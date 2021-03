L'Oroscopo di domani 13 marzo riapre con nuove previsioni strizzando l'occhio all'imminente fine settimana. In questo contesto l'Astrologia è pronta a dire la sua in merito ai segni appartenenti alla prima tranche dello zodiaco. Sotto valutazione i settori quotidiani relativi al lavoro e all'amore. Come nostra consuetudine, prima di proseguire nei dettagli ci piace svelare i segni più fortunati del 13 marzo. A tal proposito, visto l'ottimo cielo astrale del periodo, ad avere grosse opportunità di centrare la maggior parte degli obiettivi prefissati saranno coloro nativi in Ariete e Cancro, classificati in giornata a cinque stelle.

Al contrario, le previsioni astrologiche del 13 marzo danno poche speranze ai nativi della Vergine e del Toro, rispettivamente sottoscritti nel periodo con tre e due stelle. Detto l'essenziale, passiamo pure alla scaletta giornaliera.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro;

2° posto - ★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★: Vergine;

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 13 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 13 marzo al segno dell'Ariete predice che partirà in modo splendido questo vostro sabato di fine settimana, soprattutto in campo sentimentale. Infatti, in amore, la Luna del periodo alimenterà tantissimo la vostra fantasia e la creatività. Potete iniziare a guardare al futuro con la fiducia di chi sa di essere un vincente.

Comunque vada, avete già deciso che andrete avanti: seguite pure desideri e sogni, con o senza l'appoggio del partner. Single, periodo giusto per osare: provateci! Cercate solo di mantenere la calma, di essere più disponibili al dialogo e di trovare un motivo per sorridere ai difetti della persona che vorreste far vostra. Nel lavoro, sarete solerti e produttivi qualunque sia la vostra attività o condizione di lavoro.

Il giorno sarà buono anche per coloro che operano alle dipendenze altrui. Sarete su di giri e questa sarà un'ottima occasione per dimostrarsi ancora più disponibili.

Toro: ★★★★. Giornata di routine in generale, un po' a rilento nella parte riguardante i sentimenti. Dunque, in amore calma e pronti a pensare prima di agire: potrebbero verificarsi delle turbolenze che renderanno meno scontate, ma anche più problematiche, le vostre relazioni affettive.

In coppia sarete attratti da qualsiasi forma di comunicazione e sarete molto desiderosi di esprimere la vostra creatività. Quindi utilizzate pure il mezzo che vi risulta più affine e congeniale per rassicurare e rafforzare il legame. Single, buone notizie dal fronte sentimentale: non mancheranno momenti al cardiopalma per i più giovani alle prese con un flirt importante. Per tutti gli altri, calma piatta: il massimo sarà trascorrere una giornata serena insieme alla propria famiglia. Nel lavoro invece sarà il vostro momento. Se avete un traguardo ambizioso da raggiungere o un affare d'oro da concludere, programmate per bene ogni cosa in modo da arrivare al dunque preparati.

Gemelli: ★★. Un sabato sottolineato dal simbolo del "ko", con la parte finale della settimana pronta a fare flop.

Diciamo che non sarà una giornata facile, questa. Soprattutto a causa del vostro temperamento, eccessivamente reattivo, potreste avere difficoltà nel relazionarvi con gli altri. In amore, comportatevi secondo il vostro cuore, senza calcoli o finzioni che verrebbero comunque scoperti. Anche se aveste tanto amore da dare a chi sapete, nonostante i vostri modi di fare, questo sabato non sarà una giornata promettente. Non peggiorate le cose con discussioni inutili, state calmi. Single, in questa giornata invece di vedere tutto bianco o nero cercate anche di percepire qualche sfumatura di grigio. Questo vi aiuterà a non essere troppo categorici, come spesso accade nei confronti di alcune persone: queste hanno la sola colpa di non essere risultati convincervi alla prima impressione e che quindi vi sono rimasti un pochino antipatici da subito.

Nel lavoro, sarà una giornata nervosa, converrà mostrarsi precisi e ben organizzati per evitare problemi, sviste, dimenticanze ed errori.

Oroscopo e stelle di sabato 13 marzo

Cancro: ★★★★★. Il prossimo sabato si annuncia vincente, pronto a sfornare qualcosa di buono a molti di voi del segno. In amore, gli astri vi sosterranno. Non mancheranno l’entusiasmo e il calore di una vita affettiva intensa e variegata. In coppia, chi da tempo è legato sentimentalmente, potrà ritrovare pieno entusiasmo nei confronti del partner, rinnovando il rapporto con passione ed armonia. Sarà una splendida giornata in cui riceverete molte soddisfazioni. Le conferme che aspettavate da tempo regaleranno dei momenti felici. Single, l'intrigo e l'avventura, a cui pochi di voi sanno resistere, potrebbero avere un fascino particolare.

La serata quindi, sarà un invito a mettere alla prova il vostro potere di seduzione; prova che peraltro, la supererete a pieni voti. Nel lavoro, giorno molto interessante che vi metterà in grado di prendere la vita di petto e di imporvi sulla realtà che vi circonda con grande impeto! Sarete molto attivi ed avrete una forza d'intraprendenza che vi darà buoni frutti, specialmente se avete un'attività autonoma.

Leone: ★★★★. Il prossimo weekend si prevede possa partire in tutta tranquillità per voi nativi. Dal carattere puntiglioso su tutto e sempre pronti ad usare davvero il "bilancino", questo sabato vi lascerete un po' cullare dal periodo. In amore, la Luna renderà abbastanza piacevole la vostra giornata, già in parte rallegrata dagli influssi semi-positivi di altri pianeti.

Sarete così dinamici ed intraprendenti e farete valere le vostre capacità comunicative, rendendo molto più interessante il vostro rapporto. Single, l'amore acquisterà un'importanza ancora maggiore e sarà l'ancora alla quale affidarsi per mettere ordine e tranquillità anche negli altri settori della vostra vita. Nel lavoro, non starete certo con le mani in mano ad attendere gli eventi. Vi darete da fare per spingere a destra e a sinistra, per mettere in moto meccanismi e dare la spinta a situazioni ristagnanti. Anche sotto il profilo finanziario la giornata avrà spunti positivi per la vostra creatività e voglia di fare.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 13 marzo, indica l'arrivo di un giorno decisamente "stanco" già in partenza, relegando questa parte finale della settimana in un contesto ordinario.

In campo sentimentale, avete bisogno di coccole e tenerezze per tirarvi su: purtroppo, il vostro partner in questa circostanza non sarà dello stesso avviso. Anche la Luna si farà sentire, ma in modo leggermente negativo: non permettetele di rovinarvi praticamente tutta la giornata, cercate di reagire con qualche idea che possa risollevare il morale. Single, sarete infastiditi dai troppi impegni che presto affolleranno la vostra vita. Se avvertite nervosismo o imprecisione, prendetevi un momento di relax, perché avrete bisogno di un po' di pausa per ricaricarvi. Nel lavoro, se ostacoli e fatica rivelassero il rovescio della medaglia, tagliate i rapporti più improduttivi. Evitate polemiche o rivalità e rafforzate i vostri propositi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 13 marzo.