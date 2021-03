L'Oroscopo del giorno 12 marzo rende disponibile la classifica completa per tutti i segni e le predizioni su amore e lavoro riguardanti gli ultimi sei segni da Bilancia a Pesci. Curiosi di sapere come andrà l'ultimo giorno della settimana lavorativa? A dare "sapore" al periodo un movimento astrologico particolarmente interessante: la congiunzione Luna-Venere nel campo dei Pesci.

La sestina sotto analisi in questa sede, composta da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci mette in risalto tre super-fortunati. In amore, ma anche sul lavoro, questo venerdì di fine settimana si preannuncia positivo per coloro nati in Sagittario, Acquario e Pesci, classificati alla pari con le cinque stelline della buona sorte.

Per i simboli preventivati in negativo, nel periodo considerato nelle previsioni zodiacali del 12 marzo, indice puntato in direzione di Bilancia. In predetto simbolo astrale di Aria sconterà i poco positivi effetti generati dalla speculare negatività di Urano e Saturno, tra loro in pesante quadratura.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 12 marzo

Bilancia: ★★★. Il prossimo venerdì partirà con toni molto bassi per moltissimi di voi nativi del segno. In amore, ascoltate le parole di chi vi sta vicino, anche se a volte potrebbero risultare "scomode". Il consiglio è quello di non escluderle a priori dalla vostra testa.

Abbastanza accentuato in voi potrebbe essere il bisogno di certezze a livello di coppia. In ambito familiare, poi, avete bisogno di circondarvi di persone incoraggianti che aiutino a superare eventuali difficoltà oppure a placare il nervosismo. Single, dovrete affrontare più di qualche imprevisto, quindi non angosciatevi perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare le varie difficoltà.

Nel lavoro, una crisi temporanea incupirà buona parte di questa giornata: parlatene con un collega, piano piano vedrete che ne verrete fuori.

Scorpione: ★★★★. In dirittura d'arrivo un venerdì discreto, da vivere nella regolare normalità quotidiana. In amore, sarete circondati dall'effetto della persona amata, ben felice di farsi in quattro pur di aiutare a risolvere i problemi più impellenti.

La stragrande maggioranza di voi nativi sarà in vena di tenerezze, con slanci di passione all'indirizzo di chi amate di più. Single, tiratevi su con il morale, magari con dei colori vivaci in grado di rendervi più attraenti: il punto sarà quello di cercare di far notare (a chi sapete) un vostro cambiamento in meglio: tentar non nuoce! Nel lavoro, se vi (ri)metterete alla prova il risultato sarà brillante. Gli astri prevedono ottime possibilità di centrare l'obiettivo che più vi sta a cuore: impegnandovi, supererete anche le vostre migliori aspettative, sappiatelo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 12 marzo al Sagittario indica una giornata più che ottima, valutata nelle predizioni di venerdì con le splendide cinque stelle della buona positività.

In amore potrete contare su uno sprazzo di novità, ottimo per rilanciare l'interesse nella relazione e/o mettere in moto nuovi modi per stare bene insieme. La monotonia e la routine "ammazzano" il rapporto nella coppia, per questo vi esortiamo, già da adesso, a mettervi in gioco con qualcosa di stuzzicante. Single, con forza i vostri buoni astri sollecitano a dare il meglio di voi stessi e/o a far emergere con convinzione le vostre qualità e capacità. È un buon periodo per consolidare quelle posizioni sentimentali già acquisite. Nel lavoro, sarete animati da nuova voglia di fare o di riuscire. Questo vi permetterà di vivere il lavoro come un divertimento, come massima espressione di voi stessi.

Oroscopo e stelle di venerdì 12 marzo

Capricorno: ★★★★.

Una giornata giudicata abbastanza in linea con le attese, anche se, in alcuni frangenti, potrebbero sopraggiungere piccoli problemi a cui dover porre un po' di attenzione in più. In campo sentimentale, una Luna favorevole, sufficientemente positiva, darà il suo contributo. Comunque, il buon esito in certe situazioni non sarà tutto merito della fortuna: giocatevi qualche buona carta (se l'avete!) e il gioco è fatto! Single, coloro che amano le avventure poco impegnative, coglieranno non poche occasioni per cimentarsi nel loro "gioco" preferito. Il periodo potrebbe stuzzicare in vari modi, ora proponendo situazioni inaspettate, ora insinuando sospetto e gelosia, infine riportando improvvise voglie di tenerezze. Nel lavoro invece, si preannuncia una giornata nervosa, difficile per molti di voi.

In più di un’occasione potreste perdere per un nonnulla l’occasione per ben figurare.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un venerdì giudicato dall'Astrologia quotidiana senza alcun dubbio "bellissimo!". La giornata di fine settimana sarà super, specialmente in amore: le stelle indicano che tutto trascorrerà senza problemi, in modo calmo e sereno. Qualcuno potrebbe perfino iniziare un nuovo cammino insieme al partner: chissà, forse un progetto di vita, un cambio di casa o un acquisto importante. Potrete chiedere tutto ciò che desiderate al vostro lui o alla vostra lei, sarete accontentati prima di quanto possiate immaginare. Single, periodo molto positivo, certamente molto adatto a mettere in cantiere l'inizio di una nuova relazione: sfruttate le ultime amicizie o conoscenze.

Nel lavoro, avrete la giusta intraprendenza per trattare affari, osare investimenti, trovare nuove forme di guadagno. Ne uscirà rafforzata la vostra posizione con ottime soddisfazioni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 12 marzo, promette faville in campo sentimentale e non solo. Ottimo comunque anche nelle varie attività quotidiane. Secondo gli astri del periodo, per quanto riguarda l'amore, Venere e Luna in congiunzione proprio nel vostro segno, si riveleranno entrambi molto significativi per la vita affettiva e per i rapporti sentimentali in generale. In coppia, sarete protetti da un manto di stelle, recupererete brio, smalto e posizioni perse nei confronti del partner: approfittatene finché siete in tempo... Single, se vorrete, visto l'ottimo periodo a disposizione, potrete buttarvi a capofitto in una nuova avventura amorosa.

Fate voi la scelta, purché sia giusta e definitiva. Nel lavoro, sarà una giornata eccezionale, dove potrete dare libero sfogo alle vostre capacità. La strada davanti a voi sarà spianata, dunque fatevi sotto!

Classifica finale del 12 marzo, tutti i segni

La classifica completa interessante la giornata del 12 marzo è pronta a dare nuove speranze come pure portare eventuali ansie: dipende dalla posizione in scaletta. Intanto sottolineiamo l'ottimo primo posto in classifica attribuito dall'Astrologia al segno del Cancro. Ansiosi di mettere in luce tutti i restanti segni e scoprire qual è il responso delle effemeridi? Passiamo pure "al dunque" svelando uno ad uno i dodici protagonisti indiscussi dell'oroscopo quotidiano.

Le stelline di venerdì 12 marzo: