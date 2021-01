L'Oroscopo del 3 gennaio ruota attorno agli intenti motivazionali dei vari segni zodiacali. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile osservare le posizioni di Sole, Mercurio e Plutone in Capricorno e quelle di Giove e Saturno in Acquario. Luna, Venere e Marte si troveranno rispettivamente in Vergine, Sagittario e Ariete, mentre Urano e Nettuno saranno in Toro e Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi saranno presenti nell'oroscopo di domenica 3 gennaio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domenica 3 gennaio: Toro riservato, Cancro esigente

Ariete: la passione renderà meno validi i vostri istinti decisionali.

Avrete occhi solo per il partner e i vostri cuori batteranno all'unisono. Il fuoco dell'amore vi spingerà a prendere posizioni incerte, forte controproducenti. Avrete bisogno di consiglia validi e disinteressati, provenienti da persone legate solo alla vostra felicità. Sarete messi alla prova, ma sarà una sfida con voi stessi.

Toro: non vorrete rivelare agli altri i vostri segreti. Alla compagnia preferirete la solitudine perché vi darà la certezza di non essere controllati. Proverete un certo disinteresse verso alcuni elementi che prima vi rendevano entusiasti. Avrete bisogno di rinnovarvi, di accetterete il cambiamento e di permettergli di evolversi. Stare fermi nella vostra posizione non vi sarà di alcun aiuto.

Gemelli: la vostra determinazione potrebbe interferire con le scelte giuste da prendere.

Non vorrete abbassare la testa davanti a nulla perché sarete guidati da un orgoglio imbattibile. Non scenderete a compromessi, ma vacillerete davanti ad alcune richieste. Il vostro punto debole sarà la persona amata. Avrete, davanti a voi, una giornata difficile d'affrontare. Dovrete fare appello ai vostri sentimenti.

Cancro: rimarrete delusi quando vi accorgerete di non ricevere abbastanza attenzioni da parte del partner.

Il bisogno d'affetto avrà la meglio sulle caratteristiche più pacifiche del vostro carattere. Pretenderete qualcosa in più e non ne farete segreto. Dovrete inviare un messaggio chiaro, privo di fraintendimenti e vada subito al cuore della persona amata. In questo modo, otterrete ciò che vorrete.

Previsioni zodiacali di domani 3 gennaio: scarso controllo per Leone, Scorpione energico

Leone: soffrirete di una forte mancanza di equilibrio emotivo. Sarete preda di sentimenti incontrollabili che necessiteranno di una valvola di sfogo valida. Avrete la sensazione di essere intrappolati in una stanza senza via d'uscita, ma potrete contare su delle risorse mentali ancora inesplorate. Avrete, dalla vostra parte, strumenti utili, che mitigheranno l'atmosfera di cui sarete protagonisti.

Vergine: l'attuale situazione vi renderà stanchi e poco comunicativi. Farete fatica ad affrontare discorsi basati su progetti futuri. Preferirete guardare al vostro presente perché l'incertezza del domani vi causerà moti di ribellione. Gli amici più stretti noteranno questo particolare cambiamento e cercheranno di aiutarvi ad allentare la tensione.

Sarà un processo complesso dove sarete voi a dover fare la maggior parte del lavoro.

Bilancia: l'allegria tipica del vostro carattere lascerà spazio a un moto di tristezza passeggero. Sentirete la necessità di riflettere e di trascorrere del tempo soli con voi stessi. Questa fase, per fortuna, non durerà a lungo, ma vi darà gli stimoli necessari per apportare i cambiamenti desiderati. Si tratterà di modificare le abitudini quotidiane, per renderle più equilibrate con i ritmi che assumerete in futuro.

Scorpione: sarete carichi di energia, ma non avrete modo di indirizzarla nel modo corretto. Alternerete momenti di dolcezza ad esplosioni di rabbia. Sarà difficile rapportarsi con voi, almeno fino a quando non riuscirete a ritrovare la pace interiore.

L'oroscopo consiglia di dedicarvi ad attività creative, dove la fantasia potrà avere la meglio sull'ira e sulla tensione emotiva. Il partner sarà molto collaborativo

Oroscopo e astrologia del 3 gennaio: Sagittario attivo, Acquario fedele a se stesso

Sagittario: avvertirete una scossa dentro di voi che vi spingerà ad agire. Abbandonerete qualunque forma di staticità per sostituirla con una forza che non sapevate di avere. Trasformerete ogni azione in una forma di energia. Questo vi farà sentire più sicuri delle vostre capacità e vi consentirà anche di evolvere nel rapporto con le altre persone. Non darete adito a invidie e gelosie.

Capricorno: verrete colti da una nuova consapevolezza che illuminerà il vostro rapporto di coppia. Vi sentirete più affini alla mentalità del partner cercherete di mettere al bando divergente e fraintendimenti per costruire una relazione salda e veritiera.

Non sarete molto inclini ad ascoltare consigli provenienti dall'esterno perché sarete certi che nessuno meglio di voi possa conoscere la vostra situazione.

Acquario: vi sentirete come marionette nelle mani del destino. Avrete paura di spostare lo sguardo un po' più avanti perché non saprete cosa ci sarà ad attendervi. Rimarrete, in ogni caso, sempre fedeli a voi stessi. Non cambierete la vostra personalità in base alle occasioni o alle circostanze. Questo vi renderà stabili nella vostra forza e vi consentirà di non arrendervi davanti alle difficoltà, qualunque esse siano.

Pesci: vorrete fare del bene agli altri, anche senza ricevere nulla in cambio. Vi sentirete molto legati ad alcune persone e non sopporterete l'idea che si trovino in difficoltà.

Il vostro contributo, in alcune situazioni, sarà determinante, mentre in altre allenterà, semplicemente, la tensione. Sarete soddisfatti delle vostre azioni, ma vorrete raggiungere una libertà di movimento maggiore. Attenzione a non diventare troppo invadenti.