La settimana che apre il mese di marzo ci parla di un Oroscopo piuttosto movimentato. Il giorno 4 ci sarà, infatti, il passaggio di Marte nei Gemelli che alleggerirà alcune situazioni per Leone e Scorpione. Marte porterà molta energia ai segni d'Aria e per tutti ci sarà una gran voglia di muoversi, di comunicare, di leggere e di scrivere. La Luna transiterà nella Bilancia, nello Scorpione e nel Sagittario. Vediamo ora quali sono le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco.

Oroscopo della settimana da voto 7 per l'Ariete

Ariete - Il vostro oroscopo inizia con un lunedì piuttosto nervoso, dovrete dedicare molta attenzione alle persone che vi sono accanto.

Riuscirete a farlo e sarete premiati con un fine settimana molto rilassante. Il 4 marzo Marte entra in Gemelli e, finalmente, vi favorisce, insieme con Mercurio, inoltre, vi aiuta a progettare qualche possibile cambiamento sul lavoro. Il voto della vostra settimana è 7.

Toro - La novità più importante per voi è Marte che, finalmente, lascia il vostro segno. La nuova posizione del pianeta in Gemelli dovrebbe alleggerire molte situazioni. Il vostro oroscopo diventa sicuramente più positivo rispetto a quello delle ultime settimane, avete anche Venere in ottima posizione, ma fate attenzione al weekend. La Luna e Mercurio negativi parlando di incomprensione con il partner. Il voto della vostra settimana è 6.

Gemelli - Il giorno 4 Marte entra nel vostro segno: inizia un periodo nuovo per voi, di grande attività e con ottime possibilità in campo lavorativo.

Potrete proporvi per nuove collaborazioni, inviare CV per cercare un nuovo lavoro: dovete, insomma, muovervi, agire. L'amore non è proprio al top, quindi vivete queste giornate concentrandovi sulle questioni pratiche e sulla vostra professione. Il vostro oroscopo vi consiglia di fare attenzione nel weekend: calma e sangue freddo! Il voto della vostra settimana è 6 e mezzo.

Cancro - A parte un lievissimo malumore che vi prenderà proprio a inizio settimana, il vostro oroscopo continua a migliorare. Il campo dell'amore è quello più favorito, grazie ad una splendida Venere in Pesci. Approfittate anche del transito della Luna nello Scorpione nei giorni 3 e 4 per vivere dei momenti speciali con il vostro partner. Il lavoro al momento latita, Mercurio è neutro e la nuova posizione di Marte potrebbe rendervi pigri.

Il voto della vostra settimana è 8.

Il Leone recupera le energie e inizia di nuovo a brillare

Leone - Per brillare come vi piace fare dovete aspettare solo il passaggio di Marte nei Gemelli che avviene il giorno 4. Finalmente vi toglierete un grande peso! State vivendo da mesi un periodo complicato e difficile, ma con l'allontanamento di Marte dalla posizione negativa potrete iniziare a respirare un poco di più. Torneranno anche le energie e alcuni di voi riprenderanno a fare sport. Il vostro oroscopo, comunque, è ottimo, su tutti i fronti, nel fine settimana. Il voto della vostra settimana è 7.

Vergine - Il vostro oroscopo di questa settimana si complica un poco. Marte entra nei Gemelli e vi toglie l'aiuto che finora vi ha dato. Inizia, quindi, un periodo in cui dovrete impegnarvi molto di più per raggiungere i risultati possibili sia in amore che sul lavoro.

La settimana inizia bene e procede ancora meglio fino al 5, poi dovrete affrontare una Luna negativa che, unita a Venere, non vi aiuterà moltissimo, in particolare, dal punto di vista del vostro umore e nel rapporto con il partner. Il voto della vostra settimana è 5.

Bilancia - Il cielo della prima settimana di marzo parla di un oroscopo positivo e dinamico. Dal giorno 4 Marte sarà in ottimo aspetto con il vostro segno e vi aiuterà sul lavoro, in particolare se lavorate all'editoria o se avete contatti lavorativi all'estero. L'amore non vi degna di uno sguardo, ma con Mercurio, Giove, Saturno e Marte positivi è davvero l'ultimo dei vostri pensieri: per voi ora conta solo raggiungere dei traguardi professionali importanti. Impegnatevi e ce la farete.

Il voto della vostra settimana è 8.

Per lo Scorpione l'oroscopo parla di relax

Scorpione - La Luna transiterà nel vostro segno nei giorni 3 e 4 e metterà l'accento sugli affetti, grazie anche alla bella posizione di Venere nei Pesci. Fate sempre molta attenzione alle entrate e alle uscite economiche: non è il periodo giusto per spendere troppo! Dal giorno 4 nel vostro oroscopo non avrete più Marte in opposizione: se da un lato questa nuova posizione vi renderà un po' meno passionali, dall'altro lato, però, potrete sicuramente rilassarvi di più! Il voto della vostra settimana è 6 e mezzo.

Sagittario - Se avete voglia di novità, dovrete attendere il fine settimana. Avrete, infatti, la Luna in transito nel vostro segno e Marte che, dopo essere entrato nei Gemelli, andrà in opposizione: potreste prendere decisioni improvvise, fare una sorpresa a qualcuno a cui tenete molto, magari videochiamare nel cuore della notte o qualcos'altro di molto romantico.

Venere, però, vi spinge a essere anche più disordinati del solito: datevi una regolata. Il voto della vostra settimana è 7.

Capricorno - Fino al 4 marzo potete ancora contare sull'aiuto di Marte nel Toro e vi sentirete energici e attivi. Dopo questa data Marte cambia segno e, allora, dovrete evitare di stancarvi troppo, di mettere troppa carne al fuoco nelle questioni lavorative, insomma dovrete darvi una calmata. Venere e Sole favorevoli vi ammorbidiscono e vi rendono perfino romantici. Avrete, però, voglia di dedicare il fine settimana solo a voi stessi: non chiudetevi troppo in voi stessi, come al solito! Il voto della vostra settimana è 6.

Acquario - La settimana è importante per voi, perché Marte lascia la sua posizione nel Toro e passa nei Gemelli, diventando super favorevole.

Tornano, quindi, non solo le energie, ma anche la voglia di fare cose nuove, di pensare a nuovi progetti e, soprattutto, di iniziare a metterli in pratica. Le giornate che vi terranno particolarmente occupati sono quelle del 3 e del 4, nelle quali dovrete fare molta attenzione a non cedere al nervosismo. La situazione, poi, si alleggerisce per il weekend. Il voto della vostra settimana è 7 e mezzo.

Pesci - Per voi si apre una settimana molto particolare. Venere e Sole nel vostro segno stanno rendendo più morbide alcune situazioni e l'amore è favorito: soprattutto se siete già in coppia, le cose procedono bene e senza traumi o problemi. Il weekend, però, potrebbe essere un po' pesante, a causa della Luna e di Marte in posizione critica che metteranno l'accento sulla vostra famiglia di origine, potrebbe esserci un piccolo problema da affrontare o che richiede il vostro intervento.

Il voto della vostra settimana è 6 e mezzo.