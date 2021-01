Nella settimana che intercorre fra lunedì 18 e domenica 24 gennaio 2021, le posizioni planetarie potrebbero portare molta positività prevalentemente ai segni di aria. L'Acquario infatti avrà nei suoi gradi i pianeti Mercurio, Saturno e Giove, ai quali si aggiungerà nel corso della settimana anche il Sole. La Luna nei Gemelli conferirà ai nati sotto questo segno maggiori prospettive lavorative.

Approfondiamo di seguito nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo, segno per segno.

Leone impegnato

Ariete: dal passato potrebbero riaffiorare delle situazioni problematiche che purtroppo non sono state risolte per il meglio.

Dei chiarimenti saranno necessari, ma al tempo stesso sfortunatamente i tempi per poter ristabilire un certo equilibrio non saranno per il momento del tutto maturi.

Toro: avrete un rialzo importante nelle questioni amorose, che aiuterà la coppia ad emergere da un periodo abbastanza turbolento, mentre per i single ci saranno opportunità per riscoprire la propria sensualità. Avrete ottime possibilità di collezionare successi al lavoro.

Gemelli: sarà una settimana in cui potrete sperimentare nuove prospettive lavorative, ma anche portare avanti dei progetti per i quali sarà necessaria molta creatività. I guadagni saranno parte di questa soddisfazione che crescerà ogni giorno di più.

Cancro: avrete dalla vostra parte un ottimismo da applicare a tutti gli ambiti.

Sul lavoro vi sarà utile per diffondere ora progetti che altrimenti potrebbero finire nel “dimenticatoio”, in amore vi sarà occasione di dialogare con il partner in maniera più costruttiva.

Leone: avrete da svolgere un lavoro molto più faticoso del solito e purtroppo non potrete dedicarvi ad altro, se non in momenti molto sporadici. Purtroppo l'ansia e lo stress aumenteranno, ma sarete perfettamente in grado di padroneggiarli a dovere.

Vergine: la situazione professionale sarà in ribasso e per il momento dovrete fare del vostro meglio per poter ottenere qualche risultato soddisfacente. Gli attriti con il partner, se non prestate attenzione, potrebbero intensificarsi con il fine settimana.

Progetti per Capricorno

Bilancia: il lavoro vi terrà occupati e potreste non essere molto presenti con tutti i vostri affetti.

Restringerete le vostre attenzioni verso la famiglia o il partner, inoltre la cerchia dei colleghi coinciderà spesso con quella delle amicizie.

Scorpione: l'insoddisfazione potrebbe permeare la vostra settimana, ma non demordete se sul posto di lavoro ci saranno dei dissapori con il capo o con i colleghi. Le serate dovrebbero essere dedicate maggiormente alla cura di sé per non cedere allo stress.

Sagittario: la settimana sarà letteralmente divisa a metà, con la prima parte molto positiva e ottimista sia in amore che sul lavoro, e con la seconda che invece necessiterà assolutamente di riposo e di solitudine per poter ricaricare le batterie.

Capricorno: ogni progetto o idea nelle vostre mani diventerà realtà e potreste addirittura fare qualche affare che non vi sareste mai aspettati.

Sarete tra i favoriti della settimana anche dal punto di vista affettivo. Avrete tanta creatività pure nella sfera privata.

Acquario: la fortuna continuerà ad assistervi e a favorirvi, a regalarvi guadagni meritatissimi ma anche emozioni sul campo affettivo. L'unica nota negativa sarà il troppo stress, che però non sarà eccessivamente difficile smaltire.

Pesci: avrete l'umore a terra, sarete nervosi e nostalgici. Purtroppo questa condizione vi accompagnerà anche nelle sfide più difficili. Starà a voi dimostrare quanto valete, ma ricordate che la sfera emotiva avrà bisogno di relax.