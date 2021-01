L'Oroscopo di sabato 30 gennaio è pronto a svelare come sarà la giornata relativa all'inizio weekend per i segni della seconda sestina. In analisi dunque i soli simboli astrali appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere se il vostro segno rientri tra quelli considerati al "top"? A tal proposito, visto l'ottimo cielo del periodo, le previsioni zodiacali di sabato annunciano una giornata super positiva per il segno dell'Acquario, sostenuto da Sole, Giove, Saturno e Mercurio. Ottimo momento anche per il simbolo astrale dei Pesci, super favorito in campo sentimentale da uno splendido Nettuno in sestile a Venere.

Purtroppo non proprio come nelle attese la giornata, secondo quanto estrapolato dall'Astrologia del periodo, per coloro appartenenti a Sagittario e Capricorno, nel frangente giudicati rispettivamente con tre e due stelle relative al "sottotono" e "ko".

Togliamo il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro segno per segno.

Le previsioni zodiacali del 30/01

Bilancia: ★★★★. Si prevede nella norma questo sabato di fine settimana, senza troppe problematiche a cui porre rimedio. In amore sta per finire la tempesta e, se non in giornata, almeno tra domenica e lunedì prossimo arriverà il sereno. Sappiamo tutti che certi traguardi sentimentali sono stati sempre abbastanza difficili da centrare, quindi non abbattetevi se doveste incontrare qualche intoppo, ok?

Solo qualche discussione potrebbe turbare la giornata, ma niente di preoccupante: tutto si risolverà in fretta e già da subito ritroverete serenità e fiducia in voi stessi. Single, ciò che inizierete in questo periodo sarà fortunato e presto ne avrete grandi benefici. Cercate solo di restare sempre voi stessi e non cambiare per nessuno. Nel lavoro invece, dei ripensamenti vi faranno meditare parecchio.

Forse, è arrivato il momento di dare una svolta alla vostra carriera.

Scorpione: ★★★★. Il prossimo sabato si prospetta di normale gestione per quasi tutto il periodo. Nel caso voleste attenuare eventuali insoddisfazioni o colpi andati a vuoto in precedenza, puntate tutto sulle cose concrete e/o sugli obiettivi da realizzare. In amore invece, l'oroscopo indica che potrebbe essere una giornata, se non meravigliosa, almeno da vivere a piena serenità con le persone che avete accanto.

Il ménage a due potrebbe perfino rivelarsi più concreto, regalando la possibilità di chiarire qualcuno dei vostri più assillanti dubbi. Single, molti di voi riusciranno senza troppe difficoltà a superare brillantemente alcune complicanze. Nel lavoro invece, avrete buone opportunità di fare scelte per il futuro, anche grazie alle persone che vi circondano e che vi sapranno consigliare. Proponete nuove idee: il forte impulso creativo vi regalerà numerose soddisfazioni.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 30 gennaio al Sagittario indica una giornata con il segno di spunta relativo ai periodi "sottotono". Le predizioni zodiacali in questo caso invitano ad allentare l'eventuale tensione che si è creata in precedenza in famiglia o in altri ambienti. Affrontando le situazioni delicate, non abbiate timore di scontrarvi con "certe verità", anche se dovessero apparire piuttosto scomode da digerire.

In amore, sarete un po' nervosi con il partner ma vi riprenderete quasi subito, magari virando su toni amichevoli, evitando così di trascorrere la giornata a litigare. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che il periodo partirà molto al rilento. Siete maestri nel farvi desiderare, però state attenti a non tirare troppo la corda in certe situazioni, ok? Nel lavoro infine, gli astri indicano una certa stanchezza: non avrete voglia di andare oltre le vostre competenze, pertanto cercate di non compromettere gli sforzi fatti finora. Riposatevi appena ne avrete facoltà.

Oroscopo e stelle di sabato 30 gennaio

Capricorno: ★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato prevede un periodo decisamente da "ko". In linea generale quindi, abbastanza negatività con la quale misurarsi in questa parte della settimana.

In qualche caso dovrete camminare in punta di piedi cercando di non fare nemmeno il minimo rumore, giusto per non accendere la miccia della discussione e poi scatenare un putiferio infinito. In amore, il periodo invoglia ad avere più fiducia in sé stessi: se rispetterete le esigenze della persona amata, capricci compresi, tutto si aggiusterà nel migliore e a giovarne sarà soprattutto la sfera affettiva. Se single, invece, una sbandata a livello sentimentale, seppure per adesso solamente virtuale, ogni tanto diciamo che fa bene! Imparate a gestire un po' di più certe emozioni, specie quelle forti: avete compreso di cosa si parla. Nel lavoro cercate innanzitutto di stabilire un contatto con le persone che contano. Questo mercoledì in molti potreste ottenere considerevoli vantaggi.

Acquario: ★★★★★. Giornata d'inizio weekend sicuramente piacevole per l’amore e la sfera sentimentale in generale. In famiglia, soprattutto con gli amici o con il parentado stretto, sarete un tutt'uno in armonia, ovviamente solo tramite telefono o pc, questo per ovvie ragioni. Approfittatene per passare il tempo in modo tranquillo e sereno, soprattutto con la vostra metà o con chi vi vuole bene. Presto tutto ritornerà alla vita normale e potrete finalmente riappropriarvi della vostra naturale indole, liberi e vogliosi di vivere la vita attimo per attimo. Single, l'oroscopo del giorno prevede un piacevole stato di grazia: vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi. Soprattutto, l'atmosfera sarà carica di aspettative e il vostro entusiasmo darà vita alla passione e alla voglia di stare vicini.

Nel lavoro, l'energia che vi esplode dentro in questo momento avrà effetti positivi. Circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con la vostra bravura e alla fine tutti si complimenteranno con voi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di sabato 30 gennaio in base a quanto valutato dalle effemeridi sul segno indica che sarà un ottimo periodo. Dunque, si presume possa essere un giorno certamente "godereccio" sul profilo sentimentale ma anche in tutto il resto. Nettuno in sestile a Venere e Plutone è pronto a sorridere: una spettacolare Luna in Vergine poi, vi rimetterà in sesto rilanciando in voi quell'entusiasmo e quella passione un po' smarrita. In ambito sentimentale sarà buon momento: potreste avere tantissime soddisfazioni. Tutto procederà a gonfie vele e il rapporto con la persona amata subirà una positiva impennata.

Single, è il momento di prendere una decisione importante, anche perché la vostra attuale visione della vita è molto più ampia del solito. Quindi non esitate a farlo, qualunque cosa steste pensando di fare. Nel lavoro, per il conseguimento dei vostri obiettivi, rendetevi disponibili, perché sarete pieni di energie e pronti per aiutare chi ne avrà bisogno.