Sta per prendere il via un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 9 gennaio 2021 con le previsioni del giorno e le novità che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore alcuni stanno avendo difficoltà a ripartire dopo un periodo non esaltante. Se avete iniziato da poco una storia, non mettete nessuna condizione. Nel lavoro sarà possibile ricevere una buona notizia. Il weekend aiuta.

Toro: per i sentimenti in questa giornata potrà nascere qualche difficoltà. Meglio impegnarsi al massimo per non creare problemi insuperabili.

Nel lavoro alcune questioni in sospeso vanno risolte in breve tempo.

Gemelli: a livello sentimentale c'è una buona energia. Sfruttatela per superare le difficoltà delle ultime ore. Nel lavoro chi è rimasto bloccato ora potrà ripartire e rimettersi in gioco.

Cancro: in amore le storie che nascono adesso non sono esaltanti, alcune non riusciranno a consolidarsi. A livello lavorativo momento favorevole per far partire qualcosa di nuovo.

Leone: a livello amoroso queste ore potrebbero portare qualche polemica nelle storie di lunga data. Momento di calo anche a causa della stanchezza. Nel lavoro, se c'è da fare un cambiamento prima di agire riflettete bene.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale meglio fare attenzione alle polemiche. Ci sarà una maggiore agitazione da controllare.

Nel lavoro state ora riprendendo quanto avevate lasciato in sospeso alcuni mesi fa.

Previsioni e oroscopo del 9 gennaio 2021: previsioni del giorno

Bilancia: a livello sentimentale momento interessante e in questo fine settimana Mercurio aiuterà nei nuovi incontri. Nel lavoro alcune decisioni da prendere mettono agitazioni, e le nuove collaborazioni sono da valutare bene.

Scorpione: per i sentimenti meglio portare avanti solo le relazioni che vi interessano. Nel lavoro periodo positivo che continuerà anche nel corso delle prossime settimane.

Sagittario: a livello amoroso le storie che nascono in questi giorni saranno importanti da qui al futuro. A livello lavorativo siete più forti e qualcuno dovrà ricredersi nei vostri confronti.

Capricorno: in amore il fine settimana può portare un grande rilancio, e rapporti con la persona amata sono migliori. Nel lavoro ci sono alcune questioni da risolvere.

Acquario: a livello sentimentale giornata a metà, con la mattina di calo ma si recupererà nel pomeriggio. Se una storia non va, meglio cercare di chiarire. Nel lavoro chi ha un'attività indipendente è favorito.

Pesci: in amore ci sarà un momento di nervosismo da saper controllare. Nel lavoro con Venere e Marte favorevoli si potrà ottenere qualcosa in più.