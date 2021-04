L'Oroscopo del giorno 1° maggio è pronto a dare una marcia in più al primo giorno del nuovo mese in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo sabato? Come sempre, anche adesso a dettar legge sarà l'Astrologia, in questo caso applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco. In pratica, per chi ancora avesse dei dubbi in merito, ricordiamo che fanno parte della seconda sestina i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che il periodo vedrà tre segni in crescita positiva: i rapporti interpersonali in generale, le relazioni legate a interessi e il denaro faranno stare abbastanza tranquilli coloro appartenenti a Scorpione, Capricorno e Acquario.

Invece, al contrario, le previsioni zodiacali del 1° maggio non vedono troppo positivo l'inizio del nuovo mese per gli appartenenti al Sagittario: al simbolo astrale di Fuoco è stata pronosticata una giornata abbastanza difficile, indicata con la spunta relativa al 'ko'. Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di sabato su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 1° maggio

Bilancia: ★★★★. Si presume possa portare solamente tanta normalità questo vostro sabato d'inizio weekend. Quindi preparatevi pure a trascorrere una tranquilla quanto scontatissima giornata come tante altre già vissute. Diciamo che la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito.

In amore, niente male il vostro cielo, senz'altro ben disposto nei vostri confronti ed in qualche caso anche determinante in alcune questioni che vi stanno a cuore. In coppia, forse non tutto andrà a buon fine come piacerebbe alla maggior parte di voi. In questo caso il consiglio è quello di non prendersela più di tanto: animati dall'ottimismo e da tantissima dalla fiducia, il rapporto di coppia potrebbe vivere davvero istanti deliziosi.

Single, i molti sarete disinvolti come non mai, questo stato pertanto vi porterà a vivere in armonia con voi stessi e con gli altri. Approfittate per fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi interessanti per il vostro futuro amoroso. Nel lavoro, riprenderete un progetto che avevate accantonato e che ora si adatterà, sicuramente, perfettamente alla vostra vita.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato fanno presagire l'arrivo di una giornata quasi perfetta, valutata dall'Astrologia quotidiana come davvero speciale soprattutto in relazione ad alcune questioni aperte. Le stelle garantiranno energie e voglia di fare più che a sufficienza: probabilmente si prospetta un periodo abbastanza ricco, eccitante al punto giusto e in grado di riempire la vostra vita. Per i sentimenti, ci sarà serenità e tranquillità nei confronti della persona che amate. Diciamo che vivrete momenti idilliaci e naturalmente indimenticabili con ventate di romantiche illusioni già pronte ad attendervi se siete in coppia (o se se avete un amore felicemente in corso). Single, troverete le parole giuste per raggiungere i vostri obiettivi.

Parlate con naturalezza, senza porvi domande superflue e vedrete che chi vi interessa vi terrà in considerazione. Nel lavoro, infine, potrebbe essere giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali: la comunicazione sarà agevolata dalle influenze planetarie e tutto scorrerà a gonfie vele. Coltivate queste ondate di novità facendole divenire parte della vostra routine.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 1° maggio al Sagittario prefigura la possibilità che possa iniziare male il primo giorno di maggio. Infatti questo sabato è stato valutato dall'Astrologia quotidiana con le due stelline relative ai frangenti da 'ko'. Quasi sicuramente la giornata di partenza del weekend sarà abbastanza tediosa, in alcuni casi sfiorerà punte di stress difficili da contenere.

In campo sentimentale, invece di brontolare e sbuffare come spesso fate, date un po' di fiducia in più al partner e lasciatevi guidare dai suoi suggerimenti. Cercate invece di creare una maggiore complicità con la persona del cuore, senza chiedere nulla in più al rapporto. Single, una brusca frenata nella vostra sfera sentimentale influirà sul buon umore quotidiano. Sarete sicuramente costretti a fare una scelta, ma potreste anche essere in difficoltà: in molti forse avreste voluto evitare questo momento, non è così? Nel lavoro, diciamo che non vi sentirete in gran forma: per fortuna non si prevede niente di grave, probabilmente si tratterà di qualche piccolo malanno di stagione. Qualcuno potrebbe avere piccoli inaspettati guadagni, una manna dal Cielo davvero inattesa.

Oroscopo e stelle di sabato 1° maggio

Capricorno: ★★★★★. Partirà e proseguirà benissimo questo vostro sabato, regalando molte soddisfazioni a questa parte finale della settimana. Sarà un momento importantissimo per voi del segno: finalmente da oggi potrete sicuramente respirare e, se state portando avanti un progetto, potreste ottenere dei buoni successi. In merito agli affetti, In amore intanto, la Luna in Capricorno vi riserverà tante sorprese, anche se faticherete a concentrarvi perché avrete poco tempo da dedicare al partner. A volte basta una parola carina, un gesto inaspettato e farete sentire la persona amata davvero importante. Riuscirete a portare allegria a chi vi sta accanto, condividendo con quest'ultimi ideali e sogni, come anche alcuni spunti creativi da vivere assieme.

Single, nuove esperienze potrebbero arricchire notevolmente la vostra personalità, ovviamente dandovi modo di sfruttare tale situazione in campo sentimentale. Pronti a cogliere il momento? Diciamo che in molti sarete degni protagonisti in ogni occasione, in primis grazie ad una splendida forma fisica e mentale. Nel lavoro, potrete svolgere i vostri compiti in tutta tranquillità o dedicarvi ai soliti impegni con buoni profitti e soddisfazioni. Sarà il momento adatto per fare nuove esperienze a livello lavorativo, magari seguendo qualche corso di formazione interessante per la vostra attività.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di inizio mese preannunciano una giornata a cinque stelle per gli appartenenti a questo splendido segno di aria quale il vostro.

Valutata dall'Astrologia del giorno come quasi perfetta, la giornata scorrerà serena e tranquilla grazie alla meravigliosa Luna in avvicinamento al vostro segno: sappiate che questa domenica 2 maggio la Luna entrerà in Acquario! La 'musa dei poeti' veglierà sulla buona armonia del periodo, quindi non avrete pressoché alcun problema in tal senso. In campo sentimentale si consiglia senz'altro di agire secondo il proprio buon istinto. Soprattutto per quelli già in armonia con la persona amata, il periodo sarà perfetto per fare le cose in grande stile, ovviamente che piacciono di più ad entrambi. Per molti del segno si profila altresì una serata con i cosiddetti 'contro-fiocchi', a patto di desiderarlo più di ogni altra cosa.

Single, i lati migliore del vostro carattere verranno risvegliati. Vi sentirete in pace con voi stessi e avrete anche tanta voglia di fare del bene agli altri. Cogliete questo impeto di altruismo ed aiutate pure chi vi pare, magari un conoscente che sapete in difficoltà offrendo anche solo un po' di compagnia chiacchierando spensieratamente. Nel lavoro, infine, fate attenzione nell’orientare correttamente energie e aspettative verso nuovi obiettivi. Astenetevi da giudizi perentori e accettate gli altri per quello che sono.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 1°maggio, prevede un periodo decisamente in linea con la più scontata delle routine. Nulla di nuovo si intravvede all'orizzonte per voi nativi se non la solita 'minestra riscaldata': dispiaciuti?

Tranquilli e rilassati, sappiate che c'è chi sta messo peggio di voi. In amore intanto tutto o quasi scorrerà secondo attese o desideri, anche se in certi momenti non saranno tutte rose e fiori. Il partner vi sosterrà in maniera impeccabile e gioirà per il risultato da voi ottenuto in quelle cose che solo voi due sapete. In coppia, soprattutto, la vitalità non mancherà e avrete le idee sempre abbastanza chiare su cosa fare e quando in questa giornata ed anche a chi dare piacere di gioire della vostra bella presenza. Per coloro ancora single, in molti sfrutterete questa giornata per ascoltare il vostro cuore e capire che cosa volete veramente, che cosa vi fa stare bene e che cosa no. Il lavoro andrà abbastanza bene, sarete sufficientemente spigliati e in qualche occasione anche decisamente impeccabili: tutto filerà liscio.

Mettete pure 'le mani in pasta' ed iniziate a fare quello di cui in realtà c’è più bisogno.

Classifica 1° maggio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di sabato 1° maggio è pronta a regalare buone speranze ad alcuni segni mentre ad altri porterà sicuramente qualche delusione. Pazienza, l'Astrologia è una ruota, prima o poi gira per tutti. Diciamo intanto che ad avere un avvio di mese davvero positivo saranno in tutto ben cinque segni su dodici. Allora, curiosi di conoscere la sorte attribuita dall'Astrologia del giorno al vostro segno di nascita? Ovvia la risposta affermativa, pertanto iniziamo immediatamente a centellinare, segno per segno, le stelle attribuite in scaletta.

Le stelline di sabato 1° maggio: