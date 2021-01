Le previsioni dell'Oroscopo di febbraio vedono protagonista il transito di Venere nell'Acquario, con l'ingresso nel segno che avviene proprio il 1 febbraio. Questa posizione di Venere è molto interessante, soprattutto dal punto di vista dell'amore e dei rapporti di coppia che, per tutto il mese, saranno vissuti in modo molto libero, anche se per qualcuno saranno possibili delle rotture drastiche. Approfondiamo ora come sarà il mese segno per segno.

Previsioni al top per i Gemelli, il Toro invece inizia a tagliare

Ariete - Venere in Acquario vi è amica e, quindi, per voi le previsioni sono molto favorevoli sia negli affetti che per la vita pratico-lavorativa.

Sono in arrivo successi e le vostre giornate scorreranno in modo piuttosto sereno. Vi mancherà ancora, però, quel pizzico di sprint in più che per voi fa sempre la differenza.

Toro - Le previsioni per voi Toro parlano di un periodo importante, ma molto complicato. È possibile che febbraio vi consegni un nuovo modo di vedere il vostro quotidiano e per qualcuno di voi significa dover lasciare il vecchio per il nuovo sia nel lavoro che per l'amore.

Gemelli - Si prospetta un mese davvero splendido per voi Gemelli. Molti pianeti stanno transitando in Acquario e questo significa che respirate, finalmente, aria nuova in tutti i campi e, soprattutto, vi sentite davvero in formissima. Il periodo è ottimo, in particolare, per tutti quelli che svolgono un lavoro di tipo intellettuale.

Un cielo critico per il Leone

Cancro - Le previsioni per voi cancerini parlano di un mese neutro, senza novità. Dalla vostra parte, però, avete il supporto di Marte che vi rende più lucidi e attivi del solito. È il periodo giusto per seminare e valutare quali potrebbero essere i passi da fare per il vostro futuro lavorativo.

Leone - Il cielo mette in evidenza una serie di pianeti in opposizione al vostro segno e tra questi c'è anche Venere.

Il pianeta dell'amore, tra l'altro, andrà in contrasto con Urano e con Marte e questo vuol dire problemi in vista con il partner: ci saranno situazioni che potrebbero, improvvisamente, cambiare in peggio.

Vergine - Le previsioni di febbraio vi lasciano carta bianca. Avete Marte super favorevole e vi aiuterà a reagire contro la vostra pigrizia e magari anche a cambiare qualche vostra piccola abitudine, In amore, però, è davvero tutto fermo, quindi il mese da questo punto di vista sarà piuttosto noioso.

Bilancia - Il cielo vi porterà quell'equilibrio che da tempo vi manca e questa è un'ottima notizia. Alcune situazioni andranno, infatti, a migliorare e le previsioni più interessanti sono quelle che riguardano il lavoro. Ci sono, infatti, successi in vista, complice Mercurio retrogrado in Acquario, mentre Venere vi aiuterà a trovare l'occasione giusta da sfruttare.

Per il Sagittario previsioni ottime su tutti i fronti

Scorpione - Per tutto il mese dovrete appellarvi alla vostra ben nota energia e alla vostra famosa capacità di far fronte agli imprevisti. Il mese di febbraio, infatti, potrà essere parecchio complicato: blocchi su progetti lavorativi, problemi con il partner, qualche spesa in più non preventivata, ma ce la farete.

Sagittario - Le previsioni di febbraio per voi sono estremamente positive, in linea generale siete il segno più favorito dagli astri.

Sole, Mercurio, Venere, Giove, Saturno in Acquario vi aiuteranno moltissimo se lavorate nel campo delle comunicazioni e, comunque, vi spianeranno la strada per nuovi progetti, nuove collaborazioni, nuovi amori.

Capricorno - Nell'aria per voi c'è calma piatta in ogni campo. Diciamo che è il periodo giusto per godervi un po' di riposo rispetto a tutta l'attività che avete svolto negli ultimi anni. Marte in Toro vi rende, comunque, sempre molto attivi, per qualcuno di voi c'è anche la possibilità di fare un trasloco.

Acquario - Il cielo di febbraio vede un gran numero di pianeti nel vostro segno. Questo vuol dire che avrete più voglia del solito di fare la solita rivoluzione nella vostra vita. Le spinte al cambiamento, infatti, arrivano da tutte le parti, ma sta a voi coglierle e metterle in pratica.

Pesci - Sarete un po' malinconici e avrete voglia di stare per conto vostro. Per fortuna, Marte in posizione favorevole vi aiuterà a non isolarvi troppo. Per quanto riguarda l'amore qualcuno di voi potrebbe trovarsi a vivere una storia con qualcuno dalla personalità davvero enigmatica o già impegnato in un'altra situazione.