L'Oroscopo di domani, mercoledì 10 febbraio, è pronto a mettere in chiaro le nuove previsioni astrali del giorno. Ansiosi di sapere come saranno le stelle a metà della settimana? Bene, prima di soddisfare tale domanda vediamo di dare valore ad un transito abbastanza importante per quanto concerne l'ambito sentimentale: l'Astrologia apre in bellezza queste nuove previsioni mettendo in evidenza l'ingresso della Luna in Acquario: il passaggio dell'Astro d'Argento in un simbolo di Aria porterà fortuna senz'altro ad un altro segno d'Aria, Gemelli, che insieme al Cancro formeranno la coppia indicata a massima positività per questo mercoledì.

Parlando di segni in giornata "difficile", certamente l'attenzione cade su Toro e Vergine: entrambi i segni saranno sottoposti ai flussi negativi generati da Venere in quadratura a Urano. Per essere chiari, le previsioni astrologiche del 10 febbraio indicano il Toro direttamente interessato da tali dissonanze per i fatto di ospitare nel comparto lo stesso Urano; invece la Vergine si ritroverà a dover gestire la negatività restituita dalla coppia Venere-Urano in quanto ambedue speculari al segno. Passiamo pure a dettagliare meglio le singole analisi astrologiche analizzando una ad una le previsioni dell'oroscopo sull'amore e sul lavoro.

Previsioni zodiacali 10 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 10 febbraio al segno dell'Ariete preannuncia una giornata abbastanza in linea con quanto sperato/desiderato.

Dunque un periodo discreto, considerato nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelline relative ai frangenti legati alla normale routine. In amore, si risveglieranno in voi l'entusiasmo, la fiducia e la voglia di realizzarsi grazie alla forte unione con il proprio partner. Le storie iniziate da poco poi, senz'altro vivranno attimi di profondo romanticismo e la fiducia nella persona che amate sarà totale.

Single, siete in fase di ripresa. I giorni passati non sono andati benissimo, infatti avete ancora qualche strascico che non vi rende certamente sereni. Per scacciare i brutti pensieri cercate di rendere unica questa giornata: scegliete uno tra i pochi momenti liberi che avete a disposizione e fate di tutto per non renderlo interessante. Nel lavoro, il sostegno della buona Luna vi aiuterà ad evitare situazioni ambigue: saprete far valere le vostre ragioni senza bisogno di sgomitare o di alzare la voce e questo verrà molto apprezzato dai colleghi e dai superiori.

Toro: ★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì prevedono abbastanza stressante il periodo. In generale partirà con un profilo molto basso la giornata, per poi rinascere lievemente a metà/fine serata. Parlando in generale, diciamo che è il momento di dare una svolta alla vostra vita (o almeno tentare): valutate se sarà il caso di cogliere al volo (se ci fosse) qualche opportunità per migliorare la vostra vita. In amore, arrivare ad un accordo comune con la vostra metà vi sembrerà un'impresa titanica, per via dell'opposizione lunare. Forse dovrete faticare il doppio del previsto! Per uscire indenni da questa giornata, mettetevi al riparo da pessimismo e l'agitazione e siate dolci e comprensivi. Single, prossimamente dovrete fare delle scelte, anche se non ne avrete proprio tanta voglia.

Spesso dire "sì" a qualcosa sottintende il fatto che si debba dire "no" a qualcos'altro: in questo caso voi vorreste avere entrambe le cose, vero? Come darvi torto! Purtroppo tenete presente che se non sarete voi a decidere, lo farà per voi qualcun altro... e potreste non gradire. Nel lavoro, il cielo suggerisce di raccogliere informazioni per chiarire la vostra posizione professionale e discutere nuove possibilità. Da evitare conclusioni drastiche.

Gemelli: ★★★★★. Giornata buona, anzi, diciamo pure quasi perfetta per certi versi, in primis per alcune situazioni segnate in agenda. Di sicuro gli obiettivi che vi siete prefissati tempo addietro saranno realizzabili ma non immediatamente: a breve termine arriveranno conferme. In amore, finalmente un bel mercoledì dove tutto vi sorriderà e, se steste vivendo una nuova relazione d'amore, l'armonia e la sintonia con chi si ama raggiungeranno vette finora mai viste.

Sentimentalmente sarete molto espansivi e avrete slanci affettivi passionali nei confronti della persona amata: ne rimarrà semplicemente affascinata. Single, andrete forte come un treno e le strade vi si apriranno senza ostacoli. Avete grinta, personalità e molta determinazione. Il cielo sarà a vostra completa disposizione favorendo curiosità intellettuali in grado di portarvi in nuovi ambienti, dove potrete fare presto incontri interessanti. Nel lavoro, vi sentirete rinati: aver risolto delle problematiche che vi stavano stressando più del dovuto aiuterà a dare un grande senso di libertà. Se prima vi sentivate legati ed incatenati, adesso avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò renderà speciale la vostra giornata.

Oroscopo e stelle di mercoledì 10 febbraio

Cancro: ★★★★★. Questa parte centrale della settimana, per tanti di voi appartenenti al segno, partirà certamente con il piede giusto. Di certo, la fortuna sarà dalla vostra parte e le vostre speranze procederanno secondo le attese, il che vi darà la forza per mettere in pratica alcuni vostri buoni propositi. In amore, la giornata si delinea foriera di novità in tutti i campi, sia in ambito affettivo che in quello lavorativo: dovrete ringraziare il cielo sopra di voi, che finalmente sarà positivo. Se vi è possibile, organizzate qualcosa da fare con la persona del cuore, magari una passeggiata in un luogo romantico, purché regali momenti da vivere intensamente. Single, i transiti planetari in questo periodo vi lasceranno abbastanza tranquilli.

Un po’ di quiete sarà quello che vi ci vuole, dopo il tanto stress accumulato. Fatevi scivolare addosso eventuali critiche e/o rimproveri, pensate soltanto al vostro benessere. Nel lavoro intanto, avrete tutte le possibilità per sentirsi soddisfatti ed a proprio agio, professionalmente parlando. Sappiate che il cielo senz'altro darà una carica formidabile, usatela per realizzare quelle idee che sapete.

Leone: ★★★★. La giornata sotto analisi si incamminerà sulla lama a doppio taglio della routinaria normalità. Per cui si profila un periodo senza troppe difficoltà ma nemmeno con tante soddisfazioni da registrare. Inutile pretendere di realizzare tutto e subito, ogni cosa ha bisogno dei propri tempi, sappiatelo. Quello che dovreste fare è semplicemente continuare ad andare dritti per la vostra strada.

In amore, l'intesa con la persona amata sarà profonda ed appagante, la fiducia reciproca raggiungerà dei buoni livelli e sarà ottima la comunicazione. Fantasia e curiosità intanto dovrebbero essere le due parole d'ordine per questa giornata: sfruttate l'attuale flusso astrale sufficientemente positivo per stupire, per quanto possibile, il partner; target, renderlo orgogliosi della vostra bella persona. Single, cercate di frequentate persone e ambienti nuovi, dove incontrare persone interessanti e magari trovare quella giusta. Gli astri saranno quasi dalla vostra parte e vi aiuteranno a prendere la via del cuore. Nel lavoro, trovare una brillante soluzione ad un intricato problema non è mai stato così facile. Basterà ascoltare le vostre intuizioni, spesso fortunate, e partire con eventuali progetti.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani 10 febbraio è senz'altro poco favorevole al segno a questo giro. Il motivo? Ebbene, si preannuncia un periodo declinato da una Venere poco affabile, pertanto portatore di una probabile giornata valutata con il "ko". Cosa fare dunque per alleviare eventuali stress? Il consiglio in questi casi è il medesimo delle volte scorse: fate poco o nulla, quel poco che andrete a mettere in atto dovrà essere tassativamente portato avanti con massima concentrazione e affidabilità. In campo sentimentale, le stelle non saranno benevole: uno dei problemi che avrete in questo periodo sarà quello di dover decidere come e con chi trascorrere il vostro tempo. Tra amici, famigliari e partner, saranno in molti a desiderarvi! Fate il possibile per accontentare tutti, senza stressarsi e soprattutto non lasciando in disparte la vostra voglia di vivere e il vostro bel sorriso.

Single, prendetevi cura del vostro aspetto: un'occhiata in più allo specchio non guasta, servirà a mettere a punto qualche dettaglio significativo. Chi fosse in procinto di stabilizzare una nuova conoscenza, lo faccia subito, ovviamente mettendo sul piatto la massima sincerità. Nel lavoro, la Luna birichina vi darà del filo da torcere: dovrete tirare fuori tutta la vostra pazienza e dimostrare bravura nel conseguire le mete prefisse.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 10 febbraio.