzione al momento, mineranno il loro tono umorale.

8° posto Vergine: risultati flop. Servirà presumibilmente sudare le cosiddette sette camicie per scorgere qualche risultato degno di nota nella sfera professionale in casa Vergine, coi nativi che però no si daranno per vinti lavorando instancabilmente per queste 48 ore.

9° posto Capricorno: a doppia velocità. Weekend dove da una parte la mente nativa viaggerà ad ottimi livelli, con qualche buona intuizione che potrebbe giungere inaspettata, mentre dall'altra la sfera amicale risentirà probabilmente di qualche fastidioso battibecco.

Ultime posizioni

10° posto Toro: deleganti. I nativi che lavorano alle dipendenze altrui, in questo fine settimana, potrebbero decidere di delegare alcune mansioni assegnategli per cimentarsi in attività a loro più congeniali. Peccato però che alcuni colleghi si lamenteranno del loro atteggiamento professionale.

11° posto Gemelli: pigri. La voglia di darsi da fare in queste giornate verrà, c'è da scommetterci, meno in casa Gemelli, quindi sarebbe meglio prendersi dei giorni di ferie dal lavoro, ove possibile, e procrastinare le attività pratiche meno impellenti, in modo da scongiurare errori di disattenzione.

12° posto Ariete: amore flop. Trovare un punto in comune col partner, soprattutto domenica, si rivelerà presumibilmente un'ardua impresa per i nati Ariete, i quali potrebbero rifugiarsi nel cibo per affogare le loro frustrazioni sentimentali.