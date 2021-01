Per il segno del Sagittario, questo febbraio 2021 sarà ottimo per quanto riguarda la fortuna, grazie al pianeta Venere, il quale agirà nel migliore dei modi anche per l'amore, e sarà ricco di carica comunicativa, essenziale per gli affari e per il lavoro di squadra. Purtroppo però le energie non saranno molto favorevoli, quindi anche la carica attrattiva non sarà molto forte.

A seguire le previsioni dell'oroscopo per il Sagittario.

Amore

Questo mese sarà ottimo per l'amore. Il vostro segno sarà illuminato dalla splendida luce di Venere fino al giorno 26 febbraio, dunque ci saranno molte prospettive sentimentali che rimetteranno in piedi la coppia se ci sono state delle incomprensioni.

Ma non vi saranno soltanto dei semplici “rialzi”, avrete a che fare con una serenità che potrebbe anche essere produttiva dal punto di vista pratico, con dei cambiamenti positivi come andare a vivere insieme o fare un salto di qualità che vi coinvolgerà, se non per tutta la vita, comunque piuttosto a lungo. La passionalità stavolta non sarà il vostro “cavallo di battaglia” nella relazione amorosa o nelle conquiste, ma certamente saprete come apparire interessanti anche senza l'aiuto di Marte.

Lavoro

Con Venere positiva e un ottimo Mercurio che renderà la vostra creatività eccellente in ambito professionale, il lavoro di squadra sarà semplice, affiatato e produttivo, sia dal punto di vista delle idee che dal lato economico. Gli affari arriveranno numerosi, avrete anche qualche asso da giocare nel caso ci siano degli ostacoli che, per quanto piccoli, potrebbero intralciare il vostro cammino verso il successo.

Quindi il consiglio è quello di agire al più presto, anche se qualche rifinitura non sarà del tutto completa o soddisfacente per quel che concerne un progetto in essere. Siate sempre e comunque prudenti nei confronti di un investimento, specialmente se questo è abbastanza ingente rispetto a quelli affrontati in precedenza.

Fortuna e salute

Sarà un mese molto fortunato e pieno di energia positiva, dunque non dovrete assolutamente provare timore nei confronti di un ostacolo o di qualche invidia che si insinuerà sotto la superficie: ogni cosa andrà per il meglio, e con il minimo sforzo da parte vostra.

Questa è una prospettiva allettante, se si pensa che le energie fisiche saranno al di sotto delle aspettative e non vi permetteranno di muovervi come meglio credete.

Fate attenzione a tutto ciò che concerne la cura del corpo e della mente, ed evitate gli sforzi e gli affaticamenti. Se si presenteranno i presupposti adatti, qualche aiuto dagli altri sicuramente farà al caso vostro.