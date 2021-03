L'oroscopo del 5 marzo si concentrerà sui sentimenti e sui desideri dei segni zodiacali. L'amore avrà un ruolo importante, ma sarà il lavoro a essere il maggior oggetto di preoccupazione. Per avere un quadro completo delle influenze astrali, sarà necessario osservare la mappa celeste di domani e identificare le posizioni planetarie principali. Tra di esse, spiccheranno le seguenti:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Sagittario

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte in Gemelli

Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito, le caratteristiche dell'Oroscopo del 5 marzo e la conseguente classifica.

Oroscopo di venerdì 5 marzo: i segni meno fortunati

Pesci (12° posto): avrete bisogno di una giornata di pausa per fare il punto della situazione. Emergeranno delle problematiche sul posto di lavoro, che vi daranno filo da torcere. Avrete bisogno del supporto emotivo di amici e parenti. Il partner, invece, non sarà disposto ad ascoltare il vostro sfogo. Questo potrebbe causare un distacco nella coppia.

Vergine (11° posto): la relazione con il partner diventerà difficile da gestire. Avrete idee diverse su argomenti importanti e non riuscirete a trovare un punto di incontro. Sarà importante capire quando fare un passo indietro, in modo da non rovinare l'armonia di coppia. Sul lavoro, la situazione sarà migliore perché troverete terreno fertile per le vostre idee.

Toro (10° posto): in ambito sentimentale non vi sentirete sicuri di voi stessi. Tenderete ad esagerare le situazioni e a non comprendere il fulcro del discorso. In realtà, tutto questo sarà colpa dell'eccessivo stress lavorativo. Avrete bisogno di una pausa per recuperare le forze ne per dedicare un po' di tempo ai vostri interessi. Un aiuto potrebbe arrivare da una persona inaspettata.

Acquario (9° posto): continuerete ad avere delle difficoltà nel rapporto romantico. Sarete poco flessibili e preferirete che siano gli altri ad adattarsi ai vostri ritmi. Vi verrà richiesto un grande impegno sul posto di lavoro, però, apparentemente, vi sembrerà di non riuscire a raggiungere molti risultati. Dovrete essere pazienti e attendere momenti migliori.

I segni zodiacali al centro della classifica

Bilancia (8° posto): le cose inizieranno a girare per il verso giusto. Vi sentirete più forti e riuscirete a gestire meglio lo stress. Avrete ancora delle perplessità in ambito romantico, ma vi impegnerete per fare chiarezza sui vostri sentimenti. Sarà importante essere sinceri con voi stessi e non convincervi di cose che, in realtà, non esistono. Parlare con un amico potrebbe esservi di grande aiuto.

Scorpione (7° posto): non avrete motivo di preoccuparvi eccessivamente per la situazione lavorativa. Anche se in generale non sarà un bel periodo, riuscirete a farvi valere e a far rispettare il vostro punto di vista. Vi porrete degli obiettivi ambiziosi, ma non troppo. Infatti, vorrete avere degli stimoli che vi permettano di non abbassare mai la guardia.

Ariete (6° posto): il vostro istinto potrebbe condurvi verso soluzioni inesplorate. Non avrete paura di mettervi alla prova, ma forse sarete un po' troppo avventati. Tenderete a riflettere poco sulle cose e preferirete affidarvi al fato. In amore, questo comportamento si trasformerà in passione e carisma, ma attenzione alle reazioni del partner: potrebbe non essere molto contento.

Gemelli (5° posto): il partner sarà il vostro principale punto di riferimento. Lo interpellerete davanti a dubbi e indecisioni e terrete in grande considerazione le sue parole. Questo rafforzerà il legame di coppia, soprattutto perché la fiducia reciproca diventerà la verà protagonista. Anche gli amici doneranno colore alla vostra giornata, ma fate attenzione a non raccontare segreti importanti.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di domani 5 marzo

Sagittario (4° posto): svilupperete una passione particolare per l'arte. La vostra attenzione verrà attirata dal bello e dall'elegante. Vi verrà voglia di creare qualcosa di fantasioso e innovativo: le idee certo non vi mancheranno. Il partner sarà molto attratto da questa parte di voi e proverà a conoscerla meglio. Vi sentirete stimati e tenuti in grande considerazione.

Leone (3° posto): darete un ritmo del tutto nuovo alla vostra quotidianità. Dovrete adattarvi a cambiamenti importanti, ma questo non sarà affatto un male. Riuscirete ad acquisire abitudini sane e produttive, mentre vi impegnerete per ottenere il successo desiderato. Sarà l'inizio di un percorso di crescita intenso ed appagante, che porterà giovamento alla vostra vita e a quella degli altri.

Cancro (2° posto): sarete degli ottimi osservatori. Vi basterà uno sguardo per intuire lo stato emotivo degli altri. La vostra presenza sarà motivo di gioia e serenità, perché porterete ottimismo e positività. L'amore andrà a gonfie vele, anche se il rapporto di coppia avrà ancora bisogno di crescere. Avrete voglia d'imparare e di scoprire qualcosa di nuovo su tutto.

Capricorno (1° posto): l'amore vi sorriderà e vi regalerà una giornata indimenticabile. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle le sofferenze e a interagire in modo del tutto nuovo. Se sarete pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno, tutto andrà per il meglio. In famiglia, la situazione sarà serena, ma potrebbe esserci un piccolo imprevisto inaspettato.