L'oroscopo del 24 febbraio sarà ricco di sorprese e novità per tutti i segni zodiacali. Osservando la mappa celeste di domani, è possibile notare le diverse posizioni planetarie. Le principali saranno le seguenti:

Sole e Nettuno in Pesci;

Luna in Cancro:

Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario;

Marte e Urano in Toro;

Plutone in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli riguardanti l'Oroscopo di domani.

I segni più sfortunati secondo l'oroscopo del 24 febbraio

Capricorno (12° posto): avrete bisogno di un po' di tempo per metabolizzare gli ultimi eventi. Non vi sentirete in forma e preferirete accantonare le sfide che dovrete affrontare.

L'oroscopo consiglia di lavorare molto sul vostro carattere. Se inizierete un percorso di crescita personale, potreste riuscire a limare dei lati personali che non fanno altro che ostacolarvi.

Leone (11° posto): avrete bisogno di ritrovare voi stessi. Vi sentirete in bilico e sull'orlo di un baratro, perché vi sembrerà di non riuscire a sfruttare il tempo nel modo giusto. Sarete molto severi con voi stessi, non darete peso ai pregi e enfatizzerete tutti i difetti. L'oroscopo di domani consiglia di coccolarvi un po' e di provare a ritrovare la fiducia che avevate in voi stessi. I commenti altrui saranno solo marginali.

Bilancia (10° posto): le discussioni con il partner rischieranno di rovinare la giornata di domani. Non avrete voglia di perdere tempo in questo modo, ma non riuscirete neanche a rimanere indifferenti davanti a determinate provocazioni.

La rabbia potrebbe farvi dire qualcosa di sbagliato, quindi sarà necessario ragionare a mente lucida. Accadrà qualcosa che vi indicherà la strada giusta da seguire.

Sagittario (9° posto): la giornata sarà più positiva rispetto a quella precedente. Avrete ancora tanto su cui lavorare, ma la fatica non vi spaventerà. La cosa che vi metterà più in difficoltà sarà il rapporto con il partner.

Vorreste avere delle certezze che, per il momento, non riuscirete a ottenere. Chiederete consiglio ai vostri amici, ma solo voi saprete cosa sarà più giusto fare.

I segni al centro della classifica

Acquario (8° posto): il nervosismo derivante dal lavoro inciderà profondamente anche sulla vostra vita privata. Non avrete voglia di ascoltare le lamentele altrui e sarete scostanti all'interno della famiglia.

Sarete avventati in ciò che direte, senza rendervi conto di rischiare di ferire le persone che vi saranno accanto. L'oroscopo consiglia di tenere in ampia considerazione i sentimenti degli altri.

Ariete (7° posto): sul posto di lavoro le vostre capacità verranno messe in discussione. Saranno parole legate all'invidia da parte dei colleghi, però non per questo avranno un impatto minore sul vostro umore. L'oroscopo suggerisce di trovare la forza in voi stessi. Sarà necessario allontanare tutti i pensieri negativi e concentrarvi solo sui vostri obiettivi. In famiglia troverete conforto e amore.

Gemelli (6° posto): la relazione con il partner non sarà ben bilanciata. Vi sembrerà di non riuscire a interagirvi serenamente e questo vi creerà sconforto interiore.

L'unico modo per risolvere la situazione sarà quello di parlarne a cuore aperto, senza dubbi o tentennamenti. Forse sarà doloroso dire certe cose, ma a lungo termine si rivelerà la scelta più giusta

Scorpione (5° posto): avrete la sensazione di non riuscire a sfruttare tutte le vostre risorse. Sul lavoro, sarete in grado di portare avanti tutti gli obiettivi, ma non vincerete la sfida contro voi stessi. Sarà fondamentale non perdere la calma e rimanere concentrati sull'obiettivo. Il partner sarà molto empatico nei vostri confronti e riuscirà a far emergere una parte inaspettata del vostro carattere.

Oroscopo di domani 24 febbraio: i segni più fortunati

Pesci (4° posto): sarà una giornata complessivamente positiva, ma ci sarà qualcosa che vi farà dubitare di voi stessi.

Per fortuna il partner vi dimostrerà tutto il suo amore e riuscirà a tirarvi su il morale. Farete del vostro meglio sul posto di lavoro e non vi farete intimidire da chi penserà di essere migliore di voi. A breve potrebbe presentarsi un'occasione molto importante, che vi consentirà di crescere.

Cancro (3° posto): vi sentirete fieri di voi stessi, perché avrete la grinta giusta per affrontare questa giornata. Le sfide saranno uno stimolo prezioso, dato che vi spingeranno a fare sempre meglio. Non avrete molta voglia di pensare all'amore, ma questo non sarà un problema: avrete tempo per farlo successivamente. Darete ottimi consigli e i vostri amici vi stimeranno moltissimo.

Vergine (2° posto): l'amore tornerà a sorridervi e rallegrarvi il cuore.

Il rapporto con la persona amata raggiungerà un feeling sorprendente, grazie alla collaborazione di entrambi. Avrete modo di scoprire nuovi aspetti del vostro carattere e d'iniziare a pianificare, concretamente, il futuro insieme. Ci saranno scelte importanti da prendere, ma niente riuscirà a fermarvi o a buttarvi giù di morale.

Toro (1° posto): sarà una giornata colma di novità. Inizierete a vedere le cose sotto un'altra prospettiva e questo gioverà molto al vostro carattere. Avrete una visione chiara dei vostri obiettivi professionali e del rapporto di coppia che state vivendo. Punterete al raggiungimento della serenità, senza sacrificare la grinta e l'energia che vi hanno sempre contraddistinto.