L'oroscopo del fine settimana che va dall'1 al 2 maggio prevede gentilezza, vivacità e romanticismo per i nativi sotto il segno dei Pesci, mentre la comunicazione con il partner inizierà a diventare più fluida per i nativi Scorpione. La Luna si troverà nel segno del Capricorno, e sarà ideale per vivere sentimenti ed emozioni, mentre Cancro sarà più produttivo e meno stressato al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dall'1° al 2 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 1-2 maggio segno per segno

Ariete: inizierà male questo mese di maggio per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

La Luna in quadratura porterà qualche piccolo ostacolo nel vostro rapporto, ultimamente in fase calante. Nel lavoro invece continuerete a impegnarvi, raccogliendo i frutti del vostro operato. Voto - 7-

Toro: il miglior fine settimana dell'ultimo periodo per voi nativi del segno, l'apice di questo passaggio di Venere nel vostro cielo. In amore preparatevi a esaltare al meglio il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro la buona posizione di Mercurio potrebbe portare belle notizie. Voto - 9

Gemelli: configurazione astrale un po’ anonima per voi nativi del segno, ma non per questo sarà un weekend deludente. In amore l'atmosfera non sarà così romantica, ma tranquilla quanto basta per stare bene insieme.

Nel lavoro i buoni risultati continueranno ad arrivare grazie a Giove e Saturno. Voto - 7+

Cancro: non fatevi trovare impreparati secondo l'oroscopo del fine settimana, non questa Luna opposta, una vera spina nel fianco per quanto riguarda il vostro rapporto. Molto meglio in ambito lavorativo, dove lo stressi diminuisce, e le idee arrivano, in attesa di essere sviluppate.

Voto - 7-

Leone: ancora un weekend sottotono per voi nativi del segno, ma probabilmente sarà l'ultimo. In amore questo periodo di disagio sta per concludersi, e presto anche voi riscoprirete il significato della parola amare. Nel lavoro invece dovrete faticare ancora un po’ prima di riuscire a recuperare terreno. Voto - 6+

Vergine: ottimo cielo in questo weekend secondo l'oroscopo, pieno di rosee aspettative, in particolare in amore, dove Venere e la Luna in bell'aspetto permetteranno di far nascere nuove e romantiche avventure.

Nel lavoro la situazione sarà piuttosto stabile, con discrete soddisfazioni. Voto - 8

Bilancia: previsioni astrali un po’ deludenti per voi nativi del segno, colpa della Luna in quadratura dal segno del Capricorno. In amore cercate di mostrare la vostra comprensione nei confronti del partner quando qualcosa non va. Nel lavoro con Giove e Saturno favorevoli, fate tesoro di questo periodo e gettate le fondamenta per nuovi progetti. Voto - 7

Scorpione: questo cielo sta iniziando cambiare, e in meglio per fortuna. In amore infatti noterete che la comunicazione con il partner si farà più fluida, con meno rischi di causare guai. Insomma, ci sarà nuovamente quella voglia di amare. Nel lavoro invece dovrete impegnarvi ancora un po’ prima di tornare in carreggiata.

Voto - 6,5

Sagittario: oroscopo del prossimo weekend tutto sommato buono per voi, anche se questo cielo non riserverà nulla di eccezionale, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro sarete dei lavoratori piuttosto affidabili, ma attenzione alle energie. Voto - 7+

Capricorno: una bella Luna in congiunzione caratterizzerà il vostro fine settimana, che sarà dominato da una buona intesa di coppia, e tanti dolci momenti. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a non fare scelte sbagliate, ma attenzione a Marte in opposizione. Voto - 7,5

Acquario: le cose stanno per cambiare secondo l'oroscopo, e questo sarà il momento di rimettersi in gioco in amore e guardarsi in giro, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro invece sarete al top della forma e vi darete da fare con i vostri incarichi, massimizzando i risultati. Voto - 7+

Pesci: gentilezza, vivacità e romanticismo caratterizzeranno questo vostro weekend, merito anche della Luna in sestile, che favorirà il vostro rapporto sentimentale. In ambito lavorativo invece dovrete sfruttare la posizione di Marte per svolgere più velocemente i vostri lavori. Voto - 7,5