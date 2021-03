Per il fine settimana 6-7 marzo 2021 ci sarà poco tempo a disposizione per il segno della Bilancia, alle prese con problemi e contrattempi. In amore la Vergine e molti altri segni dello zodiaco di terra saranno in netto rialzo, con tanta complicità che illuminerà la relazione amorosa. I Pesci saranno di buonumore, mentre l'Acquario dovrà rivedere alcune situazioni che non sono ancora state risolte. Di seguito le previsioni dell'oroscopo segno per segno del weekend.

I segni di terra saranno favoriti

1° Sagittario: dovrete assolutamente curare la vostra attività fisica. Sarete eccellenti sia nello studio che nel lavoro, mentre potreste essere protagonisti di qualche incontro di stampo amoroso.

2° Capricorno: il riposo combinato alla sintonia perfetta con il partner regaleranno un weekend carico di passione e di romanticismo. Anche all'interno della famiglia si raggiungerà un relativo stato di grazia.

3° Toro: anche se il weekend potrebbe essere molto impegnativo sul lavoro, sarà comunque creativo e pieno di vitalità all'interno della vostra squadra professionale. Il tempo libero con il partner invece potrebbe essere pieno di qualche iniziativa che darà ad entrambi sia divertimento che riposo.

4° Leone: equilibrati. La vostra smania sul piano lavorativo finalmente raggiungerà un certo equilibrio, l'ansia di dover necessariamente essere primi sarà più attenuata e sostanzialmente incline alla disponibilità con le persone che vi sono vicine.

Pesci in rialzo

5° Vergine: la situazione amorosa sarà molto più distesa e tranquilla, avrete occasione di fare qualche strappo alla regola con il partner per poter fare qualche piccolo chiarimento in merito a qualche situazione familiare rimasta in sospeso.

6° Acquario: ci sarà qualche piccola “irregolarità” emozionale che comporterà un po' di irritazione e di disorientamento.

Ristabilire la situazione familiare evitando qualche piccolo litigio sarà uno degli obiettivi di questo fine settimana.

7° Pesci: l'umore si sta risollevando e l'ottimismo renderà possibile qualche obiettivo rimasto in sospeso, mentre nella vostra relazione ancora ci sarà qualcosa che non funziona e che probabilmente non andrà per il verso giusto.

8° Ariete: potrete essere più tranquilli, se non fosse per qualche contrattempo imprevisto che vi metterà i bastoni fra le ruote e che vi darà motivo di irritarvi ulteriormente.

Siate più forti e date libero sfogo alla fantasia e a ciò che desiderate fare.

Occasioni per Cancro

9° Cancro: potreste perdervi qualche occasione interessante di riavvicinamento al partner o a un amico a cui tenete particolarmente. Dovrete recuperare un po' di tempo perso per ritornare ad essere un costante punto di riferimento per la famiglia.

10° Gemelli: le problematiche familiari anche se di lieve entità, potrebbero essere avverse alla vostra tabella di marcia o a qualche appuntamento importante a cui non potrete assolutamente mancare per cause di forza maggiore.

11° Bilancia: avrete molte spese da sostenere e non sarà il caso di occuparvi di qualche faccenda di troppo che potrebbe scombussolare i piani del fine settimana già programmati da tanto tempo.

Cercate di non perdervi nulla, anche se sarà piuttosto difficile.

12° Scorpione: un litigio o comunque delle aspettative non esaudite da parte di qualcuno a cui tenete potrebbero farvi piombare in uno stato di forte nostalgia del passato. Qualcuno al vostro fianco saprà come distrarvi.